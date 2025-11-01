舊電單車注入香港靈魂 一群大叔製造鐵騎浪漫
Samsung Galaxy A06 4G 和 Galaxy A07 4G 獲得穩定的 One UI 8 更新
Samsung 最近為兩款 Galaxy A 系列智能手機發佈了基於 Android 16 的穩定版本 One UI 8 更新，分別是 Galaxy A06 4G 和 Galaxy A07 4G。Galaxy A06 4G 的穩定更新固件版本為 A065FXXU7CYJ8，而 Galaxy A07 4G 的更新則為 A075FXXU1BYJA。
以下是 Galaxy A06 4G 和 Galaxy A07 4G 的主要規格資訊：
型號
固件版本
顯示屏
內存 (RAM)
存儲
相機 (主 / 前)
電池
價格
Galaxy A06 4G
A065FXXU7CYJ8
6.5 吋 HD+
4GB
64GB / 128GB
5,000 萬像素 / 1,300 萬像素
5,000 mAh
$ 199 / 約 HK$ 1,552
Galaxy A07 4G
A075FXXU1BYJA
6.7 吋 FHD+
6GB
128GB
1,600 萬像素 / 5,000 萬像素
5,000 mAh
$ 229 / 約 HK$ 1,788
這次的更新為用戶帶來了最新的功能和改進，提升了整體使用體驗。Samsung 繼續致力於為其設備提供持續的支持和更新。
推薦閱讀
其他人也在看
11年前 Google「Project Ara」模塊化手機原型曝光，曾經以為這是手機的未來
文章來源：Qooah.com Google 當年未能落地的模塊化智能手機項目「Project Ara」原型機近日重現網絡，讓外界得以再次回望這款曾被寄予「改變手機行業」厚望的產品。 回溯歷史，「Project Ara」由 Google 與 Motorola 聯合打造，2014 年首次在 Google I/O 大會亮相。該項目核心是「模塊化」理念，將手機相機、電池、揚聲器等關鍵部件設計為可自由拆裝的模塊，用戶可按需更換，打破傳統手機一體化結構。然而，受多次跳票、延期等問題影響，這一創新項目最終被 Google 放棄。 此次曝光的原型機來自電子裝置收藏家，其通過 TikTok 分享了三台原型機及多個模塊。從細節來看，原型機搭載高通 Snapdragon 810 處理器，採用 8 核架構（4 核 ARM Cortex-A53+4 核 ARM Cortex-A57），主頻範圍 384MHz-1.56GHz，運行 Android 系統，內置多款工程測試軟件，屬於內部開發裝置。值得注意的是，相機、揚聲器模塊邊角設有小孔，借助 SIM 卡針即可實現插拔更換。 不過，即便概念前衛，「Project AQooah.com ・ 19 小時前
【Don Don Donki】會員限定11月優惠（01/11-15/11）
DONKI APP推出會員11月份獨家專享優惠券，只要下載DONKI App做會員，即可享精選產品低至61折優惠，貨品包括便當、急凍肉品、雪糕、零食飲品及即棄隱形眼鏡等！會員只需登入「我的獎賞d錢包」> 「我的優惠券」，便可以兌換優惠券購買會員價商品。YAHOO著數 ・ 3 小時前
雙11優惠2025｜Lenovo 雙 11 全年最強折扣，ThinkPad 6 折入手，工作效率即刻升級
還在忍受老舊的筆電拖慢工作節奏？今年雙11迎來最佳換機時刻！Lenovo 推出年度最強折扣，商務筆電 ThinkPad 直接減至 6 折，連 Yoga 7i 二合一筆電都可以以 7 折擁有，無論是商務會議還是日常任務，工作效率即刻提升，助你打造流暢高效的移動辦公室。記得付款時使用優惠碼「HK1111DEALS」，最多額外減$500。Yahoo Tech HK ・ 18 小時前
vivo X300系列震撼到港，雙晶片影像旗艦，年底最強人像
文章來源：Qooah.com vivo與全球光學巨頭蔡司（ZEISS）持續深化合作，在香港推出全新 vivo X300系列新機型。 X300 搭載了蔡司2億像素主鏡頭，該採用了 HPB 感光元件，5000萬像素的 APO 超級長焦鏡頭則搭載 LYT-602 傳感器，配合內置的 V3+ 影像處理器進行實時圖像處理，進一步優化色彩與細節表現。該機獲得了 CIPA 4.5 級別的相機防抖認證，有效抑制震動，確保成像穩定清晰。 X300 Pro 除了在 2億像素 APO 超級長焦鏡頭上應用 HPB 感光元件外，還新增了長焦微距功能。其 5000萬像素主鏡更全球首發了 LYT-828 大底傳感器。結合 Hybrid Frame-HDR 技術的運用，通過融合多重 HDR 功能，使最終成像效果更貼近人眼真實所見。X300 Pro 的主鏡頭與長焦鏡頭均達到 CIPA 5.5 雲台級防震標準，全系列鏡頭均配備了蔡司 T* 鍍膜、APO 色差控制標準以及螢石級玻璃鏡片。 vivo x300 系列搭載全新 OriginOS 6 操作系統，OriginOS 6 的一大賣點是實現了與 Apple 生態的互聯互通Qooah.com ・ 22 小時前
HUAWEI nova 14 系列登陸香港，紅楓原色鏡頭，中階拍攝新標準
文章來源：Qooah.com 華為香港今日除了發佈 HUAWEI MatePad 12 X 與 MatePad 11.5 兩款平板之外，同場還發佈了全新 HUAWEI nova 14 系列機型和 HUAWEI FreeBuds 7i 耳機。 HUAWEI nova 14 系列外觀設計上採用的全新星軌環設計，上下對稱的鏡頭模組設計辨識度極高，有著獨特的美學追求。後蓋的冰晶紋理可以反射出波光粼粼的效果，時尚且獨特。可選擇冰晶藍、 凝霜白、 羽砂黑三種配色。 規格方面，HUAWEI nova 14 Pro 採用 6.78 吋四曲面屏幕，兼顧了美學和握持手感。HUAWEI nova 14 則是簡約的 6.7 吋 OLED 平面屏幕設計。 拍攝方面，HUAWEI nova 14 系列主打人像攝影， HUAWEI nova 14 Pro 首度配備紅楓原色鏡頭，支援全新升級的 XD Portrait Engine，塑造出獨特的紅楓質感人像效果。通過捕捉外界多光譜光數據，實現比傳統 RGB 傳感器高出 120% 的色彩準確度，畫面更加真實自然。 配備的 5,000 像素人像自動對焦自拍鏡頭，在不同的光Qooah.com ・ 1 天前
Android 在防範詐騙方面的安全性高於 iOS
許多人可能會認為 iOS 比 Android 更安全，這主要是因為 Apple 採取的「圍牆花園」策略，使其生 […]TechRitual ・ 1 天前
HUAWEI MatePad 12 X 同 MatePad 11.5 香港上市，PC 級生產力重塑流動辦公學習
文章來源：Qooah.com 華為香港今日發佈多款新品，其中有兩款全新 HUAWEI MatePad ，分別為纖薄全能的 HUAWEI MatePad 12 X 2025 和輕量高效的 HUAWEI MatePad 11.5 。兩款新品可以全面提升用戶的流動辦公和高效學習。 HUAWEI MatePad 12 X 作為新一代全能平板，憑借輕薄的機身，PC 級的生產力應用和專業級別的創作工具，打造全新的流動辦公模式，提供商務或創作的輕便體驗。 外觀設計方面，HUAWEI MatePad 12 X 在設計和手感上進行全面提升，機身為金屬一體成型設計，邊緣採用有著鑽石光澤的切邊工藝，十分的精緻高級。機身採用業內首創的幻彩珠光工藝， 加入了天然雲母粉材料，觸感細膩，光影反射靈動變化，更顯科幻。 流動辦公方面，HUAWEI MatePad 12 X 內置專屬的 PC 級 WPS Office，在平板上也能體驗到 PC 端一致的操作方式。更全面的工具欄支援調節表格，增加表格公式，設計製作 PPT 等操作。搭配 HUAWEI 智能磁吸鍵盤和全新 HUAWEI M-Pencil Pro，完美的結合了實Qooah.com ・ 1 天前
真「金剛不壞」電力無憂，HONOR 400 Smart 與 X7d 登港
文章來源：Qooah.com HONOR 今天正式發佈了 HONOR 400 Smart 和 HONOR X7d，這兩款手機號稱硬件保護能力非常强，擁有很多實用的功能，在入門手機中價比極高。HONOR 400 Smart 有沙漠金、流星銀和絲絨黑3種配色可選，版本為8GB+256GB，建議零售價為 HK$1399。HONOR X7d 有沙漠金和絲絨黑兩種配色可選，版本為 6GB+128GB，建議零售價為 HK$1199。 規格方面，HONOR 400 Smart 和 HONOR X7d 均配備了 Snapdragon 6s Gen 3處理器，GPU 性能相較上一代提升了40%，HONOR 400 Smart 擁有 HONOR RAM Turbo 技術，可以呈現相當於 16GB RAM（8GB實體+8GB虛擬可擴充記憶體）。HONOR 400 Smart（8GB+256GB）擁有 256GB ROM，可以存超過 15萬張照片，HONOR X7d（6GB+128GB）擁有128GB ROM。 HONOR 400 Smart 和 HONOR X7d 均搭載了 6500mAh 大容量電池，電池Qooah.com ・ 1 天前
Apple Q4 財報：iPhone 17 助力營收創新高但官方避談 iPhone Air，大中華區低迷不過反彈在即
Apple 今日公佈了截止至 9 月 27 日的本財年 Q4 財報，該季度總營收達到 1,024.7 億美元，按年增長 7.94%，創下同期歷史新高。Yahoo Tech HK ・ 1 天前
有消息指德國擬用公帑 為德國通訊公司換掉華為設備
有消息指,德國政府考慮利用公帑,為德國電信及其他通訊公司,換掉華為設備。消息人士透露,德國政府仍在討論動用公帑金額,目前亦不清楚,將會馬上更換還是逐步更換設備,估計涉及超過20億歐元,其中一個方案是,動用國防或基礎設施建設資金。德國內政部表示,不知悉有關計劃。華為、德國電信,以及在德國,營運通訊網絡的英國 Vodafone 等,都沒有回應報道。通訊服務公司一直抗拒,德國政府基於安全方面的考慮,移除華為設備。 (BC)infocast ・ 1 天前
不再矇查查，YouTube 將為低畫質的影片加入 AI 解像度升級功能
YouTube 推出「Super resolution」功能，利用 AI 為低解像度影片帶來升級，在大電視上睇片時不會再覺得「起格」。Yahoo Tech HK ・ 50 分鐘前
網上熱話｜仙氣女警現身蘭桂坊疏導萬聖節人潮 網民：影佢嘅人多過cosplay
萬聖節吸引大批市民在蘭桂坊「扮鬼扮馬」歡度節日，但一名「仙氣女警」則意外吸引大家的眼球，網民指「影佢嘅人多過cosplay」。 網民昨日在社交平台Threads上載影片，一名女警在蘭桂坊疏導人潮時，吸引大批市民駐足拍照，令到女警露出笑容，邊說「行啦，行啦」，又提醒市民小心腳步。旁邊另一名女警就不停大叫「行返落去啦am730 ・ 5 小時前
好人好事｜阿伯ATM撳錢疑遇電騙 開Speaker揭呃人過程 港男熱心制止存款「清零」
長者因科技知識不足及防騙意識薄弱，屢成為各種騙案的高危群組。有港男周四在社交平台分享，稱目睹一位長者在銀行提款機前疑遇上電話詐騙，更險被不法分子誘導轉帳金錢，決定出聲制止，直言「好彩阿伯全程開speaker，如果唔係今鋪真係銀行存款等於零」，又稱雖該位長者及後離開銀行，未知最終有否中伏惟「希望平安啦」，引發網民熱烈討論am730 ・ 1 天前
前亞視小生甄志強離世 傳打波心臟出事致死
【on.cc東網專訊】前亞視小生甄志強離世終年59歲。有傳他打波期間心臟突然出事致死。消息一出震驚娛樂圈。甄志強太太方心媛今日（30日）發布訃告：「先夫 甄志强先生於2025年10月21日於上海安詳辭世，蒙塵世之緣盡，歸天地之寧靜。彼一生溫潤如玉，藝耀香江，德澤東方日報 OrientalDaily ・ 1 天前
沈月化身白蛇 仙氣再升級
【on.cc東網專訊】現年24歲、有最美星二代之稱的沈月，昨日（31日）網晒多張古裝造型照，本身已經靚爆鏡的她，原來古裝造型更加省鏡，可謂宜古宜今，拍得住媽媽邱淑貞後生時。沈月今次於杭州西湖取景，穿起白色古裝服，扮演《白蛇傳》的白素貞，拿着傘子和酒杯，表情動作都東方日報 OrientalDaily ・ 6 小時前
貝森特：北京「朝天鳴槍」犯了大錯 稀土牌最多只能再用兩年！
據《金融時報》周五 (31 日) 報導，美國財政部長貝森特在特習會後表示，北京威脅停止稀土出口是「真正的錯誤」，堅稱美國將在兩年內確保替代供應。鉅亨網 ・ 10 小時前
「愚蠢、荒唐！」特朗普將下令美國航空母艦改回舊系統
美國總統特朗普日 28 日訪問日本時，與日本首相高市早苗一同前往美海軍橫須賀基地，登上美國海軍「喬治華盛頓號」核動力航空母艦。特朗普在對現場美軍官兵發表演說時，宣佈將簽署一項行政命令，要求美國未來建造的新型航空母艦必須使用蒸汽彈射器和液壓升降機。鉅亨網 ・ 1 天前
何伯認錯向仔女道歉︰我踩咗落個氹度 表明離婚仲大爆何太同男士過從甚密
何伯（何煊）何太（葉秀定）去年因為喺TVB節目《東張西望》申訴，何伯同年紀相差30載以上嘅第二任妻子閃婚後，何伯細女喺同何伯聯名銀行戶口提取450萬元積蓄，何氏夫婦迅速成為網路紅人。Yahoo 娛樂圈 ・ 1 天前
前港姐楊寶玲林穎嫺保養得宜相約在美國 曾歷三段婚姻終情定初戀男友
1987年港姐冠軍楊寶玲（Pauline）自從於1999年淡岀娛樂圈後便很少公開露面，她其後與第三任丈夫Gavin移民到美國Yahoo 娛樂圈 ・ 4 小時前
郭富城60歲人生贏家！背後兩位「情緒支柱」：方媛產後4天陪過生日、經紀人賣房相助度難關
郭富城迎來60歲生日，不僅狀態維持良好、氣質依舊，還喜迎第三個女兒，堪稱事業與家庭兩得意。而他背後的幸福支撐，來自兩位長年默默付出的女性——妻子方媛與經紀人小美。姊妹淘 ・ 1 天前