Samsung CES 2026 直播預告：全球首款 130 吋 Micro RGB TV 震撼登場，AI 生活願景「The First Look」全公開

一年一度的科技盛事 CES 2026 正式拉開序幕！Samsung 將於香港時間 1 月 6 日凌晨舉行「The First Look」發佈會。今年 Samsung 以「Your Companion to AI Living」為主題，除了展示一系列更聰明的家電生態系統外，重頭戲絕對是全球首款 130 吋 Micro RGB TV 的正式亮相。這款顯示器採用了次世代色彩技術，預計將重新定義家庭影院的極限。

直播見證 AI 生活新篇章

如果你想第一時間掌握 2026 年的科技趨勢，絕對不能錯過這場直播。Samsung 預告將會展示 AI如何深度融入日常居住空間，從顯示技術到智能家居連接，全面提升用戶的生活品質。

發佈會名稱： Samsung CES 2026「The First Look」

直播時間： 2026 年 1 月 6 日（香港時間）

收看平台： Samsung Newsroom 官網及 YouTube 頻道

亮點預告：130 吋 Micro RGB TV 領銜

在發佈會前夕，Samsung 已搶先公開了部分 2026 年全新產品資訊：

Samsung CES 2026 直播預告：全球首款 130 吋 Micro RGB TV 震撼登場，AI 生活願景「The First Look」全公開

全球首款 130 吋 Micro RGB TV： 這款超大型電視結合了全新的 Micro RGB 顯示技術，提供極高亮度與對比度，並擁有更加大膽的前衛設計，旨在為豪宅與專業影視愛好者提供最頂級的視覺享受。

AI Living 願景： 透過「Your Companion to AI Living」主題，Samsung 將展示 AI 如何主動學習用戶習慣，自動調節家中光線、溫度以及視聽體驗。

次世代色彩技術： 新一代顯示器將搭載更強大的影像處理器，確保在極端尺寸下依然能保持細膩的畫面與精準的色彩還原。

不論你是影音發燒友，還是關注智能家居的科技達人，記得準時鎖定直播，與我們一起直擊 Samsung 在 CES 2026 的創新突破！

