Samsung 首席執行官淨資產突破 140 億美元，股價持續上漲

大型企業領導者的淨資產通常與其上市公司股價密切相關。由於他們持有大量公司股票，因此當股價上升或下降時，其淨資產在紙面上也會隨之波動。

Samsung Electronics 的股價在經歷了相對平淡的 2024 年後，今年出現了強勁的增長，這使得其董事長李在鎔的淨資產首次突破 140 億美元。

根據韓國 CXO 研究所的數據，李在鎔的淨資產已首次超過 20 兆韓元，約合 140 億美元。這主要得益於他在 Samsung Electronics 的重大持股，以及在其他 Samsung 集團公司的持股，包括 Samsung SDS 和 C&T。

李在鎔淨資產增加的主要原因是 Samsung Electronics 股價的迅猛上升。今年該公司的股票上漲了近 74%，並有望創下歷史新高，顯示出投資者的強烈看漲情緒。

然而，投資者在 2024 年中期對該股的信心下降，因為公司面臨多重挑戰。代工業務虧損數十億美元，舊款內存芯片產品價格下跌，與 NVIDIA 的高帶寬協議也遲遲未能達成。

如今，DRAM 價格的急劇上漲將幫助 Samsung 實現自 2022 年以來的最高第三季度利潤。該公司與 Tesla 簽署了一項價值 165 億美元的晶片製造協議，並預計會有更多類似交易，進一步利用 Samsung 在先進製程上的閒置產能。據報導，Samsung 還與 NVIDIA 簽訂了 HBM 合約，這將進一步增強其盈利能力。

這些因素似乎再次提醒投資者，Samsung 仍然是一家出色的公司，能夠應對市場挑戰並最終取得成功。因此，投資者紛紛進場，推高了所有投資者的淨資產。

