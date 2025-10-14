Samsung 第三季盈利指引顯示穩健表現

三星在持續的人工智能熱潮中，顯示出良好的發展前景，並且目前保持著全球最大晶片製造商的地位。三星已發佈第三季的收益指引，預計將迎來自 2022 年以來最大的季度利潤。

預計收入將增至 86 兆韓元（約 $ 60 億 / HK$ 468 億），而利潤則估計為 12.1 兆韓元（約 $ 8.5 億 / HK$ 66.3 億）。這些數字分別較去年增長 32% 和 8.7%。

以下是基於 K-IFRS 的合併數據：

指標 2025 Q3（指引） 2024 Q3 2025 Q2 銷售額（兆韓元） 86 79.10 74.57 營業利潤（兆韓元） 12.1 9.18 4.68

最近幾個月，內存晶片的價格持續上漲，這一趨勢受到人工智能晶片生產的推動，並且對於用於數據中心的 DRAM 和 NAND 內存晶片的需求日益增加。然而，三星的先進高帶寬內存（HBM）晶片的需求則未如預期般強勁。

