Samsung 開發 HDR10+ Advanced 迎戰 Dolby Vision 2
Samsung 計劃在 2026 年推出升級版 HDR10+ Advanced，帶來六大關鍵功能，將在影像標準上與 Dolby Vision 2 競爭。
全新影像技術
Samsung 宣佈開發全新影像技術 HDR10+ Advanced，將 HDR 推升至另一境界，目標直接挑戰 Dolby Vision 2，並由 Amazon Prime Video 首度支援。隨著 Dolby 今年 9 月推出新一代 Dolby Vision 2 技術，作為 HDR10+ 聯盟重要成員的 Samsung 隨即著手研發 HDR10+ Advanced，預計將在 2026 年 CES 正式亮相，並率先應用於 2026 年推出的部分電視型號。
六大關鍵升級
HDR10+ Advanced 將帶來全面升級的畫質表現。新技術不僅提升亮度範圍，使畫面更明亮細膩；還能依照影片類型自動調整色調映射及畫質；動態補幀功能會因應不同內容自動調整，讓影片呈現更順暢的畫面效果；針對雲端遊戲，HDR10+ Advanced 亦支援即時 HDR 色調映射以提升遊戲畫質；區域色調映射則好改善 LCD 電視 miniLED 背光控制；至於進階色彩管理能更準確呈現色彩細節。
音訊對抗 Dolby Atmos
在影像之外，Samsung 也在音訊領域發力，與 Google 合作開發 Eclipsa Audio 技術，以對抗 Dolby Atmos 全景聲。該技術曾於 CES 2025 短暫亮相，但至今仍未公佈更多細節。
Samsung 長期在 HDR 標準上與 Dolby 競爭，此次新技術很可能在首年仍以自家平台為主，以爭取市場優勢。
