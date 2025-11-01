Samsung Galaxy A06 4G 和 Galaxy A07 4G 獲得穩定的 One UI 8 更新

Samsung 最近為兩款 Galaxy A 系列智能手機發佈了基於 Android 16 的穩定版本 One UI 8 更新，分別是 Galaxy A06 4G 和 Galaxy A07 4G。Galaxy A06 4G 的穩定更新固件版本為 A065FXXU7CYJ8，而 Galaxy A07 4G 的更新則為 A075FXXU1BYJA。

以下是 Galaxy A06 4G 和 Galaxy A07 4G 的主要規格資訊：

型號 固件版本 顯示屏 內存 (RAM) 存儲 相機 (主 / 前) 電池 價格 Galaxy A06 4G A065FXXU7CYJ8 6.5 吋 HD+ 4GB 64GB / 128GB 5,000 萬像素 / 1,300 萬像素 5,000 mAh $ 199 / 約 HK$ 1,552 Galaxy A07 4G A075FXXU1BYJA 6.7 吋 FHD+ 6GB 128GB 1,600 萬像素 / 5,000 萬像素 5,000 mAh $ 229 / 約 HK$ 1,788

這次的更新為用戶帶來了最新的功能和改進，提升了整體使用體驗。Samsung 繼續致力於為其設備提供持續的支持和更新。

