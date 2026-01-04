Samsung CES 展示新的野心，AI OLED 機器人、汽車、VR上全面進化

文章來源：Qooah.com

2026 年國際消費電子展（CES）上，Samsung 雖未推出新款手機，卻憑借多項突破性顯示技術成為焦點，集中展示了 OLED 面板在人工智能時代的多元應用潛力，覆蓋智能裝置、車載、Notebook、影音等多個核心領域。

核心展示之一的 AI OLED Bot 機器人，專為大學校園等場景設計，搭載 13.4吋圓形 OLED 屏幕作為交互中樞。其靈活的形態設計打破傳統局限，當語音溝通不便時，可直觀呈現日程安排與任務清單，成為高效的移動交互助手。同期亮相的還有人工智能氛圍燈與復古風格音頻交互界面，採用創新圓形屏幕提供音樂可視化反饋，跳出了智能音箱的矩形屏幕設計框架。

為解決消費者對摺疊屏易碎的顧慮，Samsung 現場演示了震撼測試：用機械臂將籃球砸向 18 塊摺疊 OLED 屏幕拼接的籃板，彰顯其卓越抗物理衝擊性能。在極端環境適應性上，車載 OLED 屏幕在零下 20℃低溫中仍能保持 0.2 毫秒超快響應速度，徹底解決了液晶屏幕低溫下響應延遲的痛點，為寒冷地區自動駕駛提供安全保障。

針對筆電市場，Samsung 推出 UT One 技術，通過「玻璃基板 + 輕薄有機無機薄膜」的創新結構，使屏幕厚度與重量較前代減少 30%，同時支援 1Hz 自適應刷新率，大幅降低功耗，為 AI 高負載任務延長續航。在高階顯示領域，新款量子點 OLED 電視峰值亮度達 4500nit，強光環境下畫面依舊清晰銳利；面向 VR 頭顯的 1.4 吋微型屏幕，像素密度高達 5000PPI，能呈現更豐富的細節。

儘管多數產品仍處於概念階段，但 Samsung 的技術展示清晰勾勒出行業方向：在人工智能時代，屏幕的耐用性、響應速度穩定性與形態可塑性，將成為驅動技術革新的核心要素，為各類智能裝置帶來更優質的交互體驗。