Samsung 發佈 One UI 8.5 測試計劃，新增無限影像生成及臉部識別功能

Samsung 正式啟動了 One UI 8.5 的測試計劃，並帶來了多項新功能，以提升生產力、隱私和性能。Photo Assist 現在允許無限制的圖像生成，同時支持持續編輯和編輯歷史記錄。

在 One UI 8.5 的 Quick Share 中，Photo Assist 新增了面部識別功能，能夠建議與照片中出現的人共享圖片。此外，Samsung 也更新了其跨設備共享功能，推出了更新版的 Audio Broadcast 和 Storage Share。

Audio Broadcast 允許用戶通過 Auracast 與附近的 Bluetooth LE Audio 設備共享音頻。該功能還支持通過手機的麥克風進行語音廣播，Samsung 宣傳此功能非常適合導覽和活動使用。

在 One UI 8.5 中，Audio Broadcast 的 Storage Share 讓用戶能夠通過 My Files 應用查看其他 Galaxy 設備（如平板電腦、個人電腦和電視）中的文件。Samsung 也加強了設備保護，推出了盜竊保護和失敗認證鎖定功能。

One UI 8.5 測試版將於今日在德國、印度、韓國、波蘭、英國和美國的 Galaxy S25 系列中推出。用戶需要通過 Samsung Members 應用申請參加測試計劃。

