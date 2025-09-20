日本團隊研「黑牛畫斑馬紋」 證減少蒼蠅叮咬
Samsung 的 One UI 8.5 固件確認 One UI 9 為下一個主要版本
Samsung 本週早些時候開始推送 One UI 8 穩定版更新，但該公司已在過去幾個月內專注於為 Galaxy S26 系列開發 One UI 8.5。近期在 Samsung 伺服器上發現了一個針對 Galaxy S25 Ultra 的 One UI 8.5 固件，而網上流傳的泄露 One UI 8.5 固件中包含的代碼確認了 One UI 9.0 將是下一個主要版本。
根據 One UI 8.5 固件的資訊，One UI 9 將成為 One UI 的下一個主要版本。現時 One UI 8 和正在開發中的 One UI 8.5 均基於 Android 16，而 One UI 9.0 將...
聲秀︳林錦興被淘汰後指吳浩康出言侮辱 TVB出完整片段還原真相 Deep嬲爆要求公開對質
TVB音樂綜藝《聲秀》以師徒制培訓學員，早前一集中導師之一吳浩康Deep嘅學員林錦興(小林）被淘汰後，Deep向小林作出提點。Yahoo 娛樂圈 ・ 11 小時前
爆一爆｜北都發展預示 香港「去家族化」（Louise）
特首已心急如焚，在施政報告中力谷「北都」。位於上水、古洞一帶的「北都」，近幾年火速成型，自幼在此成長故對「北都」特別有感覺。近期收地拆卸工程如火如荼，見證香港六、七十年代工業時期的「振興鎅木廠」、「興業電子廠」、以至有60年歷史的鄉村教會-信義會靈合堂都一一拆卸移為平地。Yahoo財經專欄 ・ 10 小時前
教師擬設執業證書制「鐵飯碗」不再 樓市恐現資金撤退潮
《施政報告》擬推教師執業證書制，打擊「鐵飯碗」形象，教師一向被視為樓市剛需支撐，如今或買轉租、套現或移民，資金撤退恐衝擊樓市。Yahoo 地產 ・ 1 天前
63歲梁朝偉的「好玩」時尚哲學，與陳冠希交流著衫心得：我襯正經衫鍾意加啲幽默感
大家對梁朝偉的時尚印象，就是官仔骨骨再加一點小幽默、小巧思。朝偉在公開場合的著裝，大多與香港資深電影美術指導及服裝設計師張叔平合作，而日常穿著上，梁朝偉又有那些時尚哲學？Yahoo Style HK ・ 1 天前
王喜移英遇連環慘況 身無分文食麵無錢找數喊：救命呀！
58歲藝人王喜曾憑《烈火雄心》等劇集走紅，一度成為TVB「男一」演員，近年移居英國，不時拍片分享生活點滴Yahoo 娛樂圈 ・ 1 天前
譚詠麟去公廁化身「市民譚先生」受訪 激讚乾淨無味：瞓晏覺都得
新聞節目的街訪環節時有驚喜，隨時遇到藝人明星化身市民受訪，繼周潤發是「周先生」、劉青雲是「劉先生」，自封「樂壇校長」的75歲殿堂級歌手譚詠麟（Alan），在剛去完公廁後被記者截停Yahoo 娛樂圈 ・ 1 天前
打風｜天文台：颱風米娜星期六帶來狂風驟雨！樺加沙接力襲港威力媲美「山竹」？ 網民：下星期二至四坐8望10
今年香港特別多颱風，受強烈熱帶風暴米娜影響，天文台今日（9月19日）9:20am改發三號強風信號，本港高地正吹強風，普遍風勢將會增強，海面有大浪及湧浪，天文台表示米娜已於2:50pm在汕尾登陸，會評估是否需要在今晚改發更高熱帶氣旋警告信號。至於另一股超級風暴樺加沙已生成，是否如大家所講般，威力比「山竹」強呢，天文台都有說明情況，即睇詳情～Yahoo 旅遊 ・ 1 天前
New Balance x Miu Miu聯名波鞋新款亮相！530SL淡灰色麂皮款，高訂氣質讓鞋迷難以抗拒
Miu Miu x New Balance 再度攜手，推出以 530SL 運動鞋為核心的全新限量系列！此聯名不僅延續雙方標誌性風格，更邀來網球新星 Coco Gauff 參與合作，將運動機能與高級訂製美學完美結合，難怪消息一出已引起高度關注！Yahoo Style HK ・ 1 天前
黃宗澤出席時裝品牌活動造型惹熱議 網民：我諗起我阿媽去拜年嗰個樣
黃宗澤（Bosco）近年中港兩邊走，於內地劇接劇之餘，更加參與內地綜藝真人騷，人氣高企，吸金力非常驚人。Yahoo 娛樂圈 ・ 1 天前
BLACKPINK Lisa自家品牌T恤不用$400！偶像同款服飾低門輕鬆入手
BLACKPINK 成員 Lisa 的自家品牌 LLOUD正式推出首波服飾與周邊，讓粉絲們能夠輕鬆擁有 Lisa 同款服飾！Yahoo Style HK ・ 1 天前
方力申母親知葉萱曾入邪教 窩心支持：我都當你係我個女！
今年情人節（2月14號），方力申突發宣布已跟拍拖兩年的藝術家女友葉萱（Maple）結婚，再於四個月後的父親節（6月15號）自揭快將榮陞爸爸Yahoo 娛樂圈 ・ 1 天前
寧德時代市值增1100億美元 投資者心中估值仍「便宜」
【彭博】— 「便宜」這個詞通常不會用來形容一只股價幾個月將近翻倍的股票，但這正是一些投資者對寧德時代的描述。Bloomberg ・ 1 天前
婚戒推薦2025｜周生生、周大福結婚戒指限時低至65折！白色黃金鑽戒入手平$2,300、黃金素戒只需$1XXX
由求婚、訂婚，去到婚禮，一生人只會經歷一次，是人生中一個重要的里程碑，所以由挑選場地，以至結婚戒指都絕對不能馬虎，要為自己及另一半帶來難忘的回憶！2025年婚戒市場掀起一股新風潮，由於國際金價突破每盎司3,500美元的歷史高位，令黃金與鑽石戒指不僅象徵愛情的承諾，更被視為保值的「投資級飾品」。如果Budget有限，但又想搵到顏值高、CP值高的款式，周生生以及周大福的婚戒是不錯的選擇，由傳統經典款，去到新式華麗款都有，價錢更由幾千元至數萬元，絕對可以搵到啱心水！各位準備求婚或結婚的新人們有好消息，近日周生生與周大福都推出限時優惠，可享低至65折，款式選擇也頗多，以下是小編的心水推介！Yahoo Style HK ・ 1 天前
安全隱患｜小米召回逾11萬輛標準版SU7 市監總局：存安全隱患 以OTA技術升級輔助駕駛功能
根據中國市監總局公告，小米（1810）需召回逾11萬輛SU7標準版電動車，消息隨即登上微博熬搜榜首，拖累股價今日低開2%，曾低見55.7元，暫報56.5元，仍跌0.62％。小米創辦人雷軍及小米汽車其後發文宣佈「小米汽車OTA秋季大版本升級」，似是回應有關召回消息。BossMind ・ 1 天前
TikTok傾掂未？習特通話對比雙方說法
美國總統特朗普和中國國家主席習近平周五通話，實現兩人自6月初以來的首次直接交談。北京發布新聞稿後特朗普也在自己的Truth Social上親自發文。Bloomberg ・ 23 小時前
笑到最後｜升跌都贏：KOL的現代股評適應性藝術（高明）
呢位KOL展現嘅正正係呢種高度適應性：雖然本我係睇公司業務嘅基本面分析，但佢能夠推左走右，做到升跌都贏。呢種動態嘅分析能力，理論上應該不會輸錢。Yahoo財經專欄 ・ 14 小時前
暴風圈｜全智賢新劇一句對白引發辱華風波 香港場景被轟刻意醜化中國
韓國女星全智賢與姜棟元主演嘅Disney+原創政治愛情新劇《暴風圈》已上線，為全智賢暌違4年嘅劇集，亦係佢首部Disney+劇作，並於內裡出演極具挑戰性嘅女政治家角色，成為劇情賣點之一。不過，近日全智賢於劇中一句對白引發輿論風暴。Yahoo 娛樂圈 ・ 1 天前
國慶煙花2025｜海港城露天停車場觀賞煙花匯演！即睇2大入場方法，最平只需$30
國慶煙花匯演2025將於10月1日8pm維港上空舉行，海港城將開放海運大廈露天停車場讓市民進場觀看這項盛事，今年共有兩種方法入場：消費換領及直接訂票，最平只需$30即可站在最前排位置，無遮無擋欣賞璀璨煙花！Yahoo 旅遊 ・ 1 天前
AI泡沫又如何？朱克柏格：比起浪費千億美元 錯過才是最大災難
Meta(META) 執行長朱克柏格週四 (18 日) 坦言，AI 泡沫「很有可能」出現，但他寧願冒著「浪費幾千億美元」的風險，也不願錯過超級智慧。鉅亨網 ・ 17 小時前
iPhone 17開售首日 中國消費者偏愛銀色、橙色
9 月 19 日早上不到 8 點，蘋果 (AAPL-US) 上海南京東路旗艦店門口，前來領取 iPhone 17 系列手機的顧客排起長龍，目測現場人數超過百人，首日來取機的顧客多為購買 iPhone 17 Pro 和 Phone 17 Pro Max，顏色上今年新增的橙色和傳統的銀色更受偏愛。鉅亨網 ・ 1 天前