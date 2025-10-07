中秋節｜「暴龍媽媽」製作環保薯條盒燈籠
Samsung EVO Select microSD 卡近歷史低價，HK$270 購 512GB 免運費｜Amazon Prime Day優惠2025
160MB/s 高速傳輸。
Amazon 已開通香港滿額免運費，可在購買頁面標價的位置見到「無進口手續費押金且免費送貨至香港」。見到「無進口費用押金且 HKD XXX 運費配送至香港」字眼的話，就代表官方會直送貨品至香港，不過就會收取運費。假如貨品不直送香港，都可以選用集運服務。
手邊缺 microSD 卡的朋友看過來！Samsung 去年推出的 EVO Select 卡目前正在 Amazon 上促銷。512GB 容量幾乎降到了歷史低點，只要 US$35，換算過來大約是 HK$270 且符合滿 US$49 免運費。
Samsung EVO Select microSD 卡擁有 160MB/s 和 130MB/s 的讀取、寫入速度，同時與支援 U3、CLASS 10、A2、V30 和 UHS-I 的裝置相容。此外卡本身也有防水、耐高/低溫、防 X 光、防磁、防摔和防磨損這六重防護及十年保固，包裝內亦附有 SD 轉接卡以應對不同使用場景。
Samsung EVO Select microSD 卡（1TB）
Amazon 特價 US$75（約 HK$580，免運費直送香港）｜原價
US$80
