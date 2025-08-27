Samsung 於九月初再度舉行發佈會

Apple 不是本週唯一發出發佈會邀請的科技公司。如果跟進日曆，九月其實在下週即將到來，而 Samsung 定於 9 月 4 日舉行一場虛擬的 Unpacked 活動，恰好在 Apple 舉行其年度 iPhone 活動的前一週。不僅僅是為了搶佔 Apple 的風頭，這一天恰好也是 IFA 在柏林開幕的前一天。相關資訊顯示，活動將於東部時間上午 5:30 / 中歐時間上午 11:30 開始。

此次發佈會的邀請函並未透露太多 Samsung 的計劃。不過，如果像筆者一樣仍然抱有希望期待 trifold 產品的宣布，似乎那個立方體形狀的設計正以多種方式展開？在 IFA 發佈 trifold 產品將是一個有趣的選擇。雖然筆者可能不會在太平洋時間上午 2:30 觀看直播，但如果打算在更合適的時間收看，直播將會在 Samsung.com 及 Samsung 的 YouTube 頻道上進行。

