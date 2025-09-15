Samsung 2TB 990 Evo Plus SSD 限時特價 $100

娛樂專訪｜葉蒨文重視承諾 另一半要有邊界感
如果在 PC 或 PS5 上的存儲空間不足，或者希望擁有一款比現有 SSD 更快的產品，現在有個極具吸引力的優惠：Samsung 的 PCIe Gen 5 兼容 990 Evo Plus M.2 SSD 現在在 B&H Photo 以特價出售，2TB 和 4TB 版本的價格分別為 $99.99 / 約 HK$ 779 和 $199.99 / 約 HK$ 1,558。這個優惠在今天結束前仍可享受，最終價格將在結帳時顯示。
產品
價格
Samsung 990 Evo Plus M.2 2280 SSD (2TB)
$99.99 / 約 HK$ 779
Samsung 990 Evo Plus M.2 2280 SSD (4TB)
$199.99 / 約 HK$ 1,558
即使沒有配備最新主板、處理器、RAM 和 GPU 的 PCIe Gen 5 系統，使用者仍然可以受益於 990 Evo Plus。所有 Gen 5 SSD 都向下兼容 PCIe Gen 4 系統，這意味著它可以在擁有可用 M.2 插槽的 PC 及 PlayStation 5 控制台中運行（不過在 PS5 中，需安裝便宜的散熱片以保持冷卻）。
在速度方面，這款 SSD 的表現略低於 2022 年發佈的旗艦 PCIe Gen 4 990 Pro（目前 2TB 的價格為 $169.99 / 約 HK$ 1,324），但差距不大。990 Evo Plus 可以達到最高 7,250MB/s 的順序讀取速度，寫入速度則可達 6,300MB/s。即使如此，它仍然超過了 Sony 對於 PS5 SSD 讀取速度 5,500MB/s 的要求，如果是從 PCIe Gen 3 或更慢的 SSD 升級到這款 SSD，使用者將會感覺像是在使用全新電腦。
在 Woot 上，Elden Ring Nightreign 的豪華版碟片正在特價，PS5 和 Xbox Series X 版本僅售 $34.99 / 約 HK$ 273（原價 $54.99 / 約 HK$ 428），這是一個很難在普通版本中找到的價格。與標準版相比，這個版本包含額外的可玩角色、更多的 Boss，以及數字藝術書、迷你原聲帶和 11 x 17 吋的海報。
雖然可以花接近或超過 $100 / 約 HK$ 780 購買一款 4K 流媒體設備，但並非必須如此。Amazon 的 Fire TV Stick 4K Max — 最強大的 HDMI 隨身棒 — 現在只需 $29.99 / 約 HK$ 234，原價為 $39.99 / 約 HK$ 312，結帳時輸入代碼 4KTVMAX 或 MAX4KUP。訪問產品頁面時，賬戶可能會顯示其中一個代碼，屆時輸入該代碼（另一個代碼可能無法使用）。4K Max 是一款能夠支持 Wi-Fi 6E，以及 Dolby Vision、HDR10 Plus 和 Dolby Atmos 的流媒體設備，這些功能在支持的內容中可用。根據經驗，它的速度比上一代的 Chromecast 4K 快得多。
對於尋找經濟實惠筆記本的人來說，推薦 M1 MacBook Air（8GB RAM，256GB 存儲）的習慣需要改變，因為它在 Walmart 的價格僅為 $599 / 約 HK$ 4,669。但無法否認的是，2025 年的 MacBook Air 價格為 $799 / 約 HK$ 6,226（Amazon，Best Buy），更具吸引力，因為它擁有雙倍的 RAM（儘管存儲相同），更快的 M4 處理器，以及整體更佳的設計和增強的網絡攝像頭。
