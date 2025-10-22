Samsung 與 Gentle Monster 、 Warby Parker 合作開發 XR 智能眼鏡

在正式發佈 Galaxy XR 的同時，Samsung 也透露了自己在智能眼鏡上的野心。他們將與 Gentle Monster、Warby Parker 合作開發融入 XR、AI 技術的產品，以挑戰近年越來越熱銷的 Meta Ray-Ban 系列。「我們對目前與 Google 合力打造的 AI 眼鏡非常興奮，同時我們正在和 Gentle Monster、Warby Parker 這兩家最具前沿思維的眼鏡品牌合作，將推出能融入你日常生活的新裝置。」Samsung 客戶體驗負責人 Jay Kim 如此說道。

根據 Samsung 的說法，AI 智能眼鏡能透過 Android XR 生態，為日常生活帶來「造型、舒適度與實用性」。兩個合作品牌中，Gentle Monster 將主打時尚前衛的款式，瞄準的是高階市場。而 Warby Parker 的相關產品則是為主流市場而設，價格會相對更為親民。

