Samsung EVO Select microSD 卡近歷史低價，HK$270 購 512GB 免運費｜Amazon Prime Day優惠2025

Yahoo編輯團隊致力為你精選優質產品及優惠價格，文章中部份商品、平台與Yahoo有合作關係，定價及供應量均會隨市場變動，請以平台最新資料為準。

Samsung EVO Select microSD 卡 近期好價，HK$270 購 512GB 免運費

溫馨提示：想要享受 Amazon Prime Day 中的超值優惠，就必須先立即成為 Prime 會員，立即前往 Yahoo Tech 為大家推出的 Amazon 會籍教學，隨簡單步驟享受 30 天的會員試用期！

Amazon 已開通香港滿額免運費，可在購買頁面標價的位置見到「無進口手續費押金且免費送貨至香港」。見到「無進口費用押金且 HKD XXX 運費配送至香港」字眼的話，就代表官方會直送貨品至香港，不過就會收取運費。假如貨品不直送香港，都可以選用集運服務。

廣告 廣告

👉 Amazon Prime 會員限定最新優惠持續更新！各款 AirPods 歷史低價、Prime 免費教學 2025

手邊缺 microSD 卡的朋友看過來！Samsung 去年推出的 EVO Select 卡目前正在 Amazon 上促銷。512GB 容量幾乎降到了歷史低點，只要 US$35，換算過來大約是 HK$270 且符合滿 US$49 免運費。

Samsung EVO Select microSD 卡（512GB）

Amazon 特價 US$35（約 HK$270，可享滿 US$49 免運費直送香港）｜原價 US$40

立即購買 免費試用 Prime 會員（期間限定）

👉 Prime Day 2025日期、優惠、代運、會員申請指南總集

👉 Prime 會員 30 日免費試用／取消會籍教學

👉 Amazon 信用卡優惠，DBS 信用卡付款買 US$50 減 US$10

Samsung EVO Select

Samsung EVO Select microSD 卡擁有 160MB/s 和 130MB/s 的讀取、寫入速度，同時與支援 U3、CLASS 10、A2、V30 和 UHS-I 的裝置相容。此外卡本身也有防水、耐高/低溫、防 X 光、防磁、防摔和防磨損這六重防護及十年保固，包裝內亦附有 SD 轉接卡以應對不同使用場景。

Samsung EVO Select microSD 卡（512GB）

Amazon 特價 US$35（約 HK$270，可享滿 US$49 免運費直送香港）｜原價 US$40

立即購買

Samsung EVO Select microSD 卡（1TB）

Amazon 特價 US$75（約 HK$580，免運費直送香港）｜原價 US$80

立即購買

更多優惠：

👉 Samsung T9 便攜 SSD 激降，4TB 歷史低價 HK$2,170 直送香港

👉 Crucial X10 Pro 便攜 SSD 破底價，低至 HK$710 購 iPhone 外錄高速儲存優選

👉 行動版 Apple Watch S10 新低 66 折！HK$2,560 購 iPhone 最佳拍檔

👉 AirTag 四隻裝歷史低價 HK$500！行李定位神器，夾單最適合

👉 Kindle 兒童閱讀器新低，HK$740 養成讀書好習慣

👉 AirPods 4 歷史低價，HK$700 入手 iPhone 最實惠耳機搭檔

👉 Garmin vivoactive 6 限時新低價，AMOLED 螢幕 ＋內建 80 種運動模式

👉 iPhone 17、iPhone Air 官方保護殼近八折大促，Apple、Beats 多個款式

【即去 Yahoo Tech 網購優惠專頁，查看更多精選推介！】

緊貼最新科技資訊、網購優惠，追隨 Yahoo Tech 各大社交平台！

🎉📱 Tech Facebook：https://www.facebook.com/yahootechhk

🎉📱 Tech Instagram：https://www.instagram.com/yahootechhk/

🎉📱 Tech WhatsApp 社群：https://chat.whatsapp.com/Dg3fiiyYf3yG2mgts4Mii8

🎉📱 Tech WhatsApp 頻道：https://whatsapp.com/channel/0029Va91dmR545urVCpQwq2D

🎉📱 Tech Telegram 頻道：https://t.me/yahootechhk