Samsung Galaxy 三折屏手機即將發佈

Samsung 已經釋出了消息，確認其首款三摺智能手機將於今年發佈，然而目前尚未公布具體的發佈日期。根據《韓國先驅報》的新報導，這款下一代可摺疊手機有望於本週舉行的亞太經濟合作組織（APEC）2025 峰會上亮相。該峰會將於 10 月 31 日至 11 月 1 日在韓國慶州舉行。

目前，Samsung 尚未決定這款三摺手機的產品名稱。傳言指這款手機可能會被稱為 Galaxy G Fold 或 Galaxy Z TriFold。由於據報導，Samsung 在初期生產階段計劃僅生產 50,000 至 200,000 部，這款設備的供應將極其有限。根據傳聞，其發佈價格約為 $2,800 / 約 HK$ 21,840，這比 Galaxy Z Fold7 的發佈價格高出 $1,000 / 約 HK$ 7,800。根據之前的報導，這款手機將僅在少數市場上推出，包括中國、韓國、美國和阿聯酋。

