Samsung 計劃於 2026 年發佈 7.6 吋 4:3 螢幕的寬屏可摺疊手機

根據最近的消息，Apple 即將推出的可摺疊 iPhone 將擁有不尋常的寬度設計，並配備寬大的內部顯示屏。有趣的是，Samsung 也據說正在開發一款類似的「寬」可摺疊手機，以應對 Apple 的競爭。

根據一份最新報導，Samsung 正在研發一款擁有 7.6 吋 OLED 內部螢幕的可摺疊手機，顯示比例為 4:3。這款可摺疊手機預計將於明年發佈，設計類似護照的樣式。這款螢幕的尺寸和顯示比例據說與即將推出的 iPhone Fold 相似，後者傳聞將提供 7.58 吋的內部顯示屏。

報導還指出，Samsung 的新款「寬摺疊」手機將配備 5.4 吋的外部螢幕，並提供 25W 無線充電功能。值得注意的是，上週的一次泄漏中，包含了 Samsung 傳聞中的「寬」可摺疊手機的圖片。據悉，Samsung 在一項針對可摺疊形態的調查中分享了這些未發佈的手機圖片。

