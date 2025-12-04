Samsung 發佈 Galaxy Z TriFold 開箱影片，售價約 2,500 美元，附送 45W 充電器

Samsung 最近發佈了一段官方開箱影片，介紹其新推出的 Galaxy Z TriFold。這款公司的首款三折式智能手機目前僅在韓國上市。開箱影片展示了手機及其配件，這些配件比一般 Galaxy 旗艦機型的配件更為豐富，這一點並不令人驚訝，因為這款可摺疊手機的售價約為 $2,500 / 約 HK$ 19,500。

Samsung Galaxy Z TriFold 隨盒附送一個 45W 充電器以及一條 USB-C to USB-C 充電線。顧客還將獲得 Carbon Shield Case，以及 SIM 插拔工具和一些文件。影片中還展示了一個單獨出售的 Carbon Standing Case。

Samsung 也從各個角度展示了 Galaxy Z TriFold 的設計。這款可摺疊手機配備了一塊 10 吋的內部柔性顯示屏和一塊 6.5 吋的外部顯示屏，外部顯示屏亦採用了抗反射塗層。Galaxy Z TriFold 將於 12 月 12 日在韓國正式開售，並將於本月稍後在中國、台灣、新加坡和阿聯酋上市。

此外，Samsung 也為所有顧客提供一次性 50% 的顯示屏維修折扣，這無疑為購買者增添了更多的吸引力。

