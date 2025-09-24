Samsung Galaxy A36 和 Galaxy A56 獲得穩定的 One UI 8 更新

Samsung Galaxy A36 及 Galaxy A56 正在韓國獲得穩定的 One UI 8 更新。這一進展相當迅速，因為這兩款手機的 One UI 8 測試計劃僅在本月初開始。

根據報導，Galaxy A36 5G 基於 Android 16 的穩定 One UI 8 更新版本為 A366NKSU2BYI9，並包含了 2025 年 9 月的 Android 安全補丁。

目前，此更新僅向韓國用戶推送，但預計其他地區也將在接下來幾週內獲得更新。

同時，Galaxy A56 5G 也在本週早些時候開始在韓國接收穩定的 One UI 8 更新，版本號為 A566SKSU2BYI5。

One UI 8 帶來了多項新的改進和功能，包括更強的安全性。一些系統應用如 My Files 和 Samsung Browser 也進行了重新設計。

