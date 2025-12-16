Samsung Galaxy A07 5G 於 Geekbench 列表中曝光，搭載 4GB RAM 和 Android 16 系統

在八月推出 Galaxy A07 4G 後，Samsung 現正準備發佈 Galaxy A07 5G。這款即將推出的 5G 版本最近在 Geekbench 上曝光，顯示了一些主要規格。根據資料，該手機的型號為 SM-A076B，屬於 Galaxy A07 5G。

從 Geekbench 的列表可以看到，這款手機運行 Android 16，並配備 4GB RAM。根據顯示，手機搭載了一款八核處理器，其中六個核心的主頻為 2.00 GHz，兩個核心的主頻為 2.40 GHz。這些細節與 MediaTek Dimensity 6300 SoC 相符，該處理器也曾用於舊款的 Galaxy A06 5G。

根據測試結果，這款 Galaxy A07 5G 在單核測試中獲得 729 分，在多核測試中則取得 1,878 分。隨著新型號的推出，Samsung 可能會在功能和性能上有所提升，進一步吸引消費者的注意。

