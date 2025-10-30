Samsung 第三季業績亮眼，受惠於半導體及 RAM 部門

Samsung 今日發佈了 2025 年第三季度的財報。該公司的合併收入達到 86.1 萬億韓元（約 €51.66 億），營業利潤為 12.2 萬億韓元（約 €7.32 億）。與第二季度相比，收入增長了 15.4%。其中，超過一半的營業利潤，即 7.0 萬億韓元（約 €4.2 億），來自 Samsung 的設備解決方案部門，特別是其半導體、芯片和記憶體業務。記憶體業務的銷售創下新高，主要受到 HBM3E（高帶寬記憶體）和伺服器 SSD 需求的推動。Samsung 計劃在 2026 年重點推進下一代 HBM4 記憶體的大規模生產。此外，Samsung Foundry 明年也將專注於提升先進 2nm GAA 節點的產量。

在智能手機方面，Samsung 的 Galaxy Z Fold7 和 Z Flip7 取得了一定的成功，但未能達到其芯片業務的表現。與此同時，其顯示器和家電部門儘管收入強勁，仍然錄得營業虧損。

