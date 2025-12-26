Samsung 發佈全新 Odyssey 遊戲顯示器系列 包括首款 6K 無眼鏡 3D 顯示器

Samsung Electronics 最近發佈了其最新的高端 Odyssey 遊戲顯示器系列。這個系列包括五款新型號，突破了分辨率、刷新率和沉浸式視覺表現的界限。由 Samsung 首款 6K 3D Odyssey G9 領銜，2026 年系列首次推出了針對遊戲玩家和創作者的全球首個顯示技術，包括下一代 Odyssey G6 和三款新 Odyssey G8 型號。

今年的 Odyssey 系列引入了在一年前根本無法想像的顯示體驗，Samsung Electronics 視覺顯示部門執行副總裁 Hun Lee 表示。從業界首款 6K 無需眼鏡的 3D 顯示器，到突破性的 1,040Hz 刷新率，這些顯示器旨在滿足當今遊戲玩家的需求，並提供根本改變內容在屏幕上顯示和運行方式的沉浸感。

32 吋的 Odyssey 3D（G90XH 型號）推出了全球首款無需眼鏡的 6K 顯示器，為在顯示器上體驗遊戲帶來了全新的方式。根據新聞稿，這款顯示器由實時眼動追蹤技術驅動，能根據觀眾的位置調整深度和視角，創造出層次分明的維度感，讓遊戲過程順暢無阻，無需佩戴耳機。

PC 遊戲玩家可以享受高品質的擴展型號。該顯示器具備 6K 分辨率、165Hz 刷新率（通過雙模式提升至 330Hz）及 1ms 的響應時間，使快速動作保持清晰流暢。Samsung 也聲稱，PC 遊戲玩家可以享有支持的遊戲庫，這些遊戲的 3D 效果經過與遊戲工作室的合作進行優化。像《The First Berserker: Khazan》、《Lies of P: Overture》和《Stellar Blade》等遊戲將提供額外的立體感，增強地形、距離和物體分離，超越標準的 2D 遊戲體驗。

這家韓國公司還強調，27 吋的 Odyssey G6（G60H 型號）遊戲顯示器在競技遊戲方面取得了進展，成為全球首款通過雙模式支持的 1,040Hz 遊戲顯示器，並提供原生 QHD 支持高達 600Hz，為玩家提供電子競技級的運動清晰度，幫助他們在高速運動中追蹤目標和觀察細節。當需要時，Odyssey G6 可以瞬間提升性能，提供超清晰的分辨率，讓觀眾體驗壯觀的世界和激烈的競技速度。

Odyssey G8 系列在 2026 年將擴展至三款不同的型號，每款都提供不同的分辨率和速度平衡。系列中領先的 32 吋 Odyssey G8（G80HS 型號）是業界首款 6K 遊戲顯示器，提供原生 165Hz 性能，雙模式支持在 3K 模式下高達 330Hz。27 吋的 Odyssey G8（G80HF 型號）則提供更清晰的 5K 選項，原生支持高達 180Hz，雙模式在 QHD 下提升至 360Hz，實現更平滑的運動體驗。

對於希望獲得更深對比度的用戶，32 吋的 Odyssey OLED G8（G80SH 型號）結合了 4K QD-OLED 面板，配備 240Hz 刷新率、無眩光顯示、300 尼特亮度和 VESA DisplayHDR True Black 500 認證。其 DisplayPort 2.1（UHBR20）支持高達 80 Gbps 的帶寬，以確保無縫的 HDR 和 VRR 播放。

完整的 Odyssey 2026 系列將於 2026 年 1 月 6 日至 9 日在拉斯維加斯的 CES 2026 展出。

