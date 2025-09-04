焦點

本周後期或有低壓區發展

TechRitual

Samsung Galaxy 事件直播詳情

Techritual.com

Samsung 今日舉行 Galaxy 活動，將發佈「Galaxy S25 家族的新成員」及「高端 AI 平板電腦」。這是一個虛擬活動，將於 UTC 時間上午 9:30 進行直播。觀眾可以透過以下的直播鏈接來跟隨活動進行。

雖然 Samsung 並未明確提及今天將發佈的產品名稱，但預計將推出 Galaxy S25 FE、Galaxy Tab S11 及 Galaxy Tab S11 Ultra。

雖然 Samsung 尚未透露有關這些產品的具體資訊，但洩露的渲染圖已顯示出它們的設計。以下是預期的產品規格：

產品名稱

價格

Galaxy S25 FE

$699 / 約 HK$ 5,448

Galaxy Tab S11

$799 / 約 HK$ 6,225

Galaxy Tab S11 Ultra

$999 / 約 HK$ 7,782

活動中將介紹各種功能和特點，讓消費者對這些新產品有更深入的了解。透過這些創新，Samsung 旨在進一步鞏固其在智能手機和平板電腦市場的地位。

