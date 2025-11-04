Samsung 首款三摺疊顯示屏手機 Galaxy Z TriFold 詳情尚未公布

上周，Samsung 發佈了其首款搭載三折顯示屏的智能手機，預計命名為 Galaxy Z TriFold。然而，該公司尚未透露有關該設備的具體功能、價格和可用性的信息。這家科技巨頭在玻璃展示櫃中展示了該設備，限制了公眾的直接互動和詳細觀察。儘管如此，一些熱情的愛好者仍設法從不同角度收集到有關該手機的信息，提供了關於其顯示屏、折疊機構、相機、揚聲器、麥克風等的見解。

來自 OMG Electronics 和 SUBUSUNEWS 在 YouTube 上發佈的視頻從多個角度展示了 Galaxy Z TriFold，揭示了更多有關其設計和功能的信息。覆蓋顯示屏尺寸為 6.5 吋，而可折疊屏幕在完全打開時擴展至令人印象深刻的 10 吋。Galaxy Z TriFold 的兩個部分均向內折疊，這一設計選擇旨在保護屏幕免受外部損壞。

相比之下，目前市場上唯一一款具有三折顯示屏的智能手機，華為的 Mate X2，采用了一個屏幕作為覆蓋和可折疊顯示屏。這種設計導致一部分向內折疊，而另一部分則向外摺，暴露可折疊屏幕，增加了損壞的風險。Galaxy Z TriFold 的內摺設計在耐用性方面具有顯著優勢。

Galaxy Z TriFold 的邊框設計也是一個值得注意的方面。兩個顯示屏的邊框看起來比 Galaxy Z Fold 7 上的邊框更厚。自從第一代 Galaxy Z Fold 發佈以來，Samsung 歷來減少邊框的尺寸，而第一代產品的邊框顯著厚重。這一縮小邊框的趨勢可能會在 Galaxy Z TriFold 中繼續，將其外觀與非折疊智能手機的美學保持一致。

在折疊機構方面，Galaxy Z TriFold 配備了兩個鉸鏈，其中一個具有較短的半徑，另一個則具有較長的半徑，以適應該設備的獨特折疊需求。當完全展開時，Galaxy Z TriFold 相較於 Galaxy Z Fold 7 呈現出更纖薄的外形，但在折疊時看起來略厚。這一設計選擇可能增強用戶體驗，提供更舒適的握持感和更好的可攜性。

在音頻和相機功能方面，Galaxy Z TriFold 配備了位於頂部的揚聲器和三個麥克風，預計將提升通話和媒體播放期間的音質。其後置相機組合與 Galaxy Z Fold 7 相似，可能配置 2 億像素的主攝像頭、1,200 萬像素的超廣角攝像頭和 1,000 萬像素的長焦攝像頭，具備 3 倍光學變焦。這一強大的相機系統使 Galaxy Z TriFold 在智能手機攝影領域中成為一個強勁的競爭者。

在自拍方面，該設備包括兩個前置攝像頭——一個位於覆蓋顯示屏上，另一個則在可折疊顯示屏上。每個屏幕均採用打孔設計，以容納這些攝像頭，確保用戶無論使用哪個顯示屏都能捕捉高質量的影像。

Galaxy Z TriFold 在可折疊智能手機領域中代表了一項重大進步，將創新的設計元素與強大的規格相結合。隨著 Samsung 繼續完善其可折疊技術，Galaxy Z TriFold 可能為行業樹立新的標準，特別是在其三折設計所帶來的多功能性和實用性方面。

雖然具體的發佈日期和定價細節尚未披露，但圍繞 Galaxy Z TriFold 的期待感日益高漲。隨著更多信息的出現，觀察 Samsung 如何在一個競爭激烈的市場中定位這款設備將頗具趣味，尤其是當前消費者越來越追求能同時滿足生產力和娛樂需求的多功能設備。

Galaxy Z TriFold 展示了 Samsung 在智能手機領域對創新的承諾，其獨特的三折設計、令人印象深刻的顯示規格以及強大的相機功能都備受關注。隨著該設備接近正式發佈，科技愛好者和消費者均期待其在實際使用中的表現，以及是否能夠滿足前作所設下的高期望。

