Samsung Galaxy A17 5G 在英國正式上架
Samsung Galaxy A17 5G 於本月早些時候發佈，現在可通過 Samsung 的官方網站及 Amazon 在英國購買，提供黑色、藍色和灰色三種顏色選擇。該手機配備 4GB RAM 和 128GB 存儲配置，售價為 £199（$270 / 約 HK$ 2,106）。
型號
顏色選擇
內存 / 存儲
售價
Samsung Galaxy A17 5G
黑色、藍色、灰色
4GB / 128GB
£199 / $270 / 約 HK$ 2,106
Samsung Galaxy A17 5G 搭載 Exynos 1330 處理器，運行 Android 15 和 One UI 7。其前面配備 6.7 吋 90Hz FullHD+ Super AMOLED 顯示屏，設有一個 1,300 萬像素的自拍鏡頭。
在背面，Samsung Galaxy A17 5G 擁有三攝系統，包含 5,000 萬像素主攝像頭、500 萬像素超廣角鏡頭和 200 萬像素微距鏡頭。該手機還配備一個 5,000 mAh 的電池，支持通過 USB-C 快充，充電功率高達 25W。
Samsung Galaxy A17 5G 其他特點包括側邊指紋掃描器、IP54 防塵防水等級，以及支持高達 2TB 的 microSD 卡擴展存儲。
