Samsung 發佈 60W 充電器，為 Galaxy S26 Ultra 提供超過 45W 有線充電支持

Samsung 的 Galaxy S26 Ultra 將成為首款支援超過 45W 有線充電的手機，為此，該公司推出了新的 60W 充電器。這款充電器的型號為 EP-T6010NBEGWW，已在 Samsung.com 的多個國家網站上出現，包括歐洲的奧地利、瑞典、羅馬尼亞，以及南美的秘魯和中東的部分地區。

這款充電器配備一個 USB-C 接口，並支援 Super Fast Charging 2.0，待機功耗僅為 5mW。它支持 USB-PD（5V、15V、20V）及 PPS（5-20V），最高可達 3A。然而，這款充電器並不支持 AVS。

相對於舊款的 45W Super Fast Charging 2.0 充電器（型號 EP-T4511XBEGGB），後者在 15V 時提供 3A 充電，在 20V 時則為 2.25A，均限制在 45W 的輸出。Samsung 宣稱其新款 60W 充電器可用於手機，也適用於 Galaxy 平板電腦及 Galaxy Book 筆記本電腦。

目前，沒有現行的 Galaxy 平板電腦支持超過 45W 的充電，或許未來的 Tab S12 系列會有所改變。不過，Galaxy Book 系列確實支持 65W 充電。為了安全起見，這款充電器設計了過熱保護、過電流保護和短路保護，並且運行時電噪音較低。

在歐洲，Samsung 60W Power Adapter 的售價為 €53，顏色僅有黑色可選。

此外，Samsung Galaxy S26 Ultra 還將支援更快的無線充電，最高可達 25W，相較於 S25 Ultra 的 15W 有所提升。而 S26 和 S26+ 則預計支援 20W 無線充電。不過，對於普通的 S26 旗艦機型來說，有線充電的情況則不太理想。

