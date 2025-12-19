Samsung 發佈全球首款 2nm 手機晶片 Exynos 2600，搭載 10 核心 CPU 及 Heat Path Block 技術

Samsung 的 Exynos 2600 系統單晶片（SoC）現已正式發佈。在最近確認其存在後，Samsung 完全揭開了其最新旗艦移動晶片的面紗。基於 Samsung Foundry 的 2nm GAA 製程，Exynos 2600 成為全球首款 2nm 智能手機晶片。

這款晶片配備了一個基於 Arm v9.3 架構的 10 核心 CPU，並首次採用了 Heat Path Block（HPB）技術，以增強熱管理。Exynos 2600 的 CPU 配置由一個主核心、三個高效能核心和六個高效核心組成。其中，主 C1-Ultra 核心的時脈為 3.8GHz，三個 C1 Pro 核心的時脈為 3.25GHz，而其餘六個 C1 Pro 核心則以較低的 2.75GHz 運行。

根據 Samsung 的說法，這款新晶片在性能上較 Exynos 2500 提升了最多 39%，同時還提供了更佳的能效。在人工智慧方面，Exynos 2600 引入了一個新的 NPU，據稱在 AI 性能上較前一代提升了 113%。此外，該晶片還增強了安全性，具備虛擬化安全和硬件支持的混合後量子加密技術。

在遊戲性能方面，Exynos 2600 配備了 Xclipse 960 GPU，Samsung 宣稱其光線追蹤性能提高了最多 50%，計算性能也比 Exynos 2500 翻倍。在影像方面，該晶片的 ISP 引入了一個基於 AI 的視覺感知系統（VPS），能夠更準確地識別場景和物體。它支持高達 3.2 億像素的攝像頭傳感器，並推出了基於深度學習的視頻噪聲減少技術，以改善低光環境下的視頻捕捉。

Exynos 2600 也首次採用了 Samsung 的新 Heat Path Block（HPB）技術，使用高介電常數 EMC 材料來改善熱散發，並在高負載或遊戲情況下提供持久的高性能。其他主要規格包括支持 LPDDR5X RAM、UFS 4.1 存儲和高達 120Hz 刷新率的 4K 顯示屏。

根據報導，Samsung 預計將在即將推出的 Galaxy S26 和 Galaxy S26+ 旗艦機型中使用 Exynos 2600，儘管目前的消息仍不一致。有傳言指出該晶片將在多個全球市場中使用，但較新的說法則表示可能僅限於韓國。官方公告將有助於確認 Samsung 的最終計劃。

