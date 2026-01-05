Samsung 發佈全球首款 1,300 吋 Micro RGB 電視

在2026年消費電子展（CES）上，Samsung 电子公司展示了其最新的旗舰电视，树立了技术和设计的新标杆。这款名为 R95H 的电视是全球首款 130 寸 Micro RGB 电视，也是 Samsung 有史以来最大的 Micro RGB 显示屏，目标市场为超高端用户，结合了先进的图像处理、精准的色彩表现和大胆的建筑设计。这次发布突显了该品牌致力于将显示技术推向新高峰的决心。

除了令人印象深刻的尺寸外，R95H 还配备了迄今为止最先进的 Micro RGB 系统。该 130 寸面板由 Micro RGB AI Engine Pro 驱动，结合 Micro RGB Color Booster Pro 和 Micro RGB HDR Pro。这些基于 AI 的系统协同工作，以增强细腻的色调、提高对比度，并在明亮的高光和深邃的阴影中保持细节。其重点在于现实感，避免夸张，同时提供逼真的观看体验。

廣告 廣告

R95H 的色彩表现也是其突出特性之一。该电视实现了 BT.2020 色域的 100% 覆盖，市场上称为 Micro RGB Precision Color 100，并获得 VDE 认证，确保其色彩再现的准确性。系统还包括无眩光技术，旨在减少反射，并在不同光照条件下保持一致的对比度。对于这样一块大屏幕来说，这一特性尤为重要，确保即使在明亮的房间中，图像也能保持生动。

在设计方面，Samsung 的设计理念继续强调技术与艺术的结合。R95H 采用了 Timeless Frame 的设计，灵感来源于 Samsung 2013 年的 Timeless Gallery Design。这种框架营造出一个大型窗口的印象，使电视在墙上呈现出悬浮的效果。这种设计将显示器定位为建筑元素，而非传统电视。

音频部分则嵌入在框架中，经过调校以匹配屏幕的规模。这种设计确保声音与视觉效果相互协调，创造出更具沉浸感的体验。音频输出被调整为与显示比例相符，使其在空间上与图像相连接。

R95H 运行最新的 Tizen 操作系统，并支持 HDR10+ ADVANCED、Eclipsa Audio 和 Vision AI Companion。这些功能带来了对话式搜索、基于 AI 的推荐和高级观看增强功能。对于体育迷来说，AI Football Mode Pro 可以在比赛期间优化视觉和音效。AI Sound Controller Pro 会自动调整音频，而 Live Translate 和 Generative Wallpaper 则为用户提供互动体验。此外，该系统还与 Microsoft Copilot 和 Perplexity 集成，进一步扩展电视的功能。

除了这款 130 寸的电视，Samsung 在 CES 2026 上还展示了几款新产品。超薄 OLED S95H 采用极简边框，呈现出如画廊般的外观。Freestyle+ 便携式投影仪由 Vision AI Companion 驱动，允许用户在墙壁、天花板及不平整的表面（如角落和窗帘）上投影内容。公司还推出了 2026 年 Odyssey 游戏显示器系列，包括首款 6K 3D Odyssey G9，以及下一代 Odyssey G6 和 G8 型号，为玩家和创作者提供先进的分辨率、刷新率和沉浸式视觉体验。

Samsung 确认所有 2026 年的电视都将支持七年的 Tizen 操作系统升级，确保设备在购买后仍能持续演进，保持功能和性能的最新状态。目前，R95H 的定价和上市时间尚未披露。

推薦閱讀