Samsung 發佈首款 37 吋 ViewFinity S8 顯示器

今天，Samsung 發佈了其首款 37 吋顯示器，屬於 ViewFinity S8 系列。這款顯示器的尺寸介於已推出的 32 吋和 43 吋型號之間，官方新聞稿指出，它提供「卓越的可讀性、理想的觀看距離和舒適的視野」。

這款 37 吋顯示器的畫面比例為 16:9，與 32 吋型號相比，「額外的五吋提供了更大的工作空間，同時保持 UHD 分辨率的清晰細節」，Samsung 表示。

即使在相同的顯示設置下，文字在 37 吋顯示器上看起來比在 32 吋顯示器上更大，「使細節更加突出，信息一目了然」。它為站立、演示或與隊友共享顯示器時提供了「為協作而設計的大屏幕體驗」。

這款 37 吋顯示器已獲得 TÜV Rheinland 認證，稱為「人體工學工作區顯示器」，這一認證承認其設計能夠減少在文本編輯或文檔處理等任務中造成的視覺疲勞，並增強任務的沉浸感。它還配備了智能護眼功能，能夠最小化藍光和閃爍，減少眼睛疲勞，這一點同樣獲得了 TÜV 認證。

顯示器內建鍵盤、視頻和鼠標切換功能，可以讓用戶用一組外設同時控制兩個設備。此外，它還支持畫中畫和畫面並列功能，便於多任務處理。在前者模式下，用戶可以將筆記本電腦和智能手機連接，並將顯示器的兩側作為獨立屏幕使用。

顯示器還提供 USB-C 接口和內建 LAN 端口，其中 USB-C 接口能夠為設備提供 90W 的充電能力。Easy Setup Stand 宣稱安裝只需約 10 秒，即使對於缺乏經驗的人來說也是如此，並且不需要額外的工具或螺絲。這款可調高度的支架具備傾斜和旋轉功能，幫助用戶找到最佳的觀看位置。

此外，還有一款專為遊戲設計的版本 Odyssey G7，尺寸為 37 吋，配備 1000R 曲率、4K UHD 分辨率、165Hz 刷新率以及 1ms (GTG) 響應時間，「旨在提供沉浸式的大屏幕遊戲體驗」。

推薦閱讀