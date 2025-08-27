Samsung 首款 XR 頭戴式顯示器的發佈日期、價格及可用性確認報告

幾個月前，有韓國媒體報導指出，Samsung 首款 XR 頭盔，代號 Project Moohan，將於 9 月 29 日發佈。現在，來自韓國的另一份報導再次確認了 Project Moohan 將於該日期發佈的消息。

據報導，Project Moohan 將在 9 月 29 日的 Galaxy Unpacked 活動上正式亮相，韓國將成為首個可以購買該產品的國家。預計在 10 月 13 日，韓國將開始銷售，之後將逐步擴展至其他市場。

關於 Project Moohan，報導指出該設備在韓國的售價介於 KRW 2,500,000 至 4,000,000 之間，按當前匯率計算約為 $1,790 / 約 HK$ 13,952 至 $2,865 / 約 HK$ 22,366。這一價格低於 Apple 的 Vision Pro，後者的發售價格為 $3,499 / 約 HK$ 27,290。

此外，報導還提到，Samsung 目標在 2025 年出貨約 100,000 部 Project Moohan，是否能達成這一目標尚待觀察。

推薦閱讀