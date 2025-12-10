Samsung 準備生產 AI5 晶片以支持 Tesla 自駕技術

Tesla 的供應商三星正在準備生產 AI5 晶片，這將進一步推進該公司的自動駕駛計劃。根據 Sedaily 的最新報導，三星正加快為美國生產 AI5 晶片的準備，並招聘資深工程師加入其客戶工程團隊，以解決複雜的代工挑戰，穩定生產和良率，確保新項目的製造過程順利進行。這一招聘行動顯示，Tesla 的 AI5 項目在三星的推動下快速向前發展，而三星正是獲得全球領先電動車製造商合同的兩家供應商之一。另一家供應商台積電則將使用其 3nm 的製程，而三星則計劃使用 2nm 的製程作為該流程的試金石。

由於兩家公司在將設計轉化為實體形態的方式不同，這導致了不同版本的出現。Elon Musk 最近表示，兩者的目標是實現相同的運行效果，這是一項挑戰。部分人可能還記得蘋果的 A9 晶片事件，該事件顯示由於不同製造商的原因，晶片性能存在差異。AI5 晶片是 Tesla 下一代自動駕駛程序的硬件核心，同時也將為 Optimus 計劃及其他基於 AI 的功能提供支持。目前，Tesla 在其車輛中使用的是 AI4，前身為 HW4 或 Hardware 4。

AI5 專為 Tesla 設計，將與公司的神經網絡協同工作，專注於即時推理，以便在運行過程中做出安全且合理的決策。Musk 表示，AI5 的設計相當出色，將是 Tesla 現有 AI4 晶片的巨大飛躍，速度將大約快 40 倍，運算能力將提高 8 倍，記憶體容量也將增至 9 倍。此外，AI5 每瓦的效率預期將比 AI4 提高三倍。Musk 確認，AI5 將於明年進入少量單元的試用，但在 2027 年之前不會進入大規模生產。

Musk 還已經確認，AI6 可能會在 2028 年中期開始生產，顯示出 Tesla 在自動駕駛技術上的持續創新和進步。隨著 AI5 的發展，Tesla 不僅在自動駕駛領域邁出了重要一步，還可能對整個電動車市場產生顯著影響。這些創新不僅提升了 Tesla 的技術能力，也進一步鞏固了其在行業中的領導地位，未來將持續吸引消費者和投資者的注意。

