災民痛失迪士尼公仔 獲多名善心市民捐贈收藏
Samsung Exynos 2600 官宣開始，押注 2nm 工藝翻身
文章來源：Qooah.com
Samsung 在其 YouTube 官方頻道正式公佈了下一代流動旗艦處理器 Exynos 2600，這款備受關注的處理器將獨家首發於 Galaxy S26 系列手機，該系列機型預計於 2026年初與消費者見面。此前長期處於保密狀態的處理器名稱，終於在萬眾期待中揭開面紗。
此次公佈的預告影片中，Samsung 以「In silence, we listened」（在沈默中，我們傾聽了）傳遞關鍵信號，被外界解讀為對過往 Exynos 處理器性能表現與過熱問題爭議的正面回應。這一表態既展現了 Samsung 正視產品不足的態度，也預示著新一代處理器在用戶關切的核心痛點上將有針對性改進。
作為 Samsung 旗艦處理器的全新力作，Exynos 2600 採用 Samsung 晶圓代工（Samsung Foundry）先進的 2nm 製程工藝，圍繞「核心精煉」與「全層級優化」兩大核心方向打造。Samsung 方面強調，這款處理器旨在 「展現卓越」，可見其在能效提升與性能釋放上投入了大量研發資源，力求實現體驗突破。
按照行業慣例，Samsung 通常會在新一代旗艦手機發佈前一個月正式推出配套旗艦處理器。鑒於 Galaxy S26 系列預計 2026 年 2 月上市，Exynos 2600 有望在本月或下月迎來完整規格發佈。目前，關於處理器的具體性能參數、能效比實測數據等核心信息尚未公佈，其是否能真正實現高效能、高速度與全面優化的產品目標，仍有待進一步驗證。
此次 Exynos 2600 的公佈，不僅為 Galaxy S26 系列奠定了核心硬件基礎，也彰顯了 Samsung 在流動處理器領域持續深耕的決心。消費者與行業各界均對這款承載著改進期望的旗艦處理器充滿期待，期待其能在正式發佈後交出令人滿意的答卷，為 Android 旗艦手機市場帶來新的技術活力。
其他人也在看
【中環解密】蘋果「軟對抗」印度 拒手機預裝國安App
所謂「上有政策、下有對策」，印度政府早前下令蘋果、三星及小米（01810）等手機製造商，要在90天內為所有新手機預先安裝一款由政府開發、名為「Sanchar Saathi」的應用程式（App），並確保用戶無法關閉其功能，惟此舉引發私隱疑慮。外電最新報道，蘋果不打算遵守印度政府命令，但亦無意採取法律行動，或公然對抗印度政府，純粹強調技術上無法配合。 事實上，該項政策已在印度國會與社會掀起強烈反彈，擔心一旦用戶手機被強制安裝相關應用程式，會變成政府監控工具；報道引述知情人士指出，蘋果無意遵命，並會向印度政府表達嚴正關切，表明公司在全球任何地方都不會接受政府這種預載應用程式的要求，因會為iOS生態系統帶來私隱及安全問題。至於其他品牌如三星等，仍在研究相關命令的可行性，暫未有明確回應。信報財經新聞 ・ 1 天前
Black Friday黑五優惠2025｜M4 MacBook Air 創新低，HK$5,750 平過香港 2 千蚊入手最適合大眾 Apple 筆電
對大多數人來說，MacBook Air 可以算是最符合日常需求的 Apple 筆電。現在其 M4 型號創下了歷史新低。Yahoo Tech HK ・ 1 天前
面對抗議無力招架，印度政府不再強制手機廠商預裝官方「網路安全」app
不久前印度政府對 Apple、Samsung、小米等手機廠商提出要求，限其在 90 天內為所有新手機預載名為「Sanchar Saathi」的「網路安全」應用程式。此事一出迅速引發多方抗議，最終政府無法承受反彈壓力，現已宣布將強制安裝改為自願下載。Yahoo Tech HK ・ 3 小時前
蘋果30%抽成惹禍？歐盟判：荷蘭可以告！恐現集體求償潮
綜合外媒周二 (2 日) 報導，歐洲聯盟最高法院裁定，荷蘭法院具有管轄權審理指控蘋果 (AAPL-US) 在 App Store 涉及反壟斷行為的求償案件，允許當地的集體訴訟組織代表用戶向蘋果提起損害賠償。此項裁決意味蘋果必須在荷蘭法鉅亨網 ・ 1 天前
Amazon優惠｜Garmin Forerunner 265 破底價，HK$2,330 進階訓練數據 + Amoled 螢幕，練跑更 Pro！
對多數人而言，運動手錶的意義早已超越紀錄里程，更是一個貼身的私人教練。而 Garmin Forerunner 265 能同時照顧你的運動目標、工作效率與睡眠品質，目前更於 Amazon 上以 67 折優惠促銷。Yahoo Tech HK ・ 4 小時前
BNCF 平板 BPad Mini 香港上市，輕入門平板只需 HK$999
文章來源：Qooah.com BNCF 香港推出首款平板電腦產品 BPad Mini。這款8.4吋的輕薄平板由香港獨家代理商 PENG BO HK LTD 引進，並以建議零售價只需 HK$999 ，定位為入門級裝置。 BNCF BPad Mini 搭載了基於 6nm 製程的高通 Snapdragon 685 處理器，最高主頻可達 2.8GHz，配合 8GB RAM 與 256GB ROM，並預裝 Android 14 系統，能夠應對多任務處理與影音娛樂需求。裝置配備 8.4吋 IPS 全高清 In-cell 全貼合屏幕，解像度為 1920×1200，顯示效果通透、色彩鮮明，觸控響應也更為靈敏。 機身厚度僅為 7.6mm，重量約 310g，兼顧便攜性與握持手感。此外，BPad Mini 內置 6050mAh 電池，配合低功耗處理器架構，可支援長時間使用。它還具備雙頻 Wi-Fi 6、藍牙5.0 以及 3200萬像素後置鏡頭，方便日常聯網、掃描文檔或進行通話。 即日起，BNCF BPad Mini 在香港正式開售，定價 HK$999。鵬勃電子將為香港用戶提供12個月本地保修服務，保障消費者Qooah.com ・ 1 天前
歷史首次！蘋果iPhone 17 Pro殺入美國職業足球大聯盟賽事直播
據科技媒體《Appleinsider》周三（3 日）報導，美國職業足球大聯盟（MLS）將在邁阿密國際對陣溫哥華白帽隊的總決賽直播中正式啟用四台 iPhone 17 Pro。鉅亨網 ・ 9 小時前
iPhone被要求裝政府App？蘋果霸氣說不！印度政壇炸鍋
根據《路透》周二 (2 日) 獨家報導，蘋果 (AAPL-US) 不打算遵從印度政府近期下達的機密指令，也不會在其新出貨的 iPhone 上預載國營「Sanchar Saathi」資安應用程式。這項政策已在印度國會與社會掀起強烈反彈，鉅亨網 ・ 1 天前
Galaxy Z TriFold 開箱片，高價超厚磚頭而已？
文章來源：Qooah.com 科技媒體 SamMobile 展示了 Samsung 首款三摺疊手機 Galaxy Z TriFold 的開箱影片。 此次，Galaxy Z TriFold 的包裝打破一直以來的「環保」策略，整體體積較大，並採用了獨特的珠寶盒式上掀蓋設計。 包裝盒內除了常規的 Galaxy Z TriFold 手機本體、USB-C 數據線和取卡針外，還配送了一個 45W 充電器和一個專用保護套，打破近年 Samsung 高階機型「不送充電器」的慣例。 專用保護套採用的碳纖維紋理表面處理，提升質感和耐用性。手機殼覆蓋了手機背部的鏡頭模組，且專門針對連接鉸鏈部分進行包裹設計，可提供全面的防護。 在 Samsung 的最新宣傳片中，瞭解到 Galaxy Z TriFold 的製造和品質測試過程，表示 Galaxy Z TriFold 的主屏幕可承受 20 萬次摺疊，相當於每天摺疊約 100 次，可持續使用五年時間。該數據來源於 Samsung 內部實驗室的測試，沒有進行實際驗證。作為對比，Galaxy Z Fold 7 的摺疊次數為 50 萬次。Qooah.com ・ 1 天前
Galaxy Z TriFold 發佈，三摺疊機型，10吋內屏，5600mAh 電池
文章來源：Qooah.com Samsung 推出首款三摺疊機型——Galaxy Z TriFold。據 Samsung 官方介紹，三摺疊形態「早該問世」，該裝置「通過最先進的可摺疊技術，充分體現了工程上的精湛造詣，專為多摺設計的獨特需求而優化」。 外觀方面，Galaxy Z TriFold 十分輕薄，甚至與 Galaxy Z Fold 7 基本一致。Galaxy Z TriFold 採用的是左右內摺疊的方式，可以很好的保護主屏幕。 Galaxy Z TriFold 在展開狀態時最薄處僅為 3.9mm，屏幕中央的厚度為 4.2mm。整機重量僅 309g。為了更加流暢的摺疊，Galaxy Z TriFold 搭載了兩種不同尺寸的鉸鏈，且具備 IP48 防護等級。 規格方面，Galaxy Z TriFold 外屏為一塊 6.5 吋外屏，峰值亮度高達 2600nits。內屏為一塊 10吋 QXGA 解像度的 Dynamic AMOLED 主屏幕，支援 120Hz 刷新率，峰值亮度達 1600nit。 10吋內屏可以並排打開三個不同的應用界面，在多窗口模式下還可以調節大小，大幅度提升工作效率。Qooah.com ・ 1 天前
AI 照妖鏡一鍵識別人工假圖：教你一鍵用 SynthID 與 Google Lens 防騙
在這個 AI 生成圖像幾可亂真的年代，網上流傳的照片隨時是「P 圖」或由 AI 生成，用來製造假新聞甚至詐騙。為了對抗這個問題，Google DeepMind 研發了名為 SynthID 的技術，並將其整合到我們常用的工具如 Google Lens 和 Google Search 中，讓普通用戶也能化身「鍵盤神探」，輕易辨識圖片真偽。Yahoo Tech HK ・ 1 天前
Android 16 引入 AI 通知摘要看齊 Apple Intelligence，一圈即搜辨識垃圾訊息
過往 Android 每年推出一個主要版本的規律今年被打破，今天早些時候 Android 16 的第二部分重要更新正式上線，AI、無障礙功能等皆有改進。Yahoo Tech HK ・ 1 天前
Amazon優惠｜M5 MacBook Pro 首降，HK$10,500 購 Apple 最新筆電平過香港兩千幾蚊
Apple 十月中剛剛發佈的 M5 MacBook Pro 現在首次出現了程度可觀的折扣，只要 US$1,349 即可入手，換算後大約 HK$10,500 平過香港兩千幾蚊。Yahoo Tech HK ・ 4 小時前
下個萬億美元級的AI機會將在網路資安領域？
網路資安可能成為下一個AI金礦。HK MoneyClub ・ 1 天前
瑞聲(02018)為「豆包」AI 手機的揚聲器和馬達核心供應商
字節跳動旗下 AI 助手「豆包」與中興通訊(00763.HK)宣布,搭載「豆包」手機助手技術預覽版的工程樣機 nubia(努比亞)M153 發售。據產業鏈消息,瑞聲科技(02018.HK)為「豆包」AI 手機的揚聲器和馬達核心供應商,卡位語音交互、觸感交互等 AI 核心入口。「豆包」手機為字節跳動在 AI 硬件領域的首次公開嘗試,具備視覺理解、圖像創作、語音交互等能力,可像人類操作手機完成複雜任務,其顛覆性的系統級 AI 整合與交互模式創新,受到市場高度關注,或引發其他品牌升級熱潮。據悉,瑞聲科技此前已和海外多家大模型巨頭與智能終端企業深度協作,共同探索「AI+終端」創新路徑。公司正為多款下一代 AI 手機、可穿戴設備(如 AI 眼鏡)及全新形態的智能硬件提供關鍵感知方案,包括高性能揚聲器、X 軸線性馬達、麥克風、光波導以及領先的散熱系統等產品。 (BC)#瑞聲科技 #AI #豆包 #字節跳動infocast ・ 1 天前
Black Friday黑五優惠2025︱Razer Huntsman Mini 近對折，歷史新低 HK$510 免運購 60% 尺寸線性光學紅軸鍵盤
在找一款小巧的遊戲鍵盤？不妨來看看正在 Amazon 上以近對折促銷的 Razer Huntsman Mini。它的紅軸版本目前降到了歷史新低，只要 US$66 便可入手。Yahoo Tech HK ・ 1 天前
澳門通與支付寶合作 在澳門推出 MPay「碰一下」
澳門通與支付寶合作，正式在澳門推出MPay「碰一下」，為本地居民帶來「一碰即付」的全新支付消費體驗。該服務的推出，標誌著澳門移動支付生態邁入新階段，不僅為本地數字服務開闢了新入口，更有望進一步激活澳門本地消費潛力，助力廣大商戶加速數字化轉型，共同推動澳門數字經濟和智慧城市建設。「碰一下」是支付寶於2024年7月在中國內地推出的創新體驗。它採用了近場通信(NFC)及條碼支付技術，用戶無需事先打開 APP，只需解鎖手機後輕觸商家「碰一下」收款設備即可進行支付。該功能上線後，迅速贏得了用戶和商家的青睞。上線僅一年多，用戶規模便突破2億，覆蓋全國超400個城市、5000餘個品牌及千萬門店。基於「碰一下」技術，MPay同樣實現了「開通即用、一碰即付」的便捷體驗。用戶在結賬時無需手忙腳亂地尋找付款碼，也無需中斷手機當前操作，支付體驗較傳統的「掃一掃」更加自然流暢。值得一提的是，該功能需在手機解鎖狀態下才能完成交易。若手機處於熄屏或未解鎖狀態，即使貼近設備也不會觸發支付，確保用戶支付過程安全可靠。為加速在澳普及，即日起至12月底，澳門通與支付寶推出專項優惠：用戶每日首筆使用MPay「碰一下」支付可立infocast ・ 1 天前
YouTube推生物辨識工具助移除假AI影片 專家憂資料成訓練數據來源
YouTube為協助創作者移除未經授權、利用其樣貌生成的AI影片而推出的生物辨識工具，該「樣貌檢測」功能需創作者上載政府發出的身份證明文件及面部生物特徵影片，方可用於識別深偽內容。 專家警告，在現行Google私隱政策下，公開生物特徵或可被用作AI訓練，風險甚高。部分業界人士表示，目前不建議客戶使用相關工具。 YouTube新功具被專家指出其相關條款容許Google使用敏感生物特徵數據訓練AI模型。YouTube回應指，Google從未使用此類數據作AI訓練，並正檢視工具註冊表格的用語。 (me/t)~ 阿思達克財經新聞 網址: www.aastocks.comAASTOCKS ・ 1 天前
Black Friday黑五優惠2025︱Insta360 X4 運動相機舊型號清貨！HK$2,330 入手 8K 隱形自拍神器
現今的自拍已經不再局限於傳統方式。Insta360 X4 運動相機的隱形自拍棒效果，讓你可以在拍攝時無需擔心鏡頭的存在，完美捕捉每一個瞬間。趁著 Black Friday， 這款上代產品進一步加強了清貨力度。現在只需 US$300 就能入手，打破了歷史低價。Yahoo Tech HK ・ 1 天前
Black Friday黑五優惠2025︱Samsung 新款 M8 智能顯示器新低，HK$3,110 平過香港千幾蚊購 32 吋 4K 智能螢幕
對顯示器的要求是功能全面？Samsung 的新款 M8 智能螢幕（M80F）正好可以滿足你的需求，目前它正在 Amazon 上以歷史新低價促銷。價格降到了 US$400，換算後大約是 HK$3,110。Yahoo Tech HK ・ 1 天前