SAMSUNG 突發上架 60W 充電器，Galaxy S26 Ultra 充電速度將全面升級!
SAMSUNG 新一代旗艦 Galaxy S26 Ultra 的傳聞規格持續曝光，其中最受關注的升級之一，正是有線充電速度有望突破。最新動向是，SAMSUNG 官方已率先在歐洲、南美及中東等多個地區的官網，正式上架了一款全新的 60W 充電器，預示著 Galaxy S26 Ultra 或將成為 SAMSUNG 首部支援超越 45W 有線快充的手機。
這款型號為 EP-T6010NBEGWW 的「Samsung 60W Power Adapter」，採用單 USB-C 埠設計，並標榜支援 Super Fast Charging 2.0 技術。它在待機時的功耗極低，僅為 5mW。充電器兼容 USB-PD (5V、15V、20V) 及 PPS (5-20V) 充電標準，最高電流為 3A，但並未支援 AVS 協定。
對比現有的 45W Super Fast Charging 2.0 充電器 (EP-T4511XBEGGB)，舊款因電壓與電流組合限制（15V/3A 或 20V/2.25A），最高功率鎖定在 45W。而新款 60W 充電器的出現，則為更高功率的充電方案提供了硬件基礎。
根據 SAMSUNG 的產品描述，這款 60W 充電器不僅適用於手機，也能為 Galaxy 平板及 Galaxy Book 筆記型電腦充電。目前 Galaxy 平板電腦的最高充電功率仍未超過 45W，或許未來的 Tab S12 系列會有所改變。而部分 Galaxy Book 筆電本身則支援 65W 充電。充電器內建了溫度保護、過電流保護及短路保護等多重安全機制，並強調其低電氣噪音的運作設計。
在歐洲市場，這款 SAMSUNG 60W 充電器定價為 53 歐元，僅提供黑色款式。
另一方面，關於 Galaxy S26 系列的充電規格也有新消息。據悉，Galaxy S26 Ultra 除了有線充電升級，無線充電速度也將提升至 25W（S25 Ultra 為 15W）。而 Galaxy S26 及 S26+ 則預計支援 20W 無線充電。然而，標準版 Galaxy S26 的有線充電速度可能不會有顯著提升，這對部分用戶而言或許是個遺憾。
