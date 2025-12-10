Samsung Galaxy A07 5G、Galaxy A37 和 Galaxy A57 發佈時間曝光

根據消息來源，Samsung 正在準備發佈 Galaxy A07 5G、Galaxy A37 和 Galaxy A57。值得注意的是，Galaxy A07 4G 於今年九月首次亮相，而 Galaxy A36 和 Galaxy A56 則在三月全球推廣。消息指出，Galaxy A07 5G 預計將於本月稍後或明年一月初亮相。

Galaxy A37 和 Galaxy A57 的推出時間似乎會比其前任產品更早，Samsung 可能會在 2026 年二月發佈這兩款新手機。根據資料，Galaxy A37 將配備 Exynos 1480 晶片，而 Galaxy A57 則將搭載 Exynos 1680 SoC。

這兩款新型號的手機均預設運行基於 Android 16 的 One UI，並且最近在 Geekbench 上出現，顯示其所使用的晶片組。

