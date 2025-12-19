宏福苑火災︱一文整合所有捐款渠道
Samsung 發佈全球首款 2nm 手機晶片 Exynos 2600，搭載 10 核心 CPU 及 Heat Path Block 技術
Samsung 的 Exynos 2600 系統單晶片（SoC）現已正式發佈。在最近確認其存在後，Samsung 完全揭開了其最新旗艦移動晶片的面紗。基於 Samsung Foundry 的 2nm GAA 製程，Exynos 2600 成為全球首款 2nm 智能手機晶片。
這款晶片配備了一個基於 Arm v9.3 架構的 10 核心 CPU，並首次採用了 Heat Path Block（HPB）技術，以增強熱管理。Exynos 2600 的 CPU 配置由一個主核心、三個高效能核心和六個高效核心組成。其中，主 C1-Ultra 核心的時脈為 3.8GHz，三個 C1 Pro 核心的時脈為 3.25GHz，而其餘六個 C1 Pro 核心則以較低的 2.75GHz 運行。
根據 Samsung 的說法，這款新晶片在性能上較 Exynos 2500 提升了最多 39%，同時還提供了更佳的能效。在人工智慧方面，Exynos 2600 引入了一個新的 NPU，據稱在 AI 性能上較前一代提升了 113%。此外，該晶片還增強了安全性，具備虛擬化安全和硬件支持的混合後量子加密技術。
在遊戲性能方面，Exynos 2600 配備了 Xclipse 960 GPU，Samsung 宣稱其光線追蹤性能提高了最多 50%，計算性能也比 Exynos 2500 翻倍。在影像方面，該晶片的 ISP 引入了一個基於 AI 的視覺感知系統（VPS），能夠更準確地識別場景和物體。它支持高達 3.2 億像素的攝像頭傳感器，並推出了基於深度學習的視頻噪聲減少技術，以改善低光環境下的視頻捕捉。
Exynos 2600 也首次採用了 Samsung 的新 Heat Path Block（HPB）技術，使用高介電常數 EMC 材料來改善熱散發，並在高負載或遊戲情況下提供持久的高性能。其他主要規格包括支持 LPDDR5X RAM、UFS 4.1 存儲和高達 120Hz 刷新率的 4K 顯示屏。
根據報導，Samsung 預計將在即將推出的 Galaxy S26 和 Galaxy S26+ 旗艦機型中使用 Exynos 2600，儘管目前的消息仍不一致。有傳言指出該晶片將在多個全球市場中使用，但較新的說法則表示可能僅限於韓國。官方公告將有助於確認 Samsung 的最終計劃。
推薦閱讀
其他人也在看
《新聞女王2》袁富華首拍TVB劇過足戲癮有望演續集 大讚阿佘Bosco：冇返咁上下功力做唔到
TVB台慶劇《新聞女王2》喺日前（15日）播出兩小時大結局，一眾演員及幕後人員都有出席結局宣傳活動，而飾演「終極Big Boss」東南亞神秘富商Richard Wu嘅袁富華亦有出席，期間接受傳媒訪問，承認獲監製斟演《新聞女王》電影版或續集。Yahoo 娛樂圈 ・ 4 小時前
30歲女早餐改吃番薯、香蕉3個月脂肪肝消失？一步驟令番薯增肥變減肥，零運動照樣激瘦5kg
根據中大調查顯示，全港有4份之1香港人患有脂肪肝，到底要如何預防及改善脂肪肝問題呢？早前，有一名30多歲女子成功以改變早餐飲食習慣，短短3個月內脂肪肝便神奇地消失，更成功在零運動的情況下瘦了5公斤。Yahoo Style HK ・ 6 小時前
鄭秀文為母親一週不停往返醫院 煲湯水照顧 眼眨淚光感概：零零碎碎中前行
樂壇天后鄭秀文（Sammi）上月與張敬軒合作舉行「拉闊音樂會」，舞台表現依然亮眼。不過於演出前，Sammi就分享自己拉傷腰部導致兩處撕裂，更一度因疼痛需要坐輪椅出入，幸好未有傷及腰間盤，充分休息後，狀態回復正常。昨日（18日），Sammi於社交平台發文分享自己一週內不斷往返醫院，令粉絲非常擔心其健康狀況，不話原來患病住院的是Sammi母親，住院7日接受治療後亦已出院。Yahoo 娛樂圈 ・ 1 小時前
蜜雪冰城石門店難作業績指標 女老闆曾自爆為拿身分證開店
開業未滿1年的蜜雪冰城石門分店舖位傳出招租，據報月租更高達16萬元，引起網民熱議要賣多少杯才能交租。然而該加盟店結業，能否預視業績？ 翻查資料顯示，蜜雪冰城最新業績依然強勁，母企半年多賺44%，近日業務拓展到美國荷里活星光大道；石門加盟店的女老闆則曾自揭開店是為了續簽身分證，有特別目的，似乎難作後市趨勢指標Yahoo財經 ・ 3 小時前
大寶冰室業主收割 賣舖叫價1300萬
「肉餅經濟」旗手大寶冰室，近日忙到要破天荒星期一例休，但無阻顧客排隊熱情。冰室生意好呀，隨之而來係加租危機，想不到業主更進一步，索性推進賣舖套現。Yahoo 地產 ・ 1 天前
53歲香港女神堅持「不醫美」！一句話說服全網 網讚：這才是人間清醒
陳慧琳在訪談中提到，每個人條件不同，就算是同樣的療程，效果也未必一樣，她還笑說萬一做了眼歪嘴斜要怎麼辦？因此與其冒風險改變臉部線條，不如接受歲月自然留下的痕跡。從近距離鏡頭來看，她的臉部線條並非刻意緊繃，而是保有表情與神情的流動感，這種「看得出年紀、卻不...styletc ・ 1 天前
薛凱琪44歲保養美如18歲，連劉嘉玲都羡慕！6大私藏凍齡大揭秘：每天1杯牛蒡汁、每晚必抹油？
薛凱琪愈活愈年輕，總忍不住讓人感嘆她似乎永遠停留在少女階段，在她的臉上完全找不到歲月痕跡。薛凱琪的凍齡秘訣既不是天價護膚品，也不是嚴苛的飲食習慣，而是藏在日常生活中的小習慣。究竟是甚麼讓薛凱琪在44歲依舊散發少女光芒？以下即為大家揭曉她的6大獨門凍齡保養秘方！Yahoo Style HK ・ 6 小時前
邢慧敏殺入《愛．回家》 與袁文傑驚喜同框：奇妙的連結
【on.cc東網專訊】藝人袁文傑早前社交平台分享與《愛．回家》一班演員合照，更留言不捨之情的字句，令不少網民揣測他是否離巢無綫，紛紛留言不捨他與滕麗名飾演「熊尚善」的「潮善cp」，而日前播出的一集《愛．回家》更為「潮偉」的離開埋下伏筆，加深離巢傳言，劇中潮偉因特東方日報 OrientalDaily ・ 1 天前
減肥界傳說！胡杏兒2個月狂瘦21kg，就靠「這食物」＋瘦瘦湯吃出神級身材
說到狠角色減肥代表，胡杏兒真的名列前茅！她當年拍完《肥田喜事》，體重一度來到76kg，後來竟然只花2個月就瘦回55kg，整整輕了21kg，速度快到像開外掛。最猛的是，生了三胎後居然依舊辣，身材緊實又精女人我最大 ・ 3 小時前
《戀愛自由式》舊照瘋傳 黎諾懿黃宗澤蕭正楠變黑人？網民爆笑留言：去非洲探訪啫
歲月是把殺豬刀，這是多少人的青春集體回憶？TVB於2003年播出的偶像劇《戀愛自由式 》，當年一眾年輕新星迷倒許多學生粉絲。22年後有網民在Threads貼出舊照，留言指「後面幾個黑人牙膏廣告嚟？？？？」，一張舊照即時成為熱爆帖，除了引來網民熱烈討論，連主角之一的傅穎親自回應。Yahoo 娛樂圈 ・ 23 小時前
集體大炒車﹗萬寧沒有退出中國 轉型「打冧」實體店？
昨日萬寧中國突然宣布停運，本港部分傳媒大字標題稱「萬寧退出中國市場」、「下月中結束內地業務」，內地甚至有專家分析萬寧如何敗退，認為近年萬寧陸續關店「並沒有出乎意料」。然而昨日小紅書萬寧官方帳戶才以簡體字分享護膚貼士，更讓市場感到好奇未來方向。後來母公司DFI回應，終於解開停運之謎Yahoo財經 ・ 1 天前
Taylor Swift「良心老闆」大派15億港元花紅予幕後功臣，舞者人均獲585萬夠做首期
Taylor Swift以驚人大手筆結束《The Eras Tour》，總計派發約15億港元花紅感謝幕後英雄。全體工作人員人人有份，舞蹈員平均獲得585萬港元，卡車司機約78萬港元，音樂家、餐飲團隊、樂器技師及商品後勤人員均獲豐厚回饋，在娛樂圈極為罕見。Yahoo Style HK ・ 8 小時前
美中角力新變數！特朗普對馬杜洛出重手 恐為中國對台行動鋪路
《路透社》周四 (18 日) 報導，美國總統特朗普下令對委內瑞拉實施部分封鎖，被視為美方對馬杜洛政府施壓的重大升級，但分析人士警告，此舉可能反而削弱華府在另一核心戰略目標上的立場，也就是遏制中國以海上封鎖方式對台灣施壓。鉅亨網 ・ 10 小時前
【萬寧】一日限定全場88折 10大精選必買產品（只限19/12）
萬寧今日（12月19日）全場產品無門88折，部分產品仲有折上折優惠，即睇以下10大精選必買單品，無論聖誕送俾人定自用都一樣咁啱！YAHOO著數 ・ 6 小時前
消委會肉丸｜6成牛丸入面有豬肉 15款肉丸檢出重金屬！墨魚丸檢出全是魷魚基因（附高分肉丸名單）
每次去燒野食、打邊爐或者食魚蛋麵，肉丸都是必嗌食物，款式多又好味。但大家食落肚的肉丸，你又知道用什麼肉類製成及當中營養成分嗎？消委會543期測試了市面共60款不同類型的肉丸，有24款為預先包裝及36款非預先包裝，當中包括20款牛丸（牛肉丸及牛筋丸）、10款貢丸、10款魚蛋、10款墨魚丸及10款龍蝦丸，發現有部分肉丸檢不出其聲稱的肉類基因！而在營養成分方面，有7成半肉丸屬高鈉，更有部分被測出有少量重金屬及防腐劑等，消費者購買及食用前需多加留意！整個消委會肉丸測試中，有14款牛丸、4款貢丸、9款魚蛋、3款墨魚丸及2款龍蝦丸獲4分以上，整體表現尚可。Yahoo Food ・ 1 天前
Labubu「包圍」佘詩曼 設計師龍家昇親自導覽
飾演「新聞女王Man姐」的藝人佘詩曼本身圈粉無數，但「女王」也有一顆少女心，近年迷戀泡泡瑪特（9992.HK）旗下IP（知識產權）Labubu，家中有無數收藏，幾乎集齊所有款式。日前佘詩曼化身小粉絲，在社交平台展示她應邀出席Labubu活動的照片，並留言大讚：「被震撼到了！幸福感直接拉滿。」信報財經新聞 ・ 1 天前
制裁國家財路！北韓年盜加密幣20億美元
美國前聯邦檢察官稱，搶劫加密幣已成為「北韓黑客為其政權集資最簡便的方式」。這些黑客集團所盜資金會支援北韓的核武與導彈計劃。Yahoo財經 ・ 1 小時前
李昭南出席記招後被一男士強行擁抱 出PO還原事件：合照唔好咁衝動
現年36歲Mishy李昭南，2016年當選「全美華埠小姐」第二公主，之後就加入ViuTV擔任主持及拍劇工作。噚日（18日）李昭南出席ViuTV劇集《存酒人》記者招待會，事後佢喺Threads出PO詳細交代一件令佢唔舒服嘅合照事件。Yahoo 娛樂圈 ・ 28 分鐘前
持刀搶劫｜中環持刀搶劫案 找換店被劫10億日圓
今早中環發生持刀搶劫案，一名找換店職員報稱在皇后大道中對開街頭，遭4名男子持刀搶劫，被劫走10億日圓（近5,000萬港元），現時有一名涉案者被捕。BossMind ・ 1 天前
中國大拋美國國債 持倉降至全球金融危機以來最低位
【彭博】— 外國投資者持有的美國國債10月因中國大幅拋售而下降，儘管包括日本和英國在內的一些國家增加了頭寸。Bloomberg ・ 9 小時前