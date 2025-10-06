中秋節｜「暴龍媽媽」製作環保薯條盒燈籠
Samsung 9100 PRO PCIe 5 SSD 歷史新低！HK$980 升級高速硬碟｜Amazon Prime Day優惠2025
1TB、2TB、4TB 都有折扣。
溫馨提示：想要享受 Amazon Prime Day 中的超值優惠，就必須先立即成為 Prime 會員，立即前往 Yahoo Tech 為大家推出的 Amazon 會籍教學，隨簡單步驟享受 30 天的會員試用期！
溫提：Amazon已開通香港滿額免運費，可在購買頁面標價的位置見到「無進口手續費押金且免費送貨至香港」。見到「無進口費用押金且 HKD XXX 運費配送至香港」字眼的話，就代表官方會直送貨品至香港，不過就會收取運費。假如貨品不直送香港，都可以選用集運服務。
👉 Amazon Prime 會員限定最新優惠持續更新！各款 AirPods 歷史低價、Prime 免費教學 2025
剛剛推出才幾個月的 Samsung 9100 PRO SSD 在 Prime Big Deal Days 前夕再次刷新歷史低價，1TB、2TB 和 4TB 型號目前最多打 63 折，特價分別低至 US$126、US$200 和 US$399。換算過來大約是 HK$980、HK$1,550、HK$3,100，而且全部都是免運費直送香港喔。
Samsung 9100 PRO SSD（1TB 無散熱片）
Amazon 特價 US$126（約 HK$980，免運費直送香港）｜原價
US$200
Samsung 9100 PRO SSD（1TB 含散熱片）
Amazon 特價 US$140（約 HK$1,090，免運費直送香港）｜原價
US$220
👉 Prime Day 2025 日期、優惠、代運、會員申請指南總集
Samsung 9100 PRO 為 990 PRO 的後繼產品，它採用了 PCIe 5.0 介面，功耗比前代降低了 49%。其順序讀、寫速度分別高達 14,800MB/s 和 13,400MB/s，隨機讀、寫可達 2,200K IOPS 和 2,600K IOPS。
Samsung 9100 PRO SSD（1TB 無散熱片）
Amazon 特價 US$130（約 HK$1,020，免運費直送香港）｜原價
US$200
Samsung 9100 PRO SSD（1TB 含散熱片）
Amazon 特價 US$140（約 HK$1,090，免運費直送香港）｜原價
US$220
Samsung 9100 PRO SSD（2TB 無散熱片）
Amazon 特價 US$200（約 HK$1,550，免運費直送香港）｜原價
US$300
Samsung 9100 PRO SSD（2TB 含散熱片）
Amazon 特價 US$220（約 HK$1,710，免運費直送香港）｜原價
US$320
Samsung 9100 PRO SSD（4TB 無散熱片）
Amazon 特價 US$398（約 HK$3,100，免運費直送香港）｜原價
US$550
Samsung 9100 PRO SSD（4TB 含散熱片）
Amazon 特價 US$420（約 HK$3,270，免運費直送香港）｜原價
US$570
更多優惠：
👉 Samsung T9 便攜 SSD 激降，4TB 歷史低價 HK$2,170 直送香港
👉 Crucial X10 Pro 便攜 SSD 破底價，低至 HK$710 購 iPhone 外錄高速儲存優選
👉 行動版 Apple Watch S10 新低 66 折！HK$2,560 購 iPhone 最佳拍檔
👉 AirTag 四隻裝歷史低價 HK$500！行李定位神器，夾單最適合
👉 Kindle 兒童閱讀器新低，HK$740 養成讀書好習慣
👉 AirPods 4 歷史低價，HK$700 入手 iPhone 最實惠耳機搭檔
👉 Garmin vivoactive 6 限時新低價，AMOLED 螢幕 ＋內建 80 種運動模式
👉 Samsung Odyssey G7 歷史新低，HK$6,880 曲面 40 吋電競螢幕直送香港
【即去 Yahoo Tech 網購優惠專頁，查看更多精選推介！】
緊貼最新科技資訊、網購優惠，追隨 Yahoo Tech 各大社交平台！
🎉📱 Tech Facebook：https://www.facebook.com/yahootechhk
🎉📱 Tech Instagram：https://www.instagram.com/yahootechhk/
🎉📱 Tech WhatsApp 社群：https://chat.whatsapp.com/Dg3fiiyYf3yG2mgts4Mii8
🎉📱 Tech WhatsApp 頻道：https://whatsapp.com/channel/0029Va91dmR545urVCpQwq2D
🎉📱 Tech Telegram 頻道：https://t.me/yahootechhk
其他人也在看
AirPods Max（USB-C）破底價，$3,350 購出街潮流耳機｜Amazon Prime Day優惠2025
如今 Airpods Max 的 USB-C 版已基本取代 Lightning 版，成為了主要銷售的型號。進入 2025 年後，這個新版本也開始越來越多出現讓人心動的優惠。趁著秋季 Prime Day，這款頭戴式大耳機久違地回歸了歷史低價。Yahoo Tech HK ・ 14 小時前
自動駕駛卡車提升美國運輸能力
美國陸軍可能很快就會獲得具有自動駕駛能力的新型重型卡車。根據新合約，由 Oshkosh Defense 開發的 […]TechRitual ・ 1 天前
Coach手袋突發勁減半價！全球爆紅Brooklyn罕有75折入手、超人氣Cargo帆布袋$1XXX有交易
Coach近年推出多款大熱手袋，包括Bella Hadid同款Brooklyn、已成為Gen Z最愛的Tabby，亦有今年秋冬大熱款Empire等。定價原本已經低過官網，非常相宜！越接近年尾，越來越多網站有優惠活動，Yahoo購物專員發現Farfetch、24S大減價後性價比更高，推介必入手款式包括Brooklyn、Tabby、Juliet、Cargo、Empire五大爆紅手袋，Brooklyn small低至$2,094即有交易、Coach Cargo帆布包5折後只需$1XXX就可入手，絕對不容錯過！Yahoo Style HK ・ 1 小時前
【屈臣氏】買精選屈臣氏及獨家品牌產品滿$99 額外88折+送$20電子現金券（只限07/10）
屈臣氏星期二醒醒你，今個星期二有一連串優惠，易賞錢App 會員買精選屈臣氏及獨家品牌產品滿$99更有額外88折，再送$20屈臣氏電子現金券！同時，本週限時屈臣氏健骨鈣+維他命D3兒童咀嚼片 120片 $109/件、屈臣氏竹纖維迷你紙手帕 12包裝 $10/2件、Naturals By Watsons 玫瑰果極緻修護活膚油第二件半價！YAHOO著數 ・ 2 小時前
iPhone 17、iPhone Air 官方保護殼近八折大促，Apple、Beats 多個款式｜Amazon Prime Day優惠2025
剛剛入手了新一代 iPhone？那還不趕快找一款適合的殼子把機器保護起來！（尤其是從鈦合金換回鋁合金的 iPhone 17 Pro）趁著秋季 Prime Day 的機會，適用新機的 Apple 原廠及副牌 Beats 手機殼首次出現了可觀的折扣。Yahoo Tech HK ・ 12 小時前
PlayStation獨佔3A遊戲只剩「復仇和悲傷」？外媒：懷念PS3時代的單純樂趣
索尼旗下 PlayStation 平台過去以其眾多高品質的第一方獨佔大作稱霸市場，除了遊戲玩法本身外，敘事部分更是能帶給玩家宛如觀賞好萊塢大片般的沉浸體驗。然而，最近外媒 IGN 的一名編輯卻發文直言，他對 PlayStation 近幾年的第一方遊戲劇情感「膩了」，因為主題全部都太過重複，不是復仇就是悲傷類型。Yahoo Tech HK ・ 23 小時前
甜品食譜｜南棗芝麻核桃糕 甜甜軟軟 (附影片)
近日有人請我食紅棗糕, 真是好好味呀!!! 但 1 百多元 只有十多粒, 真是太昂貴!!! 所以我決定翻造, 但紅棗不是每人也可接受... 所以我會由紅棗變正南棗, 今次讓我們來復刻 "南棗糕"啦 成品: 1盤 (20X20cm) 難度: 入門 所需時間: 45分鐘Cook1Cook煮一煮 ・ 6 小時前
超微與OpenAI簽署AI晶片供應協議 盤前飆漲30%
（法新社舊金山6日電） 超微（AMD）今天宣布與OpenAI達成人工智慧（AI）晶片長期供應協議，每年有望帶進數百億美元收入，並授予OpenAI可購入最多約10%超微股票的權證。協議內容顯示，超微發行一項認購權證，使OpenAI能在晶片供應合作期間，以每股1美分價格買進最多1億6000萬股超微股票。法新社 ・ 16 小時前
寒露2025｜8個男人最關心問題！寒露壯陽法大揭秘 中醫教你如何輕鬆養腎
來到了二十四節氣的寒露，是中醫所說的養腎好時機。說到養腎，為甚麼人們會將腎虧與陽痿連成一線，壯陽又是否應多食牛鞭、鹿鞭、十全大補酒等？養好腎的話真的是代表「好腰好腎好男人」嗎？這次請來徐思濠中醫師來解答男人最重要的8大問題！Yahoo Food ・ 6 小時前
糖水食譜｜蛋白蓮子杏仁茶
秋燥微涼嘅天氣，食碗熱烘烘嘅滋潤甜品，暖暖手暖暖心最佳！蛋白蓮子杏仁茶滋潤美肌之餘，仲可以潤肺健脾！Philips 高速冷熱烹調攪拌機將攪拌、烹調2合1，比用明火烹調呢道甜品更方便快捷。Cook1Cook煮一煮 ・ 6 小時前
OpenAI政策急轉彎！AI「Sora2」涉侵權日本動漫IP，執行長仍看好「同人作品」新型態
OpenAI 旗下影音生成模型 Sora 2 在今年 9 月 30 日時展開邀請測試，但推出不到 1 週，OpenAI 就因版權內容引起的爭議，緊急轉彎修改政策。許多人認為，是因為目前網路上大量出現和日本大各知名 ACG IP 有關的影片，讓 OpenAI 在 10 月 3 日火速發出新公告，確認調整對版權內容的使用規範，防止潛在的法律訴訟風險。Yahoo Tech HK ・ 23 小時前
花雕蛋白蒸蝦食譜│嫩滑秘訣在於蛋白清湯黃金比例！花雕幾時落最香？
蛋食譜│花雕蝦蒸蛋白 蛋白清湯1:2最嫩滑 不知有多少人會遇過這個煩惱，做甜品用到分蛋白蛋黃，結果用完蛋黃便會剩下一堆蛋白，如果不想又做甜品，可以加清湯來蒸蛋白，配上以清湯慢慢浸熟的海鮮如蝦、龍蝦又或是蟹，最後熄火淋上花雕，可以令海鮮充滿酒香，用來宴客也非常得體，即睇如何製作花雕蝦蒸蛋白：Yahoo Food ・ 6 小時前
DesignerCo香港站亞博館開鑼 匯聚逾百人氣IP 「香港館」展示香港玩具史
被譽為藝術設計界年度聖事的DesignerCon正式宣布強勢進軍亞洲，並選定香港作為其亞洲總部及首航據點。而由Supercon Hong Kong主辦、香港設計中心協辦，首屆「2025 DesignerCon Asia Artist World Expo——Hong Kong Station（DCon HK 2025）am730 ・ 1 天前
Chiikawa上海旗艦店開幕！樓高兩層、設十大打卡位 必搶限定旗袍/大閘蟹/舞獅系列 即睇入場門票抽選方法
日本人氣角色Chiikawa熱潮持續，中國內地首間官方旗艦店正式於9月27日起落戶上海外灘中央廣場，樓高兩層，設十大主題打卡位，推出旗袍、大閘蟹、舞獅等極富本地色彩的限定周邊商品，現場更設貼紙相機以及夾公仔機，能全方位沉浸在吉伊卡哇的世界中，即睇店內詳情及預約入場方法！Yahoo 旅遊 ・ 5 小時前
回力鏢？微軟昔日承諾Game Pass不漲價，前FTC主席批「早就說過」
還記得 2023 年，微軟為了收購動視暴雪，遭到美國聯邦貿易委員會（FTC）阻止，擔心會造成市場壟斷、遊戲漲價、不公平競爭等，直到微軟承諾《決勝時刻》等系列仍會保持多平台、釋出雲端串流遊戲權利等，才終於獲准完成交易。而近日隨著 Xbox Game Pass 大調整與漲價，前 FTC 主席 Lina Khan 也公開批評，表示自己早就說過微軟收購動視暴雪會對業界造成傷害、漲價，掀起熱議。Yahoo Tech HK ・ 23 小時前
AirPods 4、AirPods Max 減至歷史低價！全線 Apple 產品折扣合集（Mac、iPad、Pencil 和更多）｜Amazon Prime Day優惠2025
今秋的 Amazon Prime Day 定於 10 月 8 日開跑，各類 Apple 產品的好價已經陸續開始在 Amazon 上出現囉！想要入手 Mac、Apple Watch、AirPods、iPad、AirTag 等產品的話，可以關注我們蒐集到的折扣資訊喔。Yahoo Tech HK ・ 10 小時前
M4 MacBook Air 歷史低價，HK$6,220 平過香港近 2 千蚊入手最適合大眾 Apple 筆電｜Amazon Prime Day優惠2025
對大多數人來說，MacBook Air 可以算是最符合日常需求的 Apple 筆電。而在 Amazon 秋季 Prime Day 期間，其 M4 型號又回歸到了歷史低價促銷。Yahoo Tech HK ・ 17 小時前
微軟被爆將推免費雲端遊戲服務！但玩遊戲前要先看廣告、每月最多只能玩5小時
最近微軟調漲旗下遊戲訂閱服務 XGP 月費的決定不但震驚了全球玩家，也引起了玩家們的不滿與引爆退訂潮，大家都認為這次的漲幅真的太高了。沒想到，微軟最近竟又被爆料，其實他們正在準備推出免費的雲端遊戲串流功能，讓玩家們不用訂閱 XGP 就能免費透過雲端串流玩遊戲，只是必須要看廣告，並且每月只能雲端遊玩 5 小時。Yahoo Tech HK ・ 22 小時前
MLB藍鳥擊潰洋基 美聯分區系列賽聽牌
（法新社多倫多5日電） 靠著22歲新秀耶薩維奇5又1/3局無安打好投，加上小葛雷諾滿貫砲助陣，多倫多藍鳥今天13比7痛擊紐約洋基，在美國職棒大聯盟MLB美國聯盟分區系列賽取得2勝0敗聽牌優勢。藍鳥只需再贏一場，就能在5戰3勝制的美聯分區系列賽（ALDS）勝出。法新社 ・ 1 天前
中國新一代運輸機目標 4,000 英里航程以競爭美國 C-17
根據最新的研究報告，一款新一代的戰略運輸機正在開發中，旨在提升軍事及人道救援任務的效率。這架飛機的機身和機翼設 […]TechRitual ・ 12 小時前