Samsung 確認 Exynos 2600 即將發佈，將搭載於 Galaxy S26 系列

在經歷了一系列重磅消息的洩漏後，Samsung 終於確認了 Exynos 2600 的存在及即將發佈的消息。這款旗艦晶片組預計將在 Galaxy S26 系列之前推出，並且我們透過一段短片預告首次見到了它的身影。

Samsung 在預告片的開頭以「在沉默中，我們傾聽」作為開場白，似乎是在承認先前一代 Exynos 晶片的表現未能令人滿意。隨後影片轉向強調即將推出的晶片的一些特點，如「核心精煉」及「各層級優化」。

Exynos 2600 預計將成為市場上首款 2nm 手機晶片，而早期的基準測試顯示它的性能可以與 Snapdragon 8 Elite Gen 5 媲美。這款 Samsung 即將推出的頂級晶片據傳將在 Galaxy S26 系列中首次亮相，儘管並非在所有地區均有推出。

