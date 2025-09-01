Samsung Galaxy A17 5G 擴展至更多歐洲市場

Samsung 的入門級 A 系列手機 Galaxy A17 5G 現已在多個歐洲國家開售。這款手機最早於 8 月初在網上亮相，隨後在英國上市，並於上個月末在印度發佈。

目前 Galaxy A17 5G 已在德國、荷蘭及其他歐盟國家上架。在德國，128 GB 版本的售價為 €229（約 HK$ 2,106），而 256 GB 存儲選項的價格為 €309（約 HK$ 2,733）。

計劃在 9 月 18 日之前通過德國的 Samsung 在線商店或 Samsung 商店應用購買 Galaxy A17 的客戶，有機會獲得一個免費的 SmartTag 2。值得注意的是，加入 Samsung Members 忠誠計劃可享受手機 10% 的折扣。

Galaxy A17 配備 6.7 吋 Super AMOLED 顯示屏，具備 Full HD+ 分辨率和 90Hz 刷新率。手機前面設有 1,300 萬像素的自拍相機。

這款手機搭載 Exynos 1330 系統單晶片，內置 5,000 mAh 電池，並支持 25W 快速充電。Galaxy A17 5G 擁有三鏡頭後置攝影系統，包括一個 5,000 萬像素的主攝像頭、一個 500 萬像素的超廣角鏡頭和一個 200 萬像素的微距鏡頭。

其他功能包括側邊指紋傳感器、IP54 防塵防水等級、基於 Android 15 的 One UI 7 以及可擴展存儲的 microSD 卡槽。

版本 價格 128 GB €229 / 約 HK$ 2,106 256 GB €309 / 約 HK$ 2,733

