Samsung Galaxy A07 (4G) 發佈，搭載 Helio G99 及提供 6 年系統更新

三星於近日悄然發佈了 Galaxy A07，這款手機的推出值得更多關注，因為它相對於前代 Galaxy A06 帶來了多項重要升級，將延長其使用壽命。

Samsung Galaxy A07 採用 Helio G99 處理器，雖然這款芯片已經有些年頭，但它相較於去年的 12nm G85 處理器有了顯著提升。G99 是基於更新的 6nm 製程，並且採用了更新的架構，擁有 Cortex-A76 CPU 核心和 Mali-G57 MC2 GPU（之前為 A55 和 G52）。

Galaxy A07 預裝了 Android 15/One UI 7，並將獲得 6 次系統更新，這比起僅獲得 2 次更新的 Galaxy A06 明顯更加優越。此外，新機型還具備基本的防水防塵功能，達到 IP54 等級（防水濺）。

Galaxy A07 配備 6.7 吋 LCD 顯示屏，支持 90Hz 刷新率，但更重要的解析度依然維持在 720p+。該顯示屏設有相機挖孔，這些都是入門級手機常見的設計。相機方面，前置 800 萬像素傳感器，光圈為 f/2.0，後置配備 5000 萬像素主攝（光圈 f/1.8）及 200 萬像素深度傳感器，主攝可錄製 1080p @ 30fps 的視頻。

Galaxy A07 是一款雙 SIM 4G 手機，並設有專用的 microSD 卡插槽，還配備了 3.5mm 耳機插孔。其他連接選項包括 Wi-Fi 5（ac）、Bluetooth 5.3 及 USB-C 2.0 端口。該端口可以 25W 充電 5,000mAh 的電池。手機的尺寸為 167.4 x 77.4 x 7.6mm，重量為 184g。

Galaxy A07 在印尼正式宣布，根據新聞稿，將提供 4/64GB 至 8/256GB 的不同配置（以下為價格）。此外，還在 Samsung 烏克蘭網站上發現 4/128GB 的型號，售價為 UAH 4,700（約 $115 / HK$ 897）。印尼的版本價格稍便宜（IDR 1,400,000 轉換為約 $85 / HK$ 663），這可能與當地稅收有關。

配置 價格 (IDR) 美元 / 港元 4/64GB 1,400,000 $85 / 約 HK$ 663 4/128GB 1,650,000 $106 / 約 HK$ 826 6/128GB 1,950,000 $125 / 約 HK$ 975 8/256GB 2,300,000 $148 / 約 HK$ 1,152

目前尚未看到 Galaxy A07 5G 的版本。

