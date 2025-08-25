Samsung 獲獎於新一代冷卻技術

Samsung 最新一代的佩爾帖冷卻技術與約翰霍普金斯大學應用物理實驗室共同開發，獲得了 2025 年 R&D 100 獎，這個獎項通常被稱為工程界的諾貝爾獎及創新界的奧斯卡。該獎由 R&D World Magazine 頒發，旨在表彰全球每年最具創新性的 100 種技術。

佩爾帖冷卻技術在今年早些時候首次於科學期刊《Nature Communications》發表。Samsung 的工程師與 Dr. Rama Venkatasubramanian 的熱電研究團隊合作，利用納米技術提高佩爾帖裝置的效率和性能。這種裝置使用半導體材料進行冷卻，而非傳統的可能對環境有害的製冷劑。

這項研究使佩爾帖裝置的效率提高了多達 75%，並且所需材料僅為前一代的 0.1%。未來，這將使小型輕量的環保冷卻設備成為可能。

在不久的將來，這項技術可以應用於冷卻汽車、數據中心、家庭、辦公室等多種場合。Samsung 首次在其 AI 混合冰箱中使用了佩爾帖冷卻裝置，該冰箱於去年 IFA 展會上展示。

