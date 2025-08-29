經常頭暈天旋地轉？物理治療助你尋回「平衡感」
Samsung 確認 9 月 4 有 Galaxy Event！原生 One UI 8 裝置或現身、發表新作有這些
較早前 Samsung 宣佈，將在香港時間 9 月 4 日（下週四）舉行 Galaxy Event 發佈會，屆時估計會有多款新品推出市場；有外媒推斷部份機型，或將預載品牌全新 One UI 8 介面。
據 Samsung 新聞稿公佈資訊，是次 Galaxy Event 發佈會，將在香港時間 9 月 4 日（下週四）下午 5:30 舉行，屆時能透過三星香港官網及 YouTube 頻道收看。
新聞稿內容未有提及關於 Galaxy Event 公佈新品，有外媒推斷頗大機會發表次旗艦 5G 手機 Galaxy S25 FE、以及旗艦平板 Galaxy Tab S11 系列等作。
另外如 Galaxy S25 FE 推出屬實，則其有可能將預載最新版本 One UI 8.0 介面、及預載 Android 16 作業系統，為用家帶來全新美術外觀及更多 Galaxy AI 功能。
Mobile Magazine 短評：選擇 9 月 4 日舉行 Galaxy Event，頗大機會因 IFA 2025 柏林電子長將於 9 月 5 日開展，屆時發佈會新品將能在展期間現身增加曝光。
資料來源：Samsung、Sam Mobile
