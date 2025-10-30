Samsung 的 Internet 手機瀏覽器現已支援 PC 平台

Samsung 正在將其網絡瀏覽器推向 Windows 電腦，目前在部分地區發佈了測試版。Samsung Internet 是預裝在 Samsung 智能手機上的默認瀏覽器，PC 版本則聲稱提供「無縫的連接瀏覽體驗」，可在多個 Samsung 設備之間使用。該公司邀請用戶參加 beta 計劃，該計劃對 Windows 10 和 Windows 11 用戶開放，現階段在韓國和美國提供，未來將計劃更廣泛的推廣。

這款桌面瀏覽器支持書籤、瀏覽歷史和其他數據在移動端和 PC 之間的同步，方便用戶在不同設備之間無縫地繼續瀏覽。此外，該瀏覽器還將包括 AI 驅動的功能，例如由 Galaxy AI 支持的瀏覽助手。

