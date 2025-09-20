Samsung 的 One UI 8.5 固件確認 One UI 9 為下一個主要版本

Samsung 本週早些時候開始推送 One UI 8 穩定版更新，但該公司已在過去幾個月內專注於為 Galaxy S26 系列開發 One UI 8.5。近期在 Samsung 伺服器上發現了一個針對 Galaxy S25 Ultra 的 One UI 8.5 固件，而網上流傳的泄露 One UI 8.5 固件中包含的代碼確認了 One UI 9.0 將是下一個主要版本。

根據 One UI 8.5 固件的資訊，One UI 9 將成為 One UI 的下一個主要版本。現時 One UI 8 和正在開發中的 One UI 8.5 均基於 Android 16，而 One UI 9.0 將...

