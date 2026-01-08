Samsung Ballie 球型機械人管家胎死腹中！六年熱炒卻終成內部玩具｜CES 2026

Samsung Ballie 球型機械人管家胎死腹中！六年熱炒卻終成內部玩具

多年來，大家都在期待 Samsung 那款超萌的 Ballie 家用機械人上市，但現在卻等來了一個讓人失望的結果。根據彭博最新的報導，原本計劃 2025 年夏季推出的 Ballie 已被「無限期擱置」。

改作內部「創新平台」

Samsung 發言人向彭博社透露，公司會繼續將 Ballie 用作「活躍創新平台」，專供內部使用，研究智能家居、環境 AI 及隱私設計。經過多年實測，這款機械人有助於開發空間感知與情境體驗，例如控制燈光、迎賓及投影影片等用途。

六年久等無果

回顧歷史，Ballie 最早於 2020 年 CES 亮相。之後它一直維持原型機狀態，疫情爆發後更一度沉寂。2024 年 CES 廠方增推升級加大版，內置投影機，並宣稱 2025 年發售。去年 Samsung 重申 Ballie 會於夏季上市，但最終爽約，現在更正式確定計畫告吹。

成本上漲難產？

可惜的是，Ballie 本來頗具趣味，若能再搭配近年大熱的 AI 大模型，家用體驗本應非常值得期待。但 Samsung 可能認為市場需求不足，加上記憶體等組件成本急升，最終量產決定或因此受到影響。

