眼科醫院影像無紙化 解決病歷厚重、褪色等不便
Samsung Galaxy A17 5G 在英國正式上架
Samsung Galaxy A17 5G 於本月早些時候發佈，現在可通過 Samsung 的官方網站及 Amazon 在英國購買，提供黑色、藍色和灰色三種顏色選擇。該手機配備 4GB RAM 和 128GB 存儲配置，售價為 £199（$270 / 約 HK$ 2,106）。
型號
顏色選擇
內存 / 存儲
售價
Samsung Galaxy A17 5G
黑色、藍色、灰色
4GB / 128GB
£199 / $270 / 約 HK$ 2,106
Samsung Galaxy A17 5G 搭載 Exynos 1330 處理器，運行 Android 15 和 One UI 7。其前面配備 6.7 吋 90Hz FullHD+ Super AMOLED 顯示屏，設有一個 1,300 萬像素的自拍鏡頭。
在背面，Samsung Galaxy A17 5G 擁有三攝系統，包含 5,000 萬像素主攝像頭、500 萬像素超廣角鏡頭和 200 萬像素微距鏡頭。該手機還配備一個 5,000 mAh 的電池，支持通過 USB-C 快充，充電功率高達 25W。
Samsung Galaxy A17 5G 其他特點包括側邊指紋掃描器、IP54 防塵防水等級，以及支持高達 2TB 的 microSD 卡擴展存儲。
推薦閱讀
其他人也在看
Amazon優惠｜Apple Watch Ultra 2 歷史低價，HK$5,080 上手最強智能錶
夏季 Amazon Prime Day 才結束不久，目前市面上認知度最高的智能錶 Apple Watch Ultra 2 又回到了歷史低價。現在你能以 US$650 的價格買到這款 Apple 旗艦手錶，換算過來大約是 HK$5,080，比本地購買要便宜千幾蚊呢！Yahoo Tech HK ・ 14 小時前
Amazon優惠｜AirPods Pro 2 近期好價，HK$1,210 體驗 Apple 旗艦真無線降噪耳機
對 AirPods 4 半開放式的設計還是不太習慣？Apple 的旗艦真無線耳機 AirPods Pro 2 目前在 Amazon 上有不錯價格，只要 US$169 即可入手。折合下來差不多是 HK$1,210，比本地行貨便宜幾百。Yahoo Tech HK ・ 14 小時前
Amazon 優惠｜Sony 舊款清貨 WH-1000XM4 砍至近對折，HK$1,540 歷史低價直送香港
隨著新款推出，Sony 的舊款旗艦降噪耳機現在也進入了舊款清貨節奏。目前 WH-1000XM4 正以 US$198（約 HK$1,540）的歷史低價在 Amazon 上促銷，力度接近對折，而且直送香港地址。Yahoo Tech HK ・ 14 小時前
身體最誠實？全體高官過去一年無買樓 釋放甚麼訊號？
香港高官最新利益申報出爐，所有官員過去一年無新增置業，或成觀察樓市走勢的重要風向標。Yahoo 地產 ・ 1 小時前
TVB藝人陳嘉慧再做媽媽組四口之家 ：完成咗人生一個小目標三年抱兩
TVB藝人陳嘉慧（Erica）宣佈再做媽媽，完成了三年抱兩的人生目標，恭喜晒！Yahoo 娛樂圈 ・ 18 小時前
星光背後｜吳業坤自爆與日籍太太相識經過 相處數月決定結婚：無嘢係絕對
35歲的吳業坤（坤哥），2015年一踏入樂壇即創下神話，連續兩年摘下叱咤頒獎禮「我最喜愛的男歌手」又開紅館騷。五年前由零開始學空手道的坤哥Yahoo 娛樂圈 ・ 1 天前
吳忻熹末期乳癌抽細胞化驗 報告出爐嘆無奈：腫瘤大咗又好硬！
前港姐吳忻熹（前名吳文忻）3年前確診乳癌，去年復發惡化至第四期末期乳癌，細胞變異擴散至尾龍骨。她昨日（22日）在社交平台透露，早前抽細胞化驗，想不到兩間醫院竟然有兩個不同的報告，吳文忻今日再開直播談及病情。東方日報 OrientalDaily ・ 1 天前
爆一爆｜傳牛奶國際大裁員 母企怡和股價大升（Louise）
近日傳出DFI 即牛奶國際旗下的惠康、七仔、萬寧、宜家等公司將會有裁員計劃 ，呢啲都是陪伴香港人生活日常的連鎖店。Yahoo財經專欄 ・ 23 小時前
鮮娛糧｜關嘉敏生日派福利 激突巨胸傾瀉而出夠震撼
【on.cc東網專訊】藝人關嘉敏（Carman）近日憑戀綜節目《女神配對計劃》人氣急升，與細John（姜卓文）的發展成為人氣熱話，繼而在近日無綫熱播劇《麻雀樂團》中飾演「挑機綠茶婊」，演出令人刮目相看，深受觀眾歡迎。今日（24日）正是Carman 31歲生日，她東方日報 OrientalDaily ・ 23 小時前
西貢海龜餐廳無預警突結業 室外用餐區毛孩風景成絕響 西貢碼頭海濱長廊地標
西貢「海龜餐廳 Turtle By The Sea」無預警之下突然結業。你未必有幫襯過海龜餐廳，但有去過西貢的人也許都會對這間餐廳有點印象，因為海龜餐廳就在在西貢市中心巴士總站旁的海濱公園內，對面就是公眾碼頭，基本上去西貢一定會經過，可以說是西貢碼頭海濱長廊的地標之一，可惜Yahoo Food記者近日經過時，發現餐廳已經結業清空。Yahoo Food ・ 4 小時前
富士康據悉又從印度撤回更多中國員工
【彭博】— 蘋果裝配合作夥伴富士康已從位於印度的一家工廠撤回了約300名中國工程師。Bloomberg ・ 1 天前
關稅下為何美國通脹還未狂飆？經濟學家揭4大原因
儘管美國總統特朗普在今年對數十個美國貿易夥伴密集加徵一系列新關稅，但令許多經濟學家始料未及的是，美國各地的商品和服務價格至今仍保持相對穩定，尚未出現預期中的大漲情形。鉅亨網 ・ 1 天前
進出口貿易人手5年減24% 港去年就業人數較疫前少近半成
雖然本港GDP已回復疫情前水平，惟就業人數仍低於疫前，即2019年。政府統計處早前發布有關〈2024年就業綜合估計數字〉的專題文章，提到本港2024年總就業人數為369.47萬人，較2019年減少4.6%或17.75萬人；當中減幅較大的行業為進出口貿易、批發及零售業，其就業人數較2019年分別大減23.7%、19.6%及18.7%；相反公共行政、人類保健及社會工作服務行業。信報財經新聞 ・ 8 小時前
金缸經｜話題過眼雲煙 主題才要看重
「資訊發達」一詞以往是並不埋身的四字詞；但隨着現時資訊變得無遠弗屆，普羅大眾應感受到這四字詞的影響力在持續擴大...BossMind ・ 2 天前
【百佳】精選產品加$1多1件（即日起至28/08）
百佳精選加$1多1件產品，即睇今個星期有咩筍貨，再到百佳門市或網店掃貨！加$1多一件產品包括維他新鮮茶飲品480毫升2件折實 $7.45/盒、壽桃秘製牛腩/高湯牛腩2件折實 $34/盒、李錦記滷水汁系列410毫升2件折實 $14.95/支！YAHOO著數 ・ 1 天前
【蘇寧】大埔超級城店限定 Apple iPad及MacBook清貨優惠
蘇寧大埔超級城店進行Apple iPad及MacBook清貨優惠，Apple iPad及MacBook清貨優惠低至57折，優惠產品限量發售！YAHOO著數 ・ 1 天前
Taylor Swift「現代戀愛的平衡藝術」，與Travis Kelce的愛情啟示：是互補的藝術｜BONNIE MAN 文炎君《女人像鹽》
Taylor Swift剛宣佈即將發行新專輯《The Life of a Showgirl》實屬是樂壇盛事。這位全球超級巨星一向擅長掌控關於她藝術創作與個人生活的敘事。然而，當她選擇在週三與男友Travis Kelce的《New Heights》播客節目中宣佈新專輯時，她甚至沒有嘗試動用主流媒體的任何常規宣傳手段，而是完全繞過了它們。她與NFL球星Travis Kelce這段打破常規的高調戀情，從演唱會後台到超級盃賽場，他們的互動一直成為媒體焦點。Yahoo Style HK ・ 2 小時前
鮑威爾在傑克遜霍爾年會的發言被解讀為將減息一次 之後則不好說
【彭博】— 在一個意見分歧的聯儲局，主席鮑威爾周五為9月降息打開了大門後，推動減息的政策制定者似乎即將如願以償。Bloomberg ・ 1 天前
外國調查證實Gen Z帶父母返工 揭示請Gen Z性價比高？
香港有句說話叫「帶埋阿媽返工」，最近外國有一項調查，證實Gen Z真係有類似現象—調查中有77%受訪Gen Z打工仔，曾經帶父母協助見工，73%甚至由父母幫手返工，完成工作任務，僱主請一個變成請三個Yahoo財經 ・ 1 天前
日本部分地方政府已引入或計劃引入住宿稅
隨著遊客數量激增，日本部分地方政府已引入或計劃引入住宿稅。infocast ・ 4 小時前