Samsung 990 Pro SSD 歷史低價，低至 HK$700 直送到港 4TB 散熱 68 折 PS5 擴容必備｜Amazon Prime Day 優惠 2025

Yahoo編輯團隊致力為你精選優質產品及優惠價格，文章中部份商品、平台與Yahoo有合作關係，定價及供應量均會隨市場變動，請以平台最新資料為準。

Samsung 990 Pro SSD 歷史低價，低至 HK$700 直送到港 4TB 散熱 68 折 PS5 擴容必備

溫馨提示：想要享受 Amazon Prime Day 中的超值優惠，就必須先立即成為 Prime 會員，立即前往 Yahoo Tech 為大家推出的 Amazon 會籍教學，隨簡單步驟享受 30 天的會員試用期！

Amazon 已開通香港滿額免運費，可在購買頁面標價的位置見到「無進口手續費押金且免費送貨至香港」。見到「無進口費用押金且 HKD XXX 運費配送至香港」字眼的話，就代表官方會直送貨品至香港，不過就會收取運費。假如貨品不直送香港，都可以選用集運服務。

廣告 廣告

👉 Amazon Prime 會員限定最新優惠持續更新！各款 AirPods 歷史低價、Prime 免費教學 2025

打算給 PS5 擴充容量的玩家趕緊看過來！市面上最熱門的主機 SSD 之一 Samsung 990 Pro 正在 Amazon 上以好價促銷。不含散熱片及含散熱片的 1TB、2TB 和 4TB 版本均有優惠，其中一些達到歷史低價，而且全都是免運費直送香港喔。

Samsung 990 Pro 不含散熱片（1TB）

Amazon 特價 US$90（約 HK$700，免運費直送香港）｜原價 US$175

立即購買

Samsung 990 Pro 含散熱片（1TB）

Amazon 特價 US$110（約 HK$860，免運費直送香港）｜原價 US$160

立即購買 免費試用 Prime 會員（期間限定）

👉 Prime 會員 30 日免費試用／取消會籍教學

👉 Amazon 海外代購、代運攻略 2025

👉 Prime Day 2025 日期、優惠、代運、會員申請指南總集

Samsung 990 Pro 能提供 7,480MB/s 和 6,900MB/s 的讀寫速度，接近 PCIe 4.0 介面的理論最高值 8,000MB/s。它非常適合用來為 PS5 增加儲存空間，稍有點遺憾的就是它最高只有 4TB，沒有 8TB 無法一步到位。

Samsung 990 Pro 不含散熱片（1TB）

Amazon 特價 US$90（約 HK$700，免運費直送香港）｜原價 US$175

立即購買

Samsung 990 Pro 不含散熱片（2TB）

Amazon 特價 US$133.5（約 HK$1,040，免運費直送香港）｜原價 US$265

立即購買

Samsung 990 Pro 不含散熱片（4TB）

Amazon 特價 US$320（約 HK$2,490，免運費直送香港）｜原價 US$480

立即購買

另外含散熱片的 990 Pro 也有不同程度的優惠，有需要的朋友也可以考慮一下。

Samsung 990 Pro 含散熱片（1TB）

Amazon 特價 US$110（約 HK$860，免運費直送香港）｜原價 US$160

立即購買

Samsung 990 Pro 含散熱片（2TB）

Amazon 特價 US$140（約 HK$1,240，免運費直送香港）｜原價 US$250

立即購買

Samsung 990 Pro 含散熱片（4TB）

Amazon 特價 US$260（約 HK$2,020，免運費直送香港）｜原價 US$465

立即購買

更多優惠：

👉 Samsung T9 便攜 SSD 激降，歷史新低 HK$740 直送香港

👉 Crucial X10 Pro 便攜 SSD 破底價，低至 HK$710 購 iPhone 外錄高速儲存優選

👉 Marshall Major V 耳機歷史低價！HK$770 免運費即入手

👉 Kindle 兒童閱讀器新低，HK$740 養成讀書好習慣

👉 Garmin vivoactive 6 限時新低價，AMOLED 螢幕 ＋內建 80 種運動模式

👉 iPhone 17、iPhone Air 官方保護殼近八折大促，Apple、Beats 多個款式

👉 AirPods 4、AirPods Max 減至歷史低價！全線 Apple 產品折扣合集（Mac、iPad、Pencil 和更多）

【即去 Yahoo Tech 網購優惠專頁，查看更多精選推介！】

緊貼最新科技資訊、網購優惠，追隨 Yahoo Tech 各大社交平台！

🎉📱 Tech Facebook：https://www.facebook.com/yahootechhk

🎉📱 Tech Instagram：https://www.instagram.com/yahootechhk/

🎉📱 Tech WhatsApp 社群：https://chat.whatsapp.com/Dg3fiiyYf3yG2mgts4Mii8

🎉📱 Tech WhatsApp 頻道：https://whatsapp.com/channel/0029Va91dmR545urVCpQwq2D

🎉📱 Tech Telegram 頻道：https://t.me/yahootechhk