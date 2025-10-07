Samsung 990 Pro SSD 歷史低價，低至 HK$700 直送到港 4TB 散熱 68 折 PS5 擴容必備｜Amazon Prime Day 優惠 2025

中秋節｜「暴龍媽媽」製作環保薯條盒燈籠
不管是含散熱片還是不含散熱片的版本都有優惠。
Amazon 已開通香港滿額免運費，可在購買頁面標價的位置見到「無進口手續費押金且免費送貨至香港」。見到「無進口費用押金且 HKD XXX 運費配送至香港」字眼的話，就代表官方會直送貨品至香港，不過就會收取運費。假如貨品不直送香港，都可以選用集運服務。
打算給 PS5 擴充容量的玩家趕緊看過來！市面上最熱門的主機 SSD 之一 Samsung 990 Pro 正在 Amazon 上以好價促銷。不含散熱片及含散熱片的 1TB、2TB 和 4TB 版本均有優惠，其中一些達到歷史低價，而且全都是免運費直送香港喔。
Samsung 990 Pro 不含散熱片（1TB）
Amazon 特價 US$90（約 HK$700，免運費直送香港）｜原價
US$175
Samsung 990 Pro 含散熱片（1TB）
Amazon 特價 US$110（約 HK$860，免運費直送香港）｜原價
US$160
Samsung 990 Pro 能提供 7,480MB/s 和 6,900MB/s 的讀寫速度，接近 PCIe 4.0 介面的理論最高值 8,000MB/s。它非常適合用來為 PS5 增加儲存空間，稍有點遺憾的就是它最高只有 4TB，沒有 8TB 無法一步到位。
Samsung 990 Pro 不含散熱片（1TB）
Amazon 特價 US$90（約 HK$700，免運費直送香港）｜原價
US$175
Samsung 990 Pro 不含散熱片（2TB）
Amazon 特價 US$133.5（約 HK$1,040，免運費直送香港）｜原價
US$265
Samsung 990 Pro 不含散熱片（4TB）
Amazon 特價 US$320（約 HK$2,490，免運費直送香港）｜原價
US$480
另外含散熱片的 990 Pro 也有不同程度的優惠，有需要的朋友也可以考慮一下。
Samsung 990 Pro 含散熱片（1TB）
Amazon 特價 US$110（約 HK$860，免運費直送香港）｜原價
US$160
Samsung 990 Pro 含散熱片（2TB）
Amazon 特價 US$140（約 HK$1,240，免運費直送香港）｜原價
US$250
Samsung 990 Pro 含散熱片（4TB）
Amazon 特價 US$260（約 HK$2,020，免運費直送香港）｜原價
US$465
