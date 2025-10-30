屯門悦品酒店自助餐 加$1多一位 人均$175起
Samsung 第三季業績亮眼，受惠於半導體及 RAM 部門
Samsung 今日發佈了 2025 年第三季度的財報。該公司的合併收入達到 86.1 萬億韓元（約 €51.66 億），營業利潤為 12.2 萬億韓元（約 €7.32 億）。與第二季度相比，收入增長了 15.4%。其中，超過一半的營業利潤，即 7.0 萬億韓元（約 €4.2 億），來自 Samsung 的設備解決方案部門，特別是其半導體、芯片和記憶體業務。記憶體業務的銷售創下新高，主要受到 HBM3E（高帶寬記憶體）和伺服器 SSD 需求的推動。Samsung 計劃在 2026 年重點推進下一代 HBM4 記憶體的大規模生產。此外，Samsung Foundry 明年也將專注於提升先進 2nm GAA 節點的產量。
在智能手機方面，Samsung 的 Galaxy Z Fold7 和 Z Flip7 取得了一定的成功，但未能達到其芯片業務的表現。與此同時，其顯示器和家電部門儘管收入強勁，仍然錄得營業虧損。
英偉達一日宣布15大單 高盛：AI熱潮市場累了
儘管輝達市值單日飆升 2450 億美元創下紀錄，但市場對 AI 交易熱潮的疲態已悄悄顯現。高盛科技、媒體與通訊 (TMT) 交易員 Peter Bartlett 最新指出，面對 AI 領域層出不窮的新交易、合作與投資，市場參與者正感受到明顯的疲勞感。 輝達在周二 (28 日)鉅亨網 ・ 1 天前
滙控末息起碼3.05元 大行看法更樂觀
滙控（0005.HK）把今年核心有形股本回報率（RoTE）指引，提升至15%或更高水平，以現時每股有形資產淨值（TNAV）9.22美元計算，即全年每股回報最少為1.383美元（假設為15%），如果股息比率為50%，每股派息可達0.6915美元（約5.3937港元）；扣除首三季已宣派的0.3美元季度息，即末期息最少為0.3915美元（約3.0537港元），按年增8.75%，大行看法更為進取。信報財經新聞 ・ 1 天前
美減息0.25厘 12月起停縮表
美國就業市場疲弱的憂慮揮之不去，加上最新通脹數據較預期溫和，聯儲局一連兩日議息後，本港時間周四凌晨2時宣布把聯邦基金利率目標區間調低0.25厘，降到介乎3.75厘至4厘，為今年第二度減息，符合市場預期。當局並宣布由12月起結束量化緊縮（QT），即停止縮減資產負債表，時間較聯儲局主席鮑威爾早前所暗示提早。議息結果出爐後，美股道指升幅收窄，漲149點。信報財經新聞 ・ 17 小時前
信心崩盤！外資加速逃離印度股市 今年來已撤資170億美元
外資今年以來已從印度股市撤出超過 170 億美元的資金，使印度成為亞洲外國投資組合資金流出情況最嚴重的市場。這一數字不僅創下多年來新低，更與 2023 年淨流入 200 億美元的榮景形成鮮明對比，凸顯全球資本對印度市場信心的急劇轉變。 伊拉拉資本發布的報告指出，全球投資者正以驚鉅亨網 ・ 1 天前
外資集體喊漲！小摩：港股成亞太最便宜市場 漲勢延續到2026年
香港股市今 (29) 日因重陽節假期休市，先前連續多日走高的港股近日出現小幅調整，但外資機構對後市仍保持一致樂觀，認為估值吸引力與多重基本面利好將支撐漲勢延續。 根據摩根大通 (下稱小摩)(鉅亨網 ・ 1 天前
財經｜跟隨美國減息步伐 金管局下調基本利率至4.25厘
美國聯儲局宣布減息0.25厘，聯邦基金指標利率降低至3.75厘至4厘區間後，香港金管局亦下調基本利率至4.25厘，即時生效。 金管局指出，基本利率是用作計算經貼現窗進行回購交易時適用的貼現率的基礎利率。目前基本利率定於當前的美國聯邦基金利率目標區間的下限加50基點，或隔夜及一個月香港銀行同業拆息的5天移動平均數的平均值，以較高者為準。Fortune Insight ・ 11 小時前
「每季派息股」逐隻捉！港股市場罕見 「食息一族」最愛
全球地緣政治動盪、經濟不穩定，投資者爭相尋找安穩的投資工具避險。以往大家尋找穩定派息的收息股作為資金避難所，一年派息四次的每季派息股非常罕有，更是「食息一族」的最愛。到底港股市場有幾多隻每季派息的股份可以選擇？本文就和大家一齊探討一下！Yahoo財經 ・ 9 小時前
調查：市場參與者預期金價大幅上調 明年上看近5000美元
在 2025 年倫敦金銀市場協會 (LBMA) 全球貴金屬會議上，市場參與者普遍承認，在過去兩年顯著低估黃金潛力後，目前正處於「追趕」狀態。根據會議情緒，代表們預計，到明年此時，金價有望挑戰接近每盎司 5000 美元。鉅亨網 ・ 1 天前
【基金人語】中國經濟關鍵 打好慢牛根基
當亞洲多地股市相繼創歷史新高，日經指數重返榮光、印度與台灣股市屢創頂點之際，中國市場卻仍在築底。投資者不免問：中國何時能走出陰霾？事實上，一場「慢牛」已在醞釀，不同於爆發式「蠻牛」，這是一個以政策穩、產業升級與信心重建為基礎的長線牛市。 然而，這場慢牛能否成真，除了內部改革與結構調整，亦必須面對外部挑戰，包括美國政策轉向、地緣衝突等，這些都可能意外地成為中國再出發的契機。 美遏華政策如雙刃劍 美國在科技與金融層面對中國持續設限，例如晶片禁令、投資審查及供應鏈「去中國化」。短期內這些政策無疑為中國經濟及資本市場帶來壓力，長遠而言卻迫使中國企業加速自主創新、降低對外依賴，從而孕育出內生式增長。 另一方面，美國的貨幣與財政政策亦影響全球資金流向。若美國減息周期啟動，美元回軟，資金自然會尋求估值較低的新興市場，A股與港股便有望受惠。 A股代表內需經濟與產業升級，港股則是外資觀察中國的重要窗口。過去港股受美息高企、地緣不穩及內地信心不足拖累，但現時估值極具吸引力，許多中資龍頭股市盈率僅為海外同業的一半。若中國經濟穩中向上、人民幣滙率企穩、外資重新配置亞洲資產，港股將有條件重拾國際投資者信任。中長信報財經新聞 ・ 17 小時前
美股日誌｜標指道指轉跌 12月減息突現變數
美股先升後回，美國聯邦儲備局主席鮑威爾表示，下次在12月的會議不一定會減息，是市場意料之外，標普500指數和道瓊斯指數倒跌收市，納斯達克指數亦一度見紅，有重磅科技股支持才收升。Yahoo財經 ・ 14 小時前
AI造富 全球前十富豪身家飆逾5千億美元
AI 熱潮持續推高全球超級富豪財富，根據彭博億萬富翁指數，今年全球前十大富豪合計新增財富達 5230 億美元，遠超過萬事達、埃克森美孚或 Netflix 任何一家市值，而此三家美國企業市值介於 4600 億至 5200 億美元。鉅亨網 ・ 1 天前
《績後》一文綜合大行於滙控(00005.HK)公布季績後最新目標價及觀點
滙豐控股(00005.HK)本周二(28日)中午公布第三季業績，股價在周二全日升4.4%，今早(30日)再升近1.8%報108.5元。美銀證券指滙控第三季業績強勁，按替代表現衡量指標的不計及須予注意項目之固定匯率除稅前利潤達高市場同業原預期9%，主受收入強勁所帶動，中淨利息收入及非利息收入各佔一半。非利息收入方面，財富業務是主要增長動力，按年升29%。成本控制亦符合預期，資產減值大致穩定，包括香港商業地產相關減值。考慮到市場預期美國明年將有約五次減息，上行及下行風險大致平衡，該行維持滙控「中性」評級，目標價由117.20港元上調至121港元。AASTOCKS ・ 8 小時前
滙豐下調港元最優惠利率12.5點子 年利率降至5%
香港上海滙豐銀行宣布，由周五(31日)起，下調港元最優惠利率12.5點子，年利率由5.125%調低至5.00%。滙豐對上一次於9月19日調整港元最優惠利率，當時減息12.5點子。AASTOCKS ・ 8 小時前
《大行》華泰證券升滙控(00005.HK)目標價至143.08元 息差企穩及財富優異推動業績穩增
華泰證券報告指，滙控(00005.HK)息差企穩及財富優異推動業績穩增，經調口徑下(固定匯率且扣非後口徑)，滙控首三季營收按年升4.8%，稅前利潤按年升4.5%，增速較今年上半年分別降0.9百分點及0.6百分點。董事會批准就截至2025年12月31日止財政年度派發第三次股息，每股普通股0.1美元，股息總額約17.2億美元。公司上調25年ROTE指引至有望高於15%(此前為約15%)，且將2025年銀行賬簿淨利息收入指引由420億美元上調至430億美元。鑑於公司組織架構調整提升營運效率，維持「買入」評級。 鑑於滙控息差韌性突出，預測滙控2025至2027年歸母淨利潤為228.62億美元、234.9億美元及258.04億美元，較前值升6.9%、升3.3%及升6.5%，市賬率為1.12倍。華泰證券認為滙控戰略定位及架構調整與香港資本市場形成共振，給予2026年目標市賬率1.5倍，目標價由134.83港元升至143.08港元。(ad/da)~ 阿思達克財經新聞 網址: www.aastocks.comAASTOCKS ・ 3 小時前
郭思治：港股急升後略帶反覆 粵投(00270.HK)股息水平吸引
香港股票分析師協會副主席郭思治稱，大市經過連續三天急升後，星期二(28日)表現略帶反覆，恒指早市先輕微高開75點至26,508點，其後曾再稍升至26,519點，但由於買盤不繼，加上伺高回吐之沽壓亦漸增，故整個大市漸趨反覆。而恒指亦一度回落188點至26,245點，方漸見喘定，即恒指又再跌近20天線（約在26,284點左近），表示大市之走勢會略見拉鋸及整固，恒指最後報收26,346點，較上日跌87點，大市全日總成交金額為2,427億元。 他提及，粵投(00270.HK)核心水資源業務表現亮眼，作為東江水的供應商，東深供水項目今年頭三季度供水量達16.7億噸，按年增長1.5%，收入增長1.6%至52.42億港元。其他水資源項目收入亦錄得5.8%的強勁增長，至56.11億港元。集團其他水資源項目供水廠的總設計供水能力和污水處理廠的總設計污水處理能力分別為每日1,660萬噸及309萬噸，為未來增長奠定基礎。 粵海投資專注水資源業務的發展戰略愈發清晰。中國水務行業在城市化進程與環保要求提升的推動下，需求持續擴張，水資源稀缺性凸顯。粵海投資憑藉在粵港澳大灣區的戰略地位，以及東深供水工程優勢，在水資AASTOCKS ・ 9 小時前
港元定期存款利率大比拼 邊間銀行最高息？
銀行紛紛搶存戶，去銀行做定期存款，回報雖然未必及得上股票、債券，但勝在夠穩陣，而且簡單易明，難怪不少穩健投資者皆鍾情這種收息工具。Yahoo財經 ・ 6 小時前
日美5500億美元投資基金細節曝光 誰出手？哪些領域沾光？
日本公佈了對美國投資 5,500 億美元的潛在項目清單，披露了有意投資的日本企業名單，包括軟銀、西屋電氣及東芝，每間企業的投資規模從 3.5 億美元到 1,000 億美元不等，涵蓋能源、AI 及關鍵礦產等領域。 這份說明書發布幾個小時之前，美國總統川普 28 日盛讚了美國與日本鉅亨網 ・ 1 天前
余偉文：美國未來減息幅度和步伐仍存不確定性
金管局總裁余偉文表示，美聯儲減息0.25厘符合市場預期，美國未來減息幅度和步伐仍存不確定性，對香港利率環境有影響，市民在考慮置業、投資或借貸決定時，需要審慎評估自身的財務狀況及風險承受能力。AASTOCKS ・ 11 小時前
路透稱OpenAI最早明年提交IPO申請 估值可能達1萬億美元
【彭博】— 路透引述知情人士報導，人工智能初創公司OpenAI準備最早明年提交首次公開募股(IPO)申請，可能使其市值達1萬億美元。Bloomberg ・ 12 小時前
輝達市值衝上5兆美元！分析師：別急著下車！AI列車還沒停
人工智慧 (AI) 晶片龍頭輝達 (Nvidia) 周三 (29 日) 正式成為全球首家市值跨越 5 兆美元的上市公司，延續自 2022 年 AI 浪潮以來的驚人漲勢。市場普遍認為，輝達已從單純的圖形處理器 (GPU) 晶片供應商，躍升為推動全球 AI鉅亨網 ・ 22 小時前