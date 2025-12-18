Samsung 確認 Exynos 2600 芯片，搭載於 Galaxy S26，採用 2nm 製程及 10 核心 CPU

Samsung 最近確認了 Exynos 2600 晶片組，預期將用於 Galaxy S26 系列。儘管官方資料仍然有限，但最近的消息洩漏了這款處理器的關鍵資訊。知名爆料者 @UniverseIce 在 X 平台上分享了有關 Exynos 2600 SoC 的幾個細節。

根據該爆料者的說法，這款晶片組採用 2nm 製程技術，擁有 10 核心的 CPU。該晶片的主要 CPU 核心時脈為 3.9GHz，另外三個高效能核心的時脈為 3.25GHz，而六個中效能核心的時脈則為 2.75GHz。

報導指出，Exynos 2600 將搭載 AMD Juno GPU，時脈為 985MHz。這款 GPU 將支持 OpenGL ES 3.2、OpenCL 3.0 和 Vulkan 1.3。最近的傳言顯示，Samsung 可能會在特定地區的 Galaxy S26 和 Galaxy S26+ 中使用 Exynos 2600 SoC。

官方的 Galaxy S26 系列發佈預計在 1 月底進行，屆時將會有更多的資訊公開，屆時也能了解這款晶片與 Snapdragon 8 Elite Gen 5、MediaTek Dimensity 9500 及 Apple A19 Pro 的表現差異。

