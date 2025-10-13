不斷更新｜累計 12 名議員宣布棄選立法會
Samsung 首席執行官淨資產突破 140 億美元，股價持續上漲
大型企業領導者的淨資產通常與其上市公司股價密切相關。由於他們持有大量公司股票，因此當股價上升或下降時，其淨資產在紙面上也會隨之波動。
Samsung Electronics 的股價在經歷了相對平淡的 2024 年後，今年出現了強勁的增長，這使得其董事長李在鎔的淨資產首次突破 140 億美元。
根據韓國 CXO 研究所的數據，李在鎔的淨資產已首次超過 20 兆韓元，約合 140 億美元。這主要得益於他在 Samsung Electronics 的重大持股，以及在其他 Samsung 集團公司的持股，包括 Samsung SDS 和 C&T。
李在鎔淨資產增加的主要原因是 Samsung Electronics 股價的迅猛上升。今年該公司的股票上漲了近 74%，並有望創下歷史新高，顯示出投資者的強烈看漲情緒。
然而，投資者在 2024 年中期對該股的信心下降，因為公司面臨多重挑戰。代工業務虧損數十億美元，舊款內存芯片產品價格下跌，與 NVIDIA 的高帶寬協議也遲遲未能達成。
如今，DRAM 價格的急劇上漲將幫助 Samsung 實現自 2022 年以來的最高第三季度利潤。該公司與 Tesla 簽署了一項價值 165 億美元的晶片製造協議，並預計會有更多類似交易，進一步利用 Samsung 在先進製程上的閒置產能。據報導，Samsung 還與 NVIDIA 簽訂了 HBM 合約，這將進一步增強其盈利能力。
這些因素似乎再次提醒投資者，Samsung 仍然是一家出色的公司，能夠應對市場挑戰並最終取得成功。因此，投資者紛紛進場，推高了所有投資者的淨資產。
推薦閱讀
其他人也在看
告別作｜David Webb統計上市公司董事薪酬 理想CEO逾6億排榜首 留5方向予有志之士分析
獨立股評人兼財經網站Webb-site創辦人David Webb因身患末期前列腺癌，年初宣佈將有序停止更新旗下財經網站Webb-site數據庫，將最新發佈的2024年香港上市公司董事報酬排行榜，稱為「最終項目（final project）」。BossMind ・ 7 小時前
港股25000勢危 大行籲分段撈貨
美國總統特朗普聲言11月起加徵中國100%關稅，中方揚言採取相應措施，資本市場勢迎來新一輪震盪。港股ADR和夜期上周急跌過千點，恒指今天勢裂口低開。綜合分析指出，今次港股回調不會阻礙整體升市格局，開市或先考驗兩萬五，以黃金比例計，年內低位累積升幅逾7000點，回調三分一即下試約兩萬四亦屬健康調整，投資者甚至可趁低分段吸納。信報財經新聞 ・ 18 小時前
中美貿易戰若未解 大摩警告美股或暴跌11%
摩根士丹利首席美國股票策略師 Michael Wilson 警告，如果中美之間的貿易緊張局勢，未能在 11 月期限前得到解決，美股面臨高達 11% 的下跌風險。鉅亨網 ・ 4 小時前
恒指午市跌幅收窄 收跌400點報25889 成交4904億
美國總統特朗普要脅對中國貨品加徵100%關稅引發美股動盪，納斯達克中國金龍指數上周五（10日）跌6.1%。中國商務部指稀土出口管制不是禁止出口，對符合規定的申請將予以許可。特朗普其後貼文安撫市場情緒，美股期貨反彈。港股早市低開，恒生指數 (^HSI) 低開656點或2.5%報25634點，跌幅一度擴大至逾950點低見25336點，收市跌幅收窄至400點或1.5%，收報25889點。國企指數收跌135點報9222點，恒生科技指數 (HSTECH.HK) 跌114點報6145點。大市全日總成交4,904億元。Yahoo財經 ・ 11 小時前
年銷97億美元 Costco服裝成全美「隱藏零售服飾巨頭」
根據 GlobalData 最新估算數據，2024 年好市多 (Costco)(COST) 服裝銷售額已達約 97 億美元，帶動這家倉儲會員制超市進一步鞏固自身在全球服飾零售市場的重要地位。鉅亨網 ・ 2 天前
巴隆：英偉達、OpenAI與微軟的AI資本循環鏈引發投資人擔憂泡沫
自從上個月英偉達 (NVDA) 同意向 OpenAI 投資 1000 億美元以來，AI 領域的資金流動和投資模式引發投資者與分析師高度關注。《巴隆周刊》指出，這些公司應該提高財務透明度，以增強投資人信心。鉅亨網 ・ 1 天前
賣賣賣！英偉達黃仁勳密集減持套現！
美東時間上周五（10 日）美股盤後，美國證券交易委員會（SEC）公布的最新文件顯示，人工智慧（AI）晶片巨擘英偉達（Nvidia）(NVDA) 執行長黃仁勳近期密集減持。鉅亨網 ・ 17 小時前
內房危機｜萬科董事長不足一年又換人 傳辛傑被帶走已失聯24日 公告：個人原因辭職
內房萬科（2202）宣佈，昨日（12日）收到董事長辛傑提交的書面辭職報告，稱其因個人原因申請辭任公司非執行董事及董事長職務，辭任後將不再擔任公司任何職務。辛傑今年1月底上任，一度被外界視為「救火隊長」，上月卻傳出在深圳一個會議現場被帶走，已失聯24天。BossMind ・ 11 小時前
景順趙耀庭：金價升勢仍有可能延續 黃金或是唯一可對沖美國風險工具
景順亞太區環球市場策略師趙耀庭表示，黃金價格已突破歷史性的每安司4,000美元大關，這一里程碑使黃金成為2025年表現最佳的主要資產之一。然而，一些市場參與者對此持謹慎態度，強調在當前宏觀經濟與政策背景下，市場對美元的穩定性有擔憂。AASTOCKS ・ 6 小時前
美元霸權裂痕顯現 全球央行黄金儲備29年來首超美債
全球央行黄金儲備 29 年來首超美債 國際儲備格局迎歷史性轉折。鉅亨網 ・ 1 天前
兌換日元🇯🇵點先最抵？比較銀行找換店最新兌換價
日元走勢波動，不少港人心郁郁兌換日元儲定彈藥去日本旅行。我們今日就比較多間外幣找換店及各大銀行的兌換價，以及列出多間找換店、銀行及信用卡發卡機構的匯價，等大家可以做足準備！Yahoo財經 ・ 9 小時前
AI泡沫唔怕！企業仍賺大錢支撐美股
雖然上周五出現回吐，但美股仍在歷史高位附近徘徊。自4月低位以來，標指累升逾30%，約1,800點，納指更暴升約50%，半年間升幅驚人。銀行股下周率先公布業績，華爾街正觀望年內由人工智能投資帶動的升勢能否延續。Yahoo財經 ・ 10 小時前
李施嬅赴土耳其影婚紗相 惹猜測與前度男友復合
現年44歲嘅李施嬅（Selena）喺今年2月突宣布與星級健身教練車崇健（Anson Cha）結束8年半情侶關係後，感情世界仍備受關注。近日佢前往土耳其旅行，喺前日 （11日）無預警喺社交網站上載多張喺熱門婚照景點卡帕多奇亞（Cappadocia）影嘅照片，結果引起網民討論。Yahoo 娛樂圈 ・ 6 小時前
供應鏈警報響！稀土短缺將如何重創半導體先進製程產能？專家：供應安全比晶片設計更重要
在全球半導體業競逐更先進製程、更高效能的浪潮中，一種被稱為「工業維生素」的關鍵材料正悄悄支撐著技術突破的每一步，就是稀土。從奈米級精度的光刻機運轉，到晶片製造中材料拋光的細膩操作，再到前沿過程的介質優化，稀土以其獨特的物理化學特性，深度嵌入半導體產業鏈的每一個環節，成為驅動產業升級的隱形引擎。鉅亨網 ・ 1 天前
加密貨幣遭遇創紀錄拋售 「誰爆倉了」是業內人士都想知道的問題
在加密貨幣遭遇紀錄最大單日拋售的第二天，業內每個人都試圖弄清楚誰栽了跟頭。Bloomberg ・ 13 小時前
日本世博爆紅「未來洗澡機」宣布量產 能否打破林超英慳水哲學引起熱潮？
日本大阪世博將於明天閉幕，官方宣布營運利潤料達230億至280億日元（最多14.3億港元），成功由虧轉盈，門票收入以外的週邊商品銷售金額突破800億日圓（約41億港元）。除了官方吉祥物「脈脈」高人氣，原來還有一樣試驗產品爆紅，就是世博展出的「未來人類洗澡機」，日前研發商已宣布量產，會否為浴室設備領域帶來類似OSIM天王椅那般的市場潮流Yahoo財經 ・ 1 天前
陳奕迅同媽咪哥哥睇林子祥葉蒨文演唱會 獲邀上台合唱《數字人生》佩服前輩「你地係點做到」｜有片
一連五場的林子祥x 葉蒨文《白頭到老WE ARE ONE世界巡迴演唱會– 香港站》今晚舉行尾場，而喺尋晚嘅一場，陳奕迅帶同媽咪以及哥哥陳澤迅一齊捧場。Yahoo 娛樂圈 ・ 9 小時前
聖誕倒數月曆2025｜DIPTYQUE Advent Calendar「書店貓咪」造型曝光！必搶25款小禮物、一系列驚喜冬日香氛
鏟屎官留意！DIPTYQUE今年聖誕倒數月曆以小貓為主角，譜寫一本主題為「A Night of Wax and Gold」的書，充滿魅力，彷彿置身於魔法世界！這次的倒數月曆禮盒不僅充滿奇妙元素，還收納了25款DIPTYQUE獨特精品，涵蓋個人香氛、家居香氛與精緻裝飾品，讓倒數的每一天都有全新驚喜，爲大家帶來暖意濃厚的冬日體驗！Yahoo Style HK ・ 14 小時前
【新聞點評】中美互掐脖子 攬炒世界經濟
中美經貿關係再度惡化，那邊廂美國在船舶、半導體出口領域加強打擊中國，這邊廂中國祭出「稀土轉口管制」作反擊，美國總統特朗普隨即宣布對中國加徵100%關稅，似乎象徵着關稅戰重燃戰火。但實際上，中美經貿戰打到現今回合，最大關鍵已不在於關稅率高低，卻更關乎雙方「互掐脖子」，例如各自在晶片和稀土範疇掐緊供應，看哪一方會先「斷氣」求饒；在這過程中，環球經濟體系恐怕難免被「攬炒」遭殃。信報財經新聞 ・ 18 小時前
港元定期存款利率大比拼 邊間銀行最高息？
銀行紛紛搶存戶，去銀行做定期存款，回報雖然未必及得上股票、債券，但勝在夠穩陣，而且簡單易明，難怪不少穩健投資者皆鍾情這種收息工具。Yahoo財經 ・ 9 小時前