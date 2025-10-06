Samsung 9100 PRO PCIe 5 SSD 歷史新低！HK$980 升級高速硬碟｜Amazon Prime Day優惠2025

Yahoo編輯團隊致力為你精選優質產品及優惠價格，文章中部份商品、平台與Yahoo有合作關係，定價及供應量均會隨市場變動，請以平台最新資料為準。

Samsung 9100 PRO PCIe 5 SSD 歷史新低！HK$980 升級高速硬碟

溫馨提示：想要享受 Amazon Prime Day 中的超值優惠，就必須先立即成為 Prime 會員，立即前往 Yahoo Tech 為大家推出的 Amazon 會籍教學，隨簡單步驟享受 30 天的會員試用期！

溫提：Amazon已開通香港滿額免運費，可在購買頁面標價的位置見到「無進口手續費押金且免費送貨至香港」。見到「無進口費用押金且 HKD XXX 運費配送至香港」字眼的話，就代表官方會直送貨品至香港，不過就會收取運費。假如貨品不直送香港，都可以選用集運服務。

廣告 廣告

👉 Amazon Prime 會員限定最新優惠持續更新！各款 AirPods 歷史低價、Prime 免費教學 2025

剛剛推出才幾個月的 Samsung 9100 PRO SSD 在 Prime Big Deal Days 前夕再次刷新歷史低價，1TB、2TB 和 4TB 型號目前最多打 63 折，特價分別低至 US$126、US$200 和 US$399。換算過來大約是 HK$980、HK$1,550、HK$3,100，而且全部都是免運費直送香港喔。

Samsung 9100 PRO SSD（1TB 無散熱片）

Amazon 特價 US$126（約 HK$980，免運費直送香港）｜原價 US$200

立即購買

Samsung 9100 PRO SSD（1TB 含散熱片）

Amazon 特價 US$140（約 HK$1,090，免運費直送香港）｜原價 US$220

立即購買 免費試用 Prime 會員（期間限定）

👉 Prime 會員 30 日免費試用／取消會籍教學

👉 Amazon 海外代購、代運攻略 2025

👉 Prime Day 2025 日期、優惠、代運、會員申請指南總集

Samsung 9100 PRO 為 990 PRO 的後繼產品，它採用了 PCIe 5.0 介面，功耗比前代降低了 49%。其順序讀、寫速度分別高達 14,800MB/s 和 13,400MB/s，隨機讀、寫可達 2,200K IOPS 和 2,600K IOPS。

Samsung 9100 PRO SSD（1TB 無散熱片）

Amazon 特價 US$130（約 HK$1,020，免運費直送香港）｜原價 US$200

立即購買

Samsung 9100 PRO SSD（1TB 含散熱片）

Amazon 特價 US$140（約 HK$1,090，免運費直送香港）｜原價 US$220

立即購買

Samsung 9100 PRO SSD（2TB 無散熱片）

Amazon 特價 US$200（約 HK$1,550，免運費直送香港）｜原價 US$300

立即購買

Samsung 9100 PRO SSD（2TB 含散熱片）

Amazon 特價 US$220（約 HK$1,710，免運費直送香港）｜原價 US$320

立即購買

Samsung 9100 PRO SSD（4TB 無散熱片）

Amazon 特價 US$398（約 HK$3,100，免運費直送香港）｜原價 US$550

立即購買

Samsung 9100 PRO SSD（4TB 含散熱片）

Amazon 特價 US$420（約 HK$3,270，免運費直送香港）｜原價 US$570

立即購買

更多優惠：

👉 Samsung T9 便攜 SSD 激降，4TB 歷史低價 HK$2,170 直送香港

👉 Crucial X10 Pro 便攜 SSD 破底價，低至 HK$710 購 iPhone 外錄高速儲存優選

👉 行動版 Apple Watch S10 新低 66 折！HK$2,560 購 iPhone 最佳拍檔

👉 AirTag 四隻裝歷史低價 HK$500！行李定位神器，夾單最適合

👉 Kindle 兒童閱讀器新低，HK$740 養成讀書好習慣

👉 AirPods 4 歷史低價，HK$700 入手 iPhone 最實惠耳機搭檔

👉 Garmin vivoactive 6 限時新低價，AMOLED 螢幕 ＋內建 80 種運動模式

👉 Samsung Odyssey G7 歷史新低，HK$6,880 曲面 40 吋電競螢幕直送香港

【即去 Yahoo Tech 網購優惠專頁，查看更多精選推介！】

緊貼最新科技資訊、網購優惠，追隨 Yahoo Tech 各大社交平台！

🎉📱 Tech Facebook：https://www.facebook.com/yahootechhk

🎉📱 Tech Instagram：https://www.instagram.com/yahootechhk/

🎉📱 Tech WhatsApp 社群：https://chat.whatsapp.com/Dg3fiiyYf3yG2mgts4Mii8

🎉📱 Tech WhatsApp 頻道：https://whatsapp.com/channel/0029Va91dmR545urVCpQwq2D

🎉📱 Tech Telegram 頻道：https://t.me/yahootechhk