Samsung 2nm Exynos 2600 晶片組準備量產

Samsung 的 Exynos 2600 晶片將成為全球首款採用 2nm 製程的移動 SoC，這一點公司已經確認。幾天前，該晶片在 Geekbench 的分數有所提升，現在來自 Samsung 母國韓國的新報告指出，該晶片已準備好進入量產階段。

目前的延遲似乎與 Samsung 是否在即將推出的 Galaxy S26 系列的某些或所有機型中使用該晶片的決策有關。這項決策預計將在今年第四季度作出，即從十月到十二月之間。

此前已有多次消息指出，Exynos 2600 將標誌著 Exynos 在 Samsung 旗艦平板式智能手機系列中的回歸。如果公司決定採用這一方案，將是內部 SoC 系列的一大勝利，尤其是在 Exynos 2500 的表現令人失望之後。

業界消息來源表示，Exynos 2600 很可能會在某些地區的至少部分 Galaxy S26 設備中使用，尤其是因為新添加的「熱通道塊」有望解決該晶片現有的熱量產生問題，這一組件如同散熱器一般運作。

推薦閱讀