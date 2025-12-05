Samsung 新款無線充電器 EP-P2900 支援 25W 充電，為 Galaxy S26 系列提升速度

根據最新消息，Samsung 將於明年發佈 Galaxy S26 系列，據報導該系列將具備更快的無線充電功能。為了支持這些更高的充電速度，Samsung 目前正在開發一款新的無線充電器。現有的 Qi2 無線充電器支持 15W 的無線充電，而新款無線充電器的型號為 EP-P2900，將支持 25W 的無線充電。

根據零售商的資料，Samsung Galaxy S26 Ultra 的泄露渲染圖顯示，這款充電器的顏色為深灰色，並將兼容 Samsung 的 Galaxy S 系列和 Galaxy Z 系列智能手機，以及 Galaxy Buds 無線耳機。此前的傳聞指出，Samsung Galaxy S26 Ultra 將支持 25W 的無線充電，而 Galaxy S26 和 Galaxy S26+ 則將支持 20W 的無線充電。

廣告 廣告

在有線充電方面，Galaxy S26 Ultra 據說將支持 60W 的充電，而 S26 和 S26+ 也將分別支持 25W 和 45W 的充電。隨著這些新技術的引入，Samsung 將進一步提升其智能手機的充電效率，為用戶帶來更便捷的使用體驗。

推薦閱讀