Samsung Galaxy A36、A35、A55、A54 及 Galaxy S23 系列首度體驗 One UI 8 beta 版本

在八月初，Samsung 公佈了舊款及中階設備的 One UI 8 beta 發佈路線圖。根據該路線圖，Galaxy A36、A35、A55 和 A54 將於九月獲得更新，現在首個 beta 版本已經推出。

Samsung Galaxy A36 是 A 系列中最新的型號（A56 在路線圖中缺席）。其首個 beta 版本的構建號為 A366EXXU4ZYHD，檔案大小為 2.1GB。此版本目前僅對美國、英國、韓國及印度的用戶開放，需通過 Samsung Members 應用程序選擇參加 beta 計劃才能獲得。

Galaxy A35 和 A55 也應該受到相同的地區限制（印度的推送似乎在其他地區之前）。對於 Galaxy A55，構建號為 A556EXXUAZYH6，下載大小為 1.9GB。

設備 價格 Samsung Galaxy A36 $ 2.68 / 約 HK$ 20.92 Samsung Galaxy A55 $ 2.43 / 約 HK$ 18.95

Galaxy A54（但奇怪的是 A34 不在其內）也能參加 beta 計劃，同樣需要通過 Samsung Members 註冊。註冊後可以檢查新更新，應該能看到 One UI 8 beta。

當然，還有更多信息。非官方消息指出，Galaxy S24 系列將於八月 13 日獲得 beta 更新，這一預測已經證實準確。

該消息還提到，Galaxy S23 系列將於九月 8 日獲得 beta 更新，即下週一。然而，看起來更新提前到來，已經有報導指出 One UI 8 beta 已經在 Galaxy S23 型號上推出。

設備 價格 Samsung Galaxy S23 $ 2.68 / 約 HK$ 20.92 Samsung Galaxy Z Fold5 $ 2,038.46 / 約 HK$ 15,872.00 Samsung Galaxy Z Flip5 $ 1,538.46 / 約 HK$ 11,974.00

Galaxy Z Fold5 和 Z Flip5 也在九月的計劃中，但目前尚未有它們的更新消息。至於 Galaxy A56 和 A34，還未有確定的消息。再次強調，這是 beta 版本，這兩款設備可能會在穩定版本發佈前趕上進度。

推薦閱讀