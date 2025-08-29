Samsung Exynos 2600 再次在 Geekbench 測試中取得更佳成績

在七月，Samsung 的 Exynos 2600 晶片在 Geekbench 線上數據庫中被發現，當時的成績並不理想——單核得分為 2,155，多核得分為 7,788。

今日該晶片再次參加基準測試，成績有了顯著改善，終於達到了旗艦級別。這次，它的單核得分達到 3,309，多核得分為 11,256，顯示出 Samsung 正在進行有效的調整，因為這些結果接近 Apple 的 M3，並超越了 Qualcomm 的 Snapdragon 8 Elite。

目前 CPU 的主核頻率提升至 3.8 GHz（由 3.55 GHz 提升），三個性能核心的頻率升至 3.26 GHz（由 2.96 GHz 提升），而其他六個核心的頻率為 2.76 GHz（由 2.46 GHz 提升）。

Exynos 2600 預計將成為首個採用 2nm 製程的移動 SoC。根據 Samsung 的說法，與 Exynos 2500 相比，它在 NPU 性能方面將有「顯著改善」，並且「增強了對設備內 AI 的支持」。Exynos 2600 很可能會在一月隨 Galaxy S26 Pro 和 Galaxy S26 Edge 正式亮相。

規格 數值 單核得分 3,309 多核得分 11,256 主核頻率 3.8 GHz 性能核心頻率 3.26 GHz 其他核心頻率 2.76 GHz

