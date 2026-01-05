冬季季候風 周三市區最低氣溫11度
Samsung 發佈全球首款 1,300 吋 Micro RGB 電視
在2026年消費電子展（CES）上，Samsung 电子公司展示了其最新的旗舰电视，树立了技术和设计的新标杆。这款名为 R95H 的电视是全球首款 130 寸 Micro RGB 电视，也是 Samsung 有史以来最大的 Micro RGB 显示屏，目标市场为超高端用户，结合了先进的图像处理、精准的色彩表现和大胆的建筑设计。这次发布突显了该品牌致力于将显示技术推向新高峰的决心。
除了令人印象深刻的尺寸外，R95H 还配备了迄今为止最先进的 Micro RGB 系统。该 130 寸面板由 Micro RGB AI Engine Pro 驱动，结合 Micro RGB Color Booster Pro 和 Micro RGB HDR Pro。这些基于 AI 的系统协同工作，以增强细腻的色调、提高对比度，并在明亮的高光和深邃的阴影中保持细节。其重点在于现实感，避免夸张，同时提供逼真的观看体验。
R95H 的色彩表现也是其突出特性之一。该电视实现了 BT.2020 色域的 100% 覆盖，市场上称为 Micro RGB Precision Color 100，并获得 VDE 认证，确保其色彩再现的准确性。系统还包括无眩光技术，旨在减少反射，并在不同光照条件下保持一致的对比度。对于这样一块大屏幕来说，这一特性尤为重要，确保即使在明亮的房间中，图像也能保持生动。
在设计方面，Samsung 的设计理念继续强调技术与艺术的结合。R95H 采用了 Timeless Frame 的设计，灵感来源于 Samsung 2013 年的 Timeless Gallery Design。这种框架营造出一个大型窗口的印象，使电视在墙上呈现出悬浮的效果。这种设计将显示器定位为建筑元素，而非传统电视。
音频部分则嵌入在框架中，经过调校以匹配屏幕的规模。这种设计确保声音与视觉效果相互协调，创造出更具沉浸感的体验。音频输出被调整为与显示比例相符，使其在空间上与图像相连接。
R95H 运行最新的 Tizen 操作系统，并支持 HDR10+ ADVANCED、Eclipsa Audio 和 Vision AI Companion。这些功能带来了对话式搜索、基于 AI 的推荐和高级观看增强功能。对于体育迷来说，AI Football Mode Pro 可以在比赛期间优化视觉和音效。AI Sound Controller Pro 会自动调整音频，而 Live Translate 和 Generative Wallpaper 则为用户提供互动体验。此外，该系统还与 Microsoft Copilot 和 Perplexity 集成，进一步扩展电视的功能。
除了这款 130 寸的电视，Samsung 在 CES 2026 上还展示了几款新产品。超薄 OLED S95H 采用极简边框，呈现出如画廊般的外观。Freestyle+ 便携式投影仪由 Vision AI Companion 驱动，允许用户在墙壁、天花板及不平整的表面（如角落和窗帘）上投影内容。公司还推出了 2026 年 Odyssey 游戏显示器系列，包括首款 6K 3D Odyssey G9，以及下一代 Odyssey G6 和 G8 型号，为玩家和创作者提供先进的分辨率、刷新率和沉浸式视觉体验。
Samsung 确认所有 2026 年的电视都将支持七年的 Tizen 操作系统升级，确保设备在购买后仍能持续演进，保持功能和性能的最新状态。目前，R95H 的定价和上市时间尚未披露。
推薦閱讀
其他人也在看
Tesla 中國 12 月批發銷售達 97,171 輛 創下年度第二高水平
Tesla 在中國的年末表現出現強勁反彈，12 月的批發銷量達到歷史第二高水平TechRitual ・ 6 小時前
音速小子索尼克與電競PC品牌「Astromeda」合作！推出索尼克型號與夏特型號兩種類型
音速小子索尼克與電競PC品牌「Astromeda」的合作PC決定發售！ 將以「索尼克型號」與「夏特型號」兩種陣 []Saiga NAK ・ 15 小時前
「職棒野球魂A職業聯盟」e日本系列賽中，中央聯盟冠軍讀賣巨人隊首度奪冠！
日本棒球機構(NPB)公認的職業棒球電競聯盟「職棒野球魂A職業聯盟」2025賽季最終戰「e日本系列賽」，於20 []Saiga NAK ・ 15 小時前
人氣實況主「UMEBOSHI」加入FENNEL，邁向創造新時代娛樂
株式會社Fennel營運的職業電競戰隊「FENNEL」宣布了實況主部門的新加入者。 擁有絕大人氣的實況主「UM []Saiga NAK ・ 9 小時前
「ESA Solar Orbiter 完成對太陽活躍區域的長期觀測」
由歐洲太空總署（ESA）與美國國家航空暨太空總署（NASA）合作開發的太陽探測器 Solar Orbiter，需時六個月才能圍繞太陽運行。這艘太空船以地球無法實現的精確度追蹤太陽活動。原因在於太陽每28天旋轉一次，因此地面觀測站只能在兩週的時間內觀察特定區域，隨後便會消失在視野中。得益於 ESA 的 Solar Orbiter 任務，科學家得以更長時間跟蹤活躍區域。 在2024年4月至7月期間，...TechRitual ・ 2 小時前
Unitree 釋出 H2 機器人訓練影片 展示驚人靈活性與武術技巧
另一家中國的機器人公司 Unitree 正在推動人形機器人的極限。1 月 4 日，該公司發佈了一段 H2 機器人的日常訓練視頻，展示了其驚人的敏捷性，包括飛踢、後空翻和沙包攻擊等動作。這段視頻展示了機器人移動性和武術技巧的快速進步，與其他競爭公司發布的聲稱相似突破的視頻形成鮮明對比。在去年 12 月上傳的 H2 展示中，這款身高約 6 英尺（180 厘米）的機器人展現了強大的驅動能力，進行了如拳擊...TechRitual ・ 8 小時前
Tesla FSD 在韓國自動駕駛測試中獲得高度評價
Tesla 的全自動駕駛系統（FSD）在韓國高速公路公司進行的現實世界自動駕駛測試中，獲得了積極的評價TechRitual ・ 3 小時前
跨越26年的驚喜！《寶可夢》粉絲開箱時光膠囊驚現初代卡包，市值破10萬！
當我們小時候時，有時往往會因為某些契機，而在一個地方埋下自己的時光膠囊，靜待未來的某一天會有機會能夠打開。而國外有一位自小就很喜歡《精靈寶可夢》的粉絲近日打開了家族中這個已經保存了超過 26 年的時光膠囊，結果卻意外發現，當中竟有著三個《精靈寶可夢》的初代卡包，每一包卡包還被很完善的保存在泡泡袋中，現在在國外拍賣網站 ebay 上的售價已經每包超過 1000 美元（約 30000 新台幣），並且如果能夠開出閃卡等特殊卡片，那麼就有機會獲得更高的收益。Yahoo Tech HK ・ 17 小時前
Samsung CES 2026 直播預告：全球首款 130 吋 Micro RGB TV 震撼登場，AI 生活願景「The First Look」全公開
一年一度的科技盛事 CES 2026 正式拉開序幕！Samsung 將於香港時間 1 月 6 日凌晨舉行「The First Look」發佈會。今年 Samsung 以「Your Companion to AI Living」為主題，除了展示一系列更聰明的家電生態系統外，重頭戲絕對是全球首款 130 吋 Micro RGB TV 的正式亮相。這款顯示器採用了次世代色彩技術，預計將重新定義家庭影院的極限。Yahoo Tech HK ・ 9 小時前
「BIOHAZARD 30th Anniversary Concerts -Symphony of Legacy-」特別影片搶先公開
卡普空有限公司宣布，已搶先公開「BIOHAZARD 30th Anniversary Concerts -Sy []Saiga NAK ・ 15 小時前
毋須 Wi‑Fi 一插即投影！Belkin ConnectAir 無線 HDMI 棒攻商務會議｜CES2026
Belkin 在 CES 2026 上公佈了一款全新無線投影裝置 ConnectAir Wireless HDMI Display Adapter，它毋須 Wi‑Fi 或藍牙，便可將筆電、平板或手機畫面，無線投射到電視或投影機，主攻商務簡報及會議場景。Yahoo Tech HK ・ 3 小時前
家庭和諧神器！LG CLOiD 雙臂機械人 CES 2026 登場，生成式 AI 管家包辦全屋家務，實現「零勞務」幸福生活｜CES 2026
下班後的家務分配往往是夫妻或家人間摩擦的源頭，如果說掃地機械人、洗碗碟機是舊時代的家庭和諧神器，家務機器人就會是未來接班人。LG 在 CES 2026 展出的 LG CLOiD 家庭機械人，正正為了解決這個痛點而生。它不再是功能單一的家電，而是一位具備生成式人工智慧的全能管家，目標是打造一個 「零勞務家庭」(Zero Labor Home)，讓家人將時間花在彼此陪伴，而非無盡的勞動中。Yahoo Tech HK ・ 2 小時前
竟然有人「玩」iPhone Fold？獨特設計，摺疊屏的終極形態？
文章來源：Qooah.com 近期博主 @i冰宇宙 發文，向網友展示了 BenGeskin 製作的 Apple iPhone Fold 在手渲染圖。可以看到該設備為獨特的書本式闊摺疊設計，展開之後類似 iPad。 有趣的是，評論區有網友詢問博主「這是真的還是 AI」。博主回應表示「也不是真的，也不是 AI，是 PS」。 近期關於 Apple iPhone Fold 手機的消息愈加頻繁，Apple 內部評估過許多種折疊方案，最終選擇書本式摺疊設計。有傳言稱 Apple 解決了困擾摺疊屏裝置許久的「摺痕」問題。 規格方面，Apple iPhone Fold 手機採用 7.8吋內屏 + 5.5吋外屏，摺疊厚度為 9mm，僅比 iPhone 17 Pro Max 的 8.75mm 厚一點。裝置共配備4個鏡頭，分別為內外屏前置單鏡和後置雙鏡。預計售價在 2000-2500 美元。 HUAWEI Nova 14 Pro 評測：旗艦影像系統下放，3X 長焦同價位拍攝利器Qooah.com ・ 1 天前
Arm 的設計如何影響現代科技產品的運作
人形機器人、自動駕駛車輛、智能手機、智能家居設備，甚至連日常用品如電視遙控器或咖啡機，都有一個共同的特徵：它們的核心技術大多是基於一家公司所創造的設計，這家公司就是 ARM。與大多數科技巨頭不同，ARM 並不生產實體晶片，但它已成為現代計算中最具影響力的力量之一，塑造了數十億設備的運算方式、計算能力和能源使用效率。隨著高通將基於 ARM 的處理器推入 Windows 筆記本電腦，以及 Apple ...TechRitual ・ 23 小時前
Samsung CES 展示新的野心，AI OLED 機器人、汽車、VR上全面進化
文章來源：Qooah.com 2026 年國際消費電子展（CES）上，Samsung 雖未推出新款手機，卻憑借多項突破性顯示技術成為焦點，集中展示了 OLED 面板在人工智能時代的多元應用潛力，覆蓋智能裝置、車載、Notebook、影音等多個核心領域。 核心展示之一的 AI OLED Bot 機器人，專為大學校園等場景設計，搭載 13.4吋圓形 OLED 屏幕作為交互中樞。其靈活的形態設計打破傳統局限，當語音溝通不便時，可直觀呈現日程安排與任務清單，成為高效的移動交互助手。同期亮相的還有人工智能氛圍燈與復古風格音頻交互界面，採用創新圓形屏幕提供音樂可視化反饋，跳出了智能音箱的矩形屏幕設計框架。 為解決消費者對摺疊屏易碎的顧慮，Samsung 現場演示了震撼測試：用機械臂將籃球砸向 18 塊摺疊 OLED 屏幕拼接的籃板，彰顯其卓越抗物理衝擊性能。在極端環境適應性上，車載 OLED 屏幕在零下 20℃低溫中仍能保持 0.2 毫秒超快響應速度，徹底解決了液晶屏幕低溫下響應延遲的痛點，為寒冷地區自動駕駛提供安全保障。 針對筆電市場，Samsung 推出 UT One 技術，通過「玻璃基板 +Qooah.com ・ 1 天前
Apple M5 Max GPU 性能大漲 50%，略超 RTX 5070 Ti，可惜沒遊戲
文章來源：Qooah.com Apple 在去年發佈標準版的 M5 處理器，今年將會帶來性能更強的 M5 Pro、M5 Max 和 M5 Ultra 等更高定位版本。有最新消息顯示，M5 Max 處理器的遊戲性能有著大幅度提升，甚至有望與 NVIDIA 最新的 RTX 5070 Ti mobile 版顯示卡進行對抗。 近期一位 Reddit 用戶結合多款 NVIDIA 桌面及 mobile 版 GPU 與 Apple M4 Max 處理器的數據，從而推測 M5 Max 在遊戲中的表現。對比的數據來自於 Notebookcheck，結合了以往 Apple Silicon 代際性能增幅幅度進行評估。 對比結果為，《CyberPunk 2077》在開啓 1080p 解像度和最高畫質設定的場景下，M5 Max 處理器的幀率為 125fps，比 M4 Max 處理器的 85fps 高出 47%，對比 RTX 5070 Ti mobile 版高出 4%。 另一款遊戲《刺客教條：暗影者》，M5 Max 處理器的幀率達到了 51fps，比 M4 Max 處理器的 33fps 高出54.5%，稍微低於Qooah.com ・ 1 天前
「AI改圖」亂象失控！Coser遭惡改裸露檢舉無效、驚現兒童色情惹全球政府關切
去年 12 月，全球最大社群平台之一 X 推出新功能，讓用戶登入後就能透過 Grok AI 隨意編輯圖片、進行修改。並且更誇張的是這個功能還能修改 X 上看到的大多數圖片，即便不是自己上傳的也一樣。而在幾個禮拜之後，現在的 X 上似乎已經變成了「群魔亂舞」，許多用戶上傳的圖片都被惡搞，甚至還出現許多女性裸露、兒童色情等絕對不被允許的圖像，就連受到亂改圖影響的日本 Coser 「あまつぷくぷ」本人送出檢舉也沒用，被判定不違規。種種亂象現在也引起各國政府注意，法國政府向檢察官告發、印度則要求 X 限時 72 小時必須做出改善。Yahoo Tech HK ・ 17 小時前
PS Plus免費遊戲｜《Need For Speed Unbound》領銜 1 月會員免費陣容
PS Plus 的 1 月份會免遊戲公開，1 月 6 日起可遊玩。Yahoo Tech HK ・ 13 小時前
58歲男子被控於啟德以鐳射筆襲擊狗狗及事主 事主作供指被告稱使用「合法驅狗器」
【動物專訊】報稱任職保安的58歲被告李敏立，涉嫌於去年1月14日晚在啟德體育園零售館外以鐳射筆照射狗隻眼睛及狗主，導致狗狗左眼變紅及流眼水，被控殘酷對待動物及普通襲擊共3罪，今日在觀塘裁判法院開審。被告否認控罪，案中狗主作供稱，當時被告自稱使用合法「驅狗器」，反指摘狗狗會咬人，指狗主沒有使用狗帶。 案情指去年1月14日晚上10時45分至11時許，被告以鐳射筆襲擊狗狗和兩名事主。陳姓狗主作供時表示，當時帶唐狗到該處散步，狗狗小便後，被告突然走近及從褲袋掏出鐳射筆射向狗狗額頭，再追上前照射狗狗左眼。當她上前質問時，對方稱自己是使用合法「驅狗器」。狗狗事後左眼變紅及流眼水，她因此就事件報警。 辯方盤問時指當時是狗狗奔向被告和哭吠叫，被告才用電筒功能，因無法制止狗狗才射向狗狗一下，狗主在庭上表示不同意辯方這說法。 另一事主李小姐表示，當時她和男友人到案發地點帶狗散步，其間被告及其妻走近，被告以鐳射筆射向狗狗，當她質問被告使用什麼東西時，被告指是「驅狗器」，又以紅光分別照射向她及狗狗，她當時感到臉部有炙熱感，其後報警。 案件將於明日續審。 案件編號：KTCC1313/2025 相關報道： 啟德一香港動物報 ・ 4 小時前
廣華醫院直擊｜下午起患者幾乎坐滿急症室 傍晚次緊急和非緊急病人最長要等10小時
【Now新聞台】公立醫院急症室緊急次緊急及非緊急病人診金加至400元後，有醫院的預計輪候時間一度高達10個半小時。本台記者梁潔瀅傍晚6時許身處廣華醫院，急症室自下午起輪候人數明顯增多，幾乎坐滿整個急症室，目前情況已有所改善，約有20多個病人仍在輪候，多為喉嚨和腸胃不適患者，不過次緊急和非緊急輪候時間最長仍需10小時。 #要聞now.com 新聞 ・ 8 小時前