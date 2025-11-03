Samsung 發佈 Good Lock 3.0.14.2 更新，改善應用安裝問題

近期 Samsung 的發展包括對其 Good Lock 和 Home Up 應用程式的更新，並且對 Galaxy S26 系列的發佈充滿期待。該公司正積極提升用戶體驗，同時為下一款旗艦智能手機的推出做準備。

此外，Samsung 已開始推出 Good Lock 應用程式的更新，目前版本為 3.0.14.2。這次更新修復了一個特定問題，即該應用在從 Galaxy Store 完成安裝後，仍顯示正在安裝。官方變更日誌指出：「修復了應用在安裝完成後仍顯示正在安裝的問題。」這一改進是 Samsung 持續致力於優化其軟件產品的一部分，以提供更流暢的用戶體驗。

同時，Home Up 應用程式也進行了更新，目前版本為 17.0.00.48，帶來了兩個重要改變。首先，它新增了對 One UI 8（Android 16）或更高版本的支持。其次，解決了與 DIY Home 功能相關的問題，該功能仍在測試階段，原本的部件內容顯示大於預期。此次更新還包含各種錯誤修復，確保用戶擁有更可靠的使用體驗。用戶可通過進入 Galaxy Store，選擇漢堡菜單圖標，然後選擇更新來安裝 Good Lock 和 Home Up 的最新版本。

另外，有多個傳聞暗示 Galaxy S26 系列的發佈可能會延遲，現在預計將於 2024 年 2 月 25 日在舊金山的 Galaxy Unpacked 活動中揭曉。這標誌著 Samsung 旗艦 Galaxy S 系列手機的發佈時間表從通常的 1 月推遲，因為 Galaxy S25 系列早在今年發佈。報導指出，Samsung 已經在為即將舉行的活動做準備，突顯該公司對產品發佈的主動應對。

此外，Galaxy S26 系列預計將包括 Galaxy S26、Galaxy S26+ 和 Galaxy S26 Ultra。值得注意的是，這個即將推出的旗艦系列在某些地區將採用 Exynos 2600 SoC，而其他地區則將使用 Snapdragon 8 Elite Gen 5 for Galaxy。這種雙處理器策略旨在滿足不同市場需求，並增強各地區的性能。最近的傳聞還顯示，Samsung 計劃對整個 Galaxy S26 系列的相機和電池性能進行重大升級，預示著將提升用戶體驗並在智能手機市場中獲得競爭優勢。

