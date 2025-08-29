Samsung Galaxy A17 5G 港版低調上架！$1,598 起有 90Hz sAMOLED、50MP OIS 三鏡

早前推出人氣大摺 Galaxy Z Fold7 的三星，近日又低調在港推出入門新作 Galaxy A17 5G 手機。其以低至 $1,598 不到千六價格，帶來 6.7 吋 FHD+ 90Hz Super AMOLED 螢幕，跟 50MP OIS 三鏡等超值規格。

本文刊登時 Galaxy A17 5G 已在三星官網上架，其具灰藍黑三色選擇，標配 6+128 售 $1,598 而高配 8+256 則以 $1,998 價格開售。

Galaxy A17 5G 配備自家 Exynos 1330 晶片，畫面用上同級罕有 6.7 吋 FHD+ Super AMOLED 面板，支援 90Hz 更新率並配上 Gorilla Glass Victus 強化玻璃。

攝影部份裝置具由 50MP OIS 主鏡、5MP廣角跟 2MP 微距組成三鏡，機身內置 5,000mAh 電池並支援 IP54 生活防水規格，並具備 MicroSD 擴充。

Mobile Magazine 短評：不到千六價格港版 Galaxy A17 5G，提供全面三星體驗如 sAMOLED 畫面、50MP OIS 主鏡跟 OneUI 介面，份外符合港人使用習慣。