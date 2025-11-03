Samsung 為 Galaxy F55 發佈 One UI 8 更新，增強用戶體驗

最近，Samsung 在多個設備上推出了 One UI 8 更新，進一步提升用戶體驗，並加入了新功能及改進。此次更新已在 Galaxy F55、Galaxy A06 4G 和 Galaxy A07 4G 上推出，彰顯了 Samsung 對其設備保持最新軟件的承諾。

此外，Samsung 目前也在為 Galaxy F55 推出 One UI 8 更新。繼 Galaxy F15、Galaxy M55 和 Galaxy M55s 的更新後，Galaxy F55 現在也迎來了此更新。這是該手機自推出以來獲得的第二次主要 Android 操作系統及 One UI 更新。基於 Android 16 的 One UI 8.0 更新現已在印度提供，使用者可通過設定 > 軟件更新 > 下載和安裝來下載和安裝該更新。一旦下載完成，點擊立即安裝即可完成過程。

此次更新的固件版本為 E556BXXU4CYJ4，下載大小約為 2.5GB，並包含 2025 年 10 月的安全補丁，這是目前最新的補丁。Galaxy F55 於 2024 年中發佈，搭載 Android 14 (One UI 6.0)。今年早些時候，該手機已獲得 Android 15 (One UI 7.0) 更新，現在則升級至 Android 16 (One UI 8.0)。由於 Samsung 承諾提供四代 Android 更新，Galaxy F55 還將獲得兩次 Android OS 更新（Android 17 和 Android 18）。

此外，One UI 8.0 為 Quick Share 帶來了重大重新設計，現在有全屏設計及兩個分開的發送和接收功能標籤。Samsung Internet 應用程序的菜單也進行了重新設計，而天氣應用則改善了圖形和視覺效果。Modes and Routines 應用新增了行動和條件。Samsung Health 則新增了如睡眠指導和跑步教練等功能，增強整體健康管理體驗。

Now Bar 現已兼容 Android 16 的即時更新功能，能與第三方應用程序配合使用以獲取即時通知。新的 90:10 分屏多任務選項提供了更佳的兩個應用之間快速參考的體驗。此外，日曆、時鐘和提醒應用也新增了日曆條目、鬧鐘和提醒的管理功能。

電話應用程序現在具有新的個人資料卡界面，而相機應用則新增了滑動手勢以顯示快速相機控制。Secure Folder 功能也進行了加強以提高安全性，Bluetooth Auracast 基於音頻的投放在 One UI 8.0 中得到了改善。用戶可通過不同渠道查看所有新功能及改進之處。

另外，Samsung 也為兩款 Galaxy A 系列智能手機 - Galaxy A06 4G 和 Galaxy A07 4G 發佈了基於 Android 16 的穩定 One UI 8 更新。Galaxy A06 4G 的 One UI 8 穩定更新固件版本為 A065FXXU7CYJ8，而 Galaxy A07 4G 的更新則為 A075FXXU1BYJA。這些更新確保 Galaxy A 系列的用戶也能享受 One UI 8 所提供的最新功能和改進。

